やっぱり女のカンって最強。男の浮気を見抜いた「スカッとエピソード」
これまでに男性の浮気を見抜いたことはありますか？ そこで今回は、男の浮気を見抜いた「スカッとエピソード」を紹介。「最近彼が怪しい…」と感じているなら、ぜひ参考にしてみてくださいね。
｜「運転を変わって」と言われた時に…
「ドライブデートをしている時、寝不足なのか彼に運転を変わってと言われた。前の日は早めに寝ていたはずなのにおかしい…と思って、運転を変わるついでにナビ操作したら、見知らぬホテルに行っている履歴が残っていた」
｜友達によく彼を見かけると言われて…
「友達にとある場所で彼をよく見かけると言われたけど、その時間帯は彼も仕事のはず。怪しいと思ってその場所へ行ってみたら、知らない女性と歩いているところを発見。仕事だと嘘をついて浮気していたんです」
浮気をしている男性は、何かと仕事を理由にするもの。休日出勤が続いたり、やけに忙しくなったりした場合は、浮気を疑うべきでしょう。
｜ずっとお揃いでつけていた指輪が…
「交際当時から彼とお揃いの指輪をつけていて。でもある日彼は指輪を外した時、日焼け跡がないのでおかしいなと感じたので、問い詰めたらやっぱり浮気していた」
「浮気するために指輪を外したのかも…」と日焼けの跡が残っていないからこそ不審に感じたそう。細かいところではあるものの、彼のことをよく見ているから気付けたのでしょう。
｜私の名前を呼ぶ時に変化が…
「私の名前を呼ぶ時、彼が一瞬ためらうようになった。次第に名前じゃなくておまえと呼ばれるようになり、変だと思ったら的中。浮気相手の名前を呼ばないように気を付けていたみたい」
浮気相手の名前をうっかり呼んでしまわないか、彼もビクビクしていたのかも。それが結果的に仇となって、女性に浮気を見抜かれてしまったようです。
浮気の証拠が残りやすいスマホを見なくても、意外なところでしっかり浮気を見抜いていましたね。「彼が浮気してるかも…」と思ったら、こうしたところもチェックしてみましょう。
