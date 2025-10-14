韓国の半導体・2次電池・ロボットといった先端戦略産業において、核心となる素材・部品の海外依存度が過度に高いという指摘が出た。人工知能（AI）分野の核心であるロボットは、中国製への「偏り」が一段と深まっている。

10月13日、共に民主党の李在官（イ・ジェグァン）議員室が産業通商資源部から提出を受けた資料によると、最新の調査である2023年基準で、国内の産業用ロボットに使用される駆動部品の海外依存度は80.3％に達した。2021年（77.7％）より上昇した。モーターや減速機などの駆動部品は、実質的に日本に全面的に依存（輸入量のうち97.8％）している。ロボットの「目」の役割をするセンサー部品の輸入依存度は同期間に66.4％から51.5％に減少した一方、輸入量に占める中国製の割合は23.2％から48.4％へと約2倍に増加した。各装置の動作を指示する制御部品も、輸入依存度が51.2％から39.7％に下がる間に、中国への依存度（輸入量に占める中国製の割合）は22.2％から95.8％に急上昇した。

2次電池も核心となる素材のほとんどを中国に依存している。負極材に使われる天然黒鉛の中国製依存度は97.7％、人工黒鉛は98.8％に達する。正極材も前駆体と水酸化ニッケルの中国依存度がそれぞれ94.1％、96.4％に上る。

ディスプレイ素材の海外依存度も高かった。マイクロ発光ダイオード（LED）の場合、RGB発光素子、転写工程装置など5つの核心素材の海外依存度がいずれも90％を超えていた。ディスプレイの主力製品である有機発光ダイオード（OLED）の核心素材である発光有機素材とファインメタルマスクも、それぞれ67％、95％以上を海外輸入に頼っている。李議員は「表向きは技術の超格差を掲げているが、実際には核心素材が特定の国に偏っており、サプライチェーンのリスクにそのままさらされている」と指摘した。

戦略鉱物に対する中国依存度の高さも問題だ。昨年基準で、韓国鉱害鉱業公団が管理する希少金属31種のうち20種が中国産に依存している状況だ。半導体の必須原料であるニオブとシリコンは、国内需要のうちそれぞれ78％、63％を中国産で賄っている。ガリウム98％、黒鉛97％、インジウム93％、マグネシウム84％なども中国からの輸入比率が高かった。製薬原料であるビスマスに至っては、中国への依存度が100％に上る。

中国は戦略鉱物に対する輸出統制を着実に強化している。2023年8月にはガリウムとゲルマニウムの輸出統制を開始し、同年12月には黒鉛、昨年9月にはアンチモン、今年2月にはタングステンとテルルなどの5種類を追加した。米中間の関税摩擦の末、9日にも希土類および関連技術の輸出統制措置を発表した。