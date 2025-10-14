体の距離が近いのは偶然じゃない！男性の「本命行動」の真実
「なんかこの人、いつも距離が近いな…」と感じる男性に心当たりありませんか？実はそれ、偶然ではなく“本命サイン”かもしれません。そこで今回は、そんな体の距離感に表れる男性の「本命行動」の真実を紹介します。
好意がある相手には“距離感”を変える
人は興味のある相手にほど、無意識に体を近づけるもの。例えばグループで話していても、気づけばいつも隣にいる、話すとき自然と前のめりになってくるのは心理的な「もっと知りたい」「つながりたい」というサインです。距離感は、言葉よりも正直に“好意”を物語ります。
緊張よりも“安心感”を感じている証拠
好きな女性を前にすると緊張する男性も多いですが、近くにいられるのは「一緒にいて落ち着く」という気持ちの表れ。人は嫌いな人とは自然と距離を取るものなので、“近くにいられる関係”はそれだけで特別。安心できる相手だからこそ、物理的な距離も自然に近づいてくるのです。
ボディタッチよりも“さりげない接近”に注目
恋愛上級者の男性ほど、わざとらしいスキンシップではなく“自然な接近”で気持ちを伝えます。肩が軽く触れる距離、同じ方向に体を向ける、話すときに少し前のめりになるなど、何気ない動作が本命女性にだけ出るサイン。意識していないようで、心はあなたに向かっているのでしょう。
男性の“距離感”は、最もわかりやすい恋のサイン。理由もなく近くにいたがる男性ほど、きっとあなたに特別な想いを抱いているはずですよ。
