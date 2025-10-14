モデルでタレントの益若つばさが13日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】ギャル全開ショットから一転、美しすぎる40歳

「3つ発表＆ご報告がありまーす!」と書き出し、「1．今日10/13誕生日を迎えましたー!40歳になりました!!わーい!!念願の40代!!魅力しかない!!益々歳を重ねていくのが楽しみです!! 2．髪の毛変えました!昨日のギャルも今日の私も全部最近の自分です!笑『こんな40代素敵だな』と思う理想の髪型にしました」とつづり、ブラウンのロングヘアにノースリーブのタートルネックのニットを合わせた写真を公開。前日に投稿した金髪＆色黒の平成ギャルショットから一転、不惑を迎えた“オトナ”の雰囲気を漂わせた。



続けて、「人間いくらでも変われるし楽しめるんだよ 大人になるとついつい周りを優先しがちで『自分らしく生きる!』と思ってても気づけば周りに足並み揃えがちですが、自分の人生。これからも好きな自分でい続けたいと思うし、みんなもそうであってほしいな。優しく、明るく前向きに柔らかく生きたいです!」と節目を迎えた心境をつづった。



また、「3．益若つばさ、新しくブランドをローンチします!!名前は「MEND」：めんどです!ユニセックスでルームやワンマイルウェア、ライフスタイルやスキンケアなど展開していきたいと思ってます!」と新ブランドを告知した。



この投稿にファンからは「おめでとうございます～!!!!!永遠に憧れです」「かわいい!綺麗過ぎる 大人モードの益若さんも大好き」「世界一美しい40歳」「どう見ても20代にしか見えん」「ギャルも良かったですけど、こちらも素敵」など、祝福のコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）