リーグ優勝決定シリーズ

米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）からブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを戦う。球団公式のXでは、敵地ミルウォーキーに向かう航空機に搭乗する選手たちの写真を公開。山本由伸投手が手にしていた高級アイテムに注目した日本人から「お揃い？」「プレゼントされた？」との声が上がっている。

空港に現れた山本は、髪色を茶色から黒にイメチェン。さらにタラップを上がる際、鮮やかな水色のバッグを肩にかけていた。高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページには188万1000円との記載がある。

このバッグは以前、キケ・ヘルナンデスが移動時に持ち歩いているのが公開されており、共通点を発見した日本のファンから、X上にコメントが並んだ。

「山本投手いろんなバッグ持ってますね！」

「キケもこんな感じのヴィトンのカバンもってたような お揃い？」

「ヴィトンのバッグはキケも持ってたけどもしかしてプレゼントされた？」

山本は2023年オフに12年総額3億2500万ドル（約463億円＝契約当時）の超大型契約でメジャー入り。2年目の今季はエースとして12勝（8敗）、防御率2.49、201奪三振といずれもチームトップの成績を残した。ポストシーズンでは2試合に先発。1勝1敗で防御率2.53の成績が残っている。



（THE ANSWER編集部）