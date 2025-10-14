タレントの窪真理チャカローズ（くぼまり・ちゃかろーず）が13日、自身のX（旧ツイッター）で結婚したことを発表した。お相手はマジシャンの才藤大芽（さいとう・たいが）。2人はメンサ会員（全人口の上位2%に入る高い知能指数[IQ]を持つ人だけが入会できる国際的な団体）であることを公表しており、超高IQ夫婦が誕生した。



【写真】お相手の京大卒マジシャン・才藤大芽 美男美女夫婦です

窪は「ご報告があります。」とコメントして文書を公開。「このたび、才藤大芽さんと結婚いたしました。」と発表。「同じように表現の場に立つ者として 互いを尊重し合いながら、これからの人生を共に歩んでいけたらと思っています。」と意気込みを記した。



今後については「これからも感謝の気持ちを忘れず、活動にも丁寧に向き合ってまいります。」と芸能活動を続ける意思を示した。最後は「どうぞ温かく見守っていただけますと幸いです。」と締めた。



窪は父がトルコ人、母が日本人のハーフ。日本大学藝術学部演劇学科在籍時代には「日芸ミスキャンパスコンテスト」に出場し、総合2位になっている。2010年から2018年9月まで日本テレビで放送されていた情報番組「PON!」（ポン）では、レギュラーとして出演していた。



お相手の才藤は京都大学卒という異色の経歴を持つマジシャン。2016年、24歳のときに、マジック留学からの帰国を機にプロとしてデビュー。2021年4月に開催された全日本マジックチャンピオンシップでは優勝を飾り、日本マジック界王者になった。日本テレビ系「ヒルナンデス!」、「情報ライブ ミヤネ屋」などにも出演し、マジックを披露している。



（よろず～ニュース編集部）