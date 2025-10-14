阪神タイガースの“栄光の虎道”追うドキュメンタリー映画、11.14公開決定 最強チームを作った藤川球児監督の采配とは
ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』が、11月14日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと特報30秒映像が解禁となった。
【動画】映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道―』特報
2025年、球団創設90周年という記念すべき年に、NPB史上最速（2リーグ制となった1950年以降で最速）のリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガース。そんな今シーズンの軌跡を追った。
前任の岡田彰布監督が2023年にリーグ優勝、そして日本一を達成してから2年。球団創設90周年というメモリアルイヤーに、後任監督として選ばれたのは、現役時代「火の玉ストレート」と呼ばれた剛速球を武器に、阪神タイガースや大リーグで日米通算811試合に登板、245セーブを記録した名クローザーである藤川球児。
投手三冠（最多勝・勝率・奪三振）を手にした先発の村上頌樹投手をはじめとした強力な投手陣を巧みに操りながら、攻撃面では1985年の掛布雅之以来、生え抜き選手としては40年ぶりの40本塁打＆100打点を達成し、本塁打＆打点の二冠に輝いた佐藤輝明選手を中心に、上位打線の1〜5番打者をほぼ固定しつつ、他は若手を積極的に起用することで、高い攻撃力を発揮。
投打共に隙のない戦いで、9月7日にチームとしては2年ぶり7回目となるリーグ優勝をNPB史上最速で達成し、就任1年目でのリーグ優勝は90年の球団史上初の快挙となった。
いったい阪神タイガースは、この史上最速の“栄光への道のり”を、どのように駆け抜けたのか―。本作では、試合中継映像のみならず、その舞台裏の映像も交え、藤川監督、そして選手たちの戦いの記録をリアルに描き出し、彼らがその時、何を思い、どう動いたのか、監督・選手のインタビューでその真相に迫っていく。
ポスタービジュアルでは、藤川監督の胴上げ写真をメインに、投手陣は、三冠の村上頌樹投手、最優秀防御率のタイトルを獲得した才木浩人投手、50試合連続無失点という日本記録を更新した石井大智投手、野手陣は、本塁打＆打点の二冠王となった佐藤輝明選手、盗塁王の近本光司選手、選手会長としてチームを引っ張った中野拓夢選手の写真が掲載され、まさに今年の阪神タイガースを象徴するビジュアルとなっている。
特報30秒映像は、藤川監督のインタビューを軸にした映像で「凡事徹底と姿勢、ここから物事は動き出す―」「選手を守る、攻撃させやすい環境を作る―」といった、監督が今年の戦いで大事にしてきた言葉がちりばめられながら、最後は「ドラマは…作られますね」と不敵に笑う監督のカットで終わる構成で、タイガースファンならいやが応でも映画本編の内容が気になってしまう映像となっている。
映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道―』は、11月14日より全国公開。
【動画】映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道―』特報
2025年、球団創設90周年という記念すべき年に、NPB史上最速（2リーグ制となった1950年以降で最速）のリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガース。そんな今シーズンの軌跡を追った。
投手三冠（最多勝・勝率・奪三振）を手にした先発の村上頌樹投手をはじめとした強力な投手陣を巧みに操りながら、攻撃面では1985年の掛布雅之以来、生え抜き選手としては40年ぶりの40本塁打＆100打点を達成し、本塁打＆打点の二冠に輝いた佐藤輝明選手を中心に、上位打線の1〜5番打者をほぼ固定しつつ、他は若手を積極的に起用することで、高い攻撃力を発揮。
投打共に隙のない戦いで、9月7日にチームとしては2年ぶり7回目となるリーグ優勝をNPB史上最速で達成し、就任1年目でのリーグ優勝は90年の球団史上初の快挙となった。
いったい阪神タイガースは、この史上最速の“栄光への道のり”を、どのように駆け抜けたのか―。本作では、試合中継映像のみならず、その舞台裏の映像も交え、藤川監督、そして選手たちの戦いの記録をリアルに描き出し、彼らがその時、何を思い、どう動いたのか、監督・選手のインタビューでその真相に迫っていく。
ポスタービジュアルでは、藤川監督の胴上げ写真をメインに、投手陣は、三冠の村上頌樹投手、最優秀防御率のタイトルを獲得した才木浩人投手、50試合連続無失点という日本記録を更新した石井大智投手、野手陣は、本塁打＆打点の二冠王となった佐藤輝明選手、盗塁王の近本光司選手、選手会長としてチームを引っ張った中野拓夢選手の写真が掲載され、まさに今年の阪神タイガースを象徴するビジュアルとなっている。
特報30秒映像は、藤川監督のインタビューを軸にした映像で「凡事徹底と姿勢、ここから物事は動き出す―」「選手を守る、攻撃させやすい環境を作る―」といった、監督が今年の戦いで大事にしてきた言葉がちりばめられながら、最後は「ドラマは…作られますね」と不敵に笑う監督のカットで終わる構成で、タイガースファンならいやが応でも映画本編の内容が気になってしまう映像となっている。
映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道―』は、11月14日より全国公開。