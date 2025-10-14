孫娘に叩かれた！「おばあちゃんのバカ！」「痛いからやめて」許さなかった私。翌日、孫娘に変化が！

孫との関わりも日々大切にしながら過ごしていたCさんでしたが

ある日、感情的に叩いてきた孫に思わず怒ってしまいます。

今回は筆者の親戚Cさんから聞いた孫の成長を感じた感動エピソードをご紹介します。

痛い！！ おばあちゃんを叩く孫！ 時には叱ることも愛の鞭

子供はまだ感情を上手くコントロール出来ないものですが

その感情の起伏の中には成長の芽が隠れていたのかもしれませんね。

【体験者：60代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。