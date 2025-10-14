¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶Î¬¤ÏÆñ¤·¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÃÏ¶èSÂÇ·âÉÔ¿¶¤ÏÁê¼êÅê¼ê¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ÈÊ¬ÀÏ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè1Àï¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨¡¦056¤ËÄãÌÂ¡£NLCS¤Ç¤ÏÂè3Àï°Ê¹ß¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè1¡¢2Àï¤ÏÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£Æ±ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÁê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¡ÈÅêµå¤ÎÀºÅÙ¡É¤¬¡¢¹Í¤¨¤¦¤ë¸Â¤êºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Õ·³¤¬ÂçÃ«Áê¼ê¤Ëº¸ÏÓ¤òÂ¿¤¯¤Ö¤Ä¤±¡¢¤½¤Îµå¤Î¼Á¤âÀ©µå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÇ·â¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤¬¡ØA¥×¥é¥¹µé¤ÎÀºÅÙ¡Ù¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÇ·â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ø¥ß¥¹¤òÂÇ¤Ä¶¥µ»¡Ù¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡ÊÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼êÅê¼ê¤Î¼ºÅê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁªÂò¤Ê¤É¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¡¢²¾¤Ë¾¯¤·½¤Àµ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶Î¬¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÅê¼ê¿Ø¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£