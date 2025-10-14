やっぱり女のカンって最強。男の浮気を見抜いた「スカッとエピソード」

これまでに男性の浮気を見抜いたことはありますか？　そこで今回は、男の浮気を見抜いた「スカッとエピソード」を紹介。「最近彼が怪しい…」と感じているなら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

｜「運転を変わって」と言われた時に…


「ドライブデートをしている時、寝不足なのか彼に運転を変わってと言われた。前の日は早めに寝ていたはずなのにおかしい…と思って、運転を変わるついでにナビ操作したら、見知らぬホテルに行っている履歴が残っていた」

浮気相手と会う前に男性は彼女に「今から寝る」と連絡していたのでしょう。でも、カーナビの履歴に浮気の証拠がしっかり残っていたようです。

｜友達によく彼を見かけると言われて…


「友達にとある場所で彼をよく見かけると言われたけど、その時間帯は彼も仕事のはず。怪しいと思ってその場所へ行ってみたら、知らない女性と歩いているところを発見。仕事だと嘘をついて浮気していたんです」

浮気をしている男性は、何かと仕事を理由にするもの。休日出勤が続いたり、やけに忙しくなったりした場合は、浮気を疑うべきでしょう。

｜ずっとお揃いでつけていた指輪が…


「交際当時から彼とお揃いの指輪をつけていて。でもある日彼は指輪を外した時、日焼け跡がないのでおかしいなと感じたので、問い詰めたらやっぱり浮気していた」

「浮気するために指輪を外したのかも…」と日焼けの跡が残っていないからこそ不審に感じたそう。細かいところではあるものの、彼のことをよく見ているから気付けたのでしょう。

｜私の名前を呼ぶ時に変化が…


「私の名前を呼ぶ時、彼が一瞬ためらうようになった。次第に名前じゃなくておまえと呼ばれるようになり、変だと思ったら的中。浮気相手の名前を呼ばないように気を付けていたみたい」

浮気相手の名前をうっかり呼んでしまわないか、彼もビクビクしていたのかも。それが結果的に仇となって、女性に浮気を見抜かれてしまったようです。

浮気の証拠が残りやすいスマホを見なくても、意外なところでしっかり浮気を見抜いていましたね。「彼が浮気してるかも…」と思ったら、こうしたところもチェックしてみましょう。

