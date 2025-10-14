中学生が習う「フレミングの左手の法則」は、なぜ左手なのか？　じつは「右手の法則」と呼ばれても、おかしくはなかった「意外な理由」

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

右手と左手は違うのか

本書では、素粒子には右巻きと左巻きがあるということを、詳しく述べている。

小さな世界での右とか左とかいう小さな問題になぜこだわっているのかと思われるかもしれない。実は、こだわっているのは私ではなく、自然界の法則のほうだ。身のまわりの自然法則をもう一度見直してみよう。自然界の法則は右と左を区別しているだろうか？

私たちの体は確かに右と左が異なっている。外見上はそうでもないが、心臓は左側にあるし胃は右下に出口があって食べた物はそちらに流れていく。右利きや左利きがあって、お箸をもつのが利き手ということになっている。どれも右と左が違っていることを示しているようだ。

だが、例によって人間の体を原子のレベルまでばらばらにしていくとどうだろうか。原子は原子核のまわりを電子が回っているものだが、右向きに回っているものもあれば左向きもあって、両者にはそれ以外にこれといって違いがあるわけではない。

そういう原子を組み上げていって人間の形にすると右と左が違ってくるのはどうしてなのか。これはこれでとても興味深い問題ではっきりとした答えがあるわけでもないようだが、ここでは物理法則のほうをもう少し考えてみよう。

重力の法則は、左右を区別している？

重力の法則、つまりニュートンの万有引力の法則は右と左を区別しているだろうか。そんな証拠はどこにもない。地球は太陽のまわりを回っていて、その向きは北極星の方向から見ると反時計回りだ。でも、たとえこれが逆だったとしても、1年は365日で変わりはない。

そもそもなぜ反時計回りなのかというと、最初がそうだったからと言うしかない。太陽系がまだ形をなす前、宇宙を漂うガスの集まりだったときに、たまたま何かの加減で反時計回りに回り始めただけのことで、最初が逆なら逆向きだっただろう。重力の法則には、アインシュタインの一般相対性理論まで含めても右と左を区別する要素は何もないのだ。

左右を区別している？「フレミングの左手の法則」

中学の理科では電気と磁気の法則を習う。フレミングの左手の法則というのを覚えているだろうか。磁場の中を流れる電流は、磁場の向きとも電流の向きとも直角の方向に力を受ける（図「フレミングの左手の法則」）。

直角な方向といっても、磁場の向きと電流の向きで作る平面から見ると二つの方向があってそのどちらかがわからない。それを覚える方法が左手の法則で、磁場を人差し指、電流を中指とすると力は親指の方向だ、というふうに使う。

おかげでテストのときには、クラスのみんなが左手で3本指を立てて、上に向けたり下に向けたりしながら考え込むはめになる。何だ、やっぱり物理学の法則は右と左を区別しているのか、と思ったら早合点だ。

左手の法則になるか右手の法則になるかは、磁場の向きをどう呼ぶかで決まっている。通常は方位磁石のN極が引かれる方向を磁場の向きと呼んでいるのだが、これは人が勝手に決めた話で、自然界の法則はそれとは関係なく決まっている。

ここで右と左の区別と言っているのは私たちの呼び方の問題ではなく、もっと根源的に右と左が違うことがありうるかということだ。

右と左を逆にしたら、物理法則はどうなる？

例えば、同じ磁場のもとで電流の流れる向きを逆にしてみよう。力の働く向きも逆になるだろうが、それはいい。だが、その力の大きさは元と同じかどうか。同じなら右と左の間には本質的な違いはない。「右」とか「左」とかいう呼び名が違うだけだ。

でも力の大きさが違っていたらどうか。それこそ右と左が自然法則のレベルで違っていることを意味する。

まさかそんな、と思われただろうか。右と左を逆にすると自然法則が違っているなどということがあっていいものか。私たちの世界を鏡に映すと左右が逆転するが、鏡の中のあちらの世界ではこちらよりもボールが高く弾んだり、荷電粒子が磁場でより大きく曲げられたりするか（図「右と左を逆にしたとき、物理法則が違ったら」）。

私たちの直感は、そんなことはないと教えている。実際、電磁気の法則はこういう意味で右と左を区別しない。

じつは、電子や陽子は「つぶつぶ」ではない…粒子と呼ばれているのに、その正体を探ると…みえてきた「驚きの実体」