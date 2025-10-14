◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ第１戦となる敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。

大谷翔平投手（３１）はフィリーズとの地区シリーズ４試合では１８打数１安打の打率５分６厘。１９打席で左腕との対戦が１６度あり「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と話していた。この日、ブルワーズは救援左腕のアシュビーのオープナーとして先発起用。大谷はこれまで３打席で対戦して長打こそないが、２打数２安打、１四球と全打席で出塁している。

ロバーツ監督は「まずブルワーズがアシュビーをオープナーに使うのは理にかなっていると思う。フィリーズは彼に厳しい攻めをしてきたし、ブルワーズも同じように攻めてくると予想している。翔平には自分の狙いをはっきりさせて、一貫したアプローチを取ることを求めている」と力説し、「これはチーム全体にも言えることで、何を狙っているのかという明確な考えを持ち、その場しのぎで追いかけるようなことをしない。そうでないと、動きがブレたり、予測されやすくなって、攻略されてしまう」とした。それでも「このシリーズでは翔平がいい結果を出してくれると期待している」と信頼感を示した。