下半身全体に効く！１日５回【太もも＆腰まわりを一気に引き締める】簡単エクササイズ
下半身のたるみが気になる、脚や腰まわりが重たく見えるといった悩みを解消したい人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグプルフロント】。体幹を安定させながら脚を引き上げる動きで、太ももや脇腹、腰まわりの贅肉を一気に引き締めることができます。さらに全身を大きく伸ばすため、ストレッチ効果で筋肉のこわばりもリセットできるのも魅力です。
🌼８kg減量＆太もも痩せを実現。美脚アイドルが取り入れる【野球ボールダイエット】
レッグプルフロント
（１）床に脚を伸ばして座って両腕を後ろに置く
▲手の指先は体の方に向け、肩甲骨を寄せて骨盤を立てます。また、足の指先も伸ばします
（２）息を吸ってお腹を薄くし、お腹を薄くした状態のまま息を吐きながら右脚をゆっくり上げていく
▲お腹を薄くした状態のまま脚を上げていきます
（３）脚を上げきったら体勢をキープした状態で息を吸う
▲お腹を薄くした状態のままです
（４）お腹を薄くした状態のまま、息を吐きながらゆっくり脚を下ろしていく
▲脚を下ろすときも、お腹は薄くした状態のままです
脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背中をまっすぐの状態で行うこと」がポイントです。ぜひ習慣化して、痩せやすい下半身作りに役立ててくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞