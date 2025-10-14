数学は”積み重なる”が、数学者自身は”常にゼロから始まる”…女優・桃井かおりの言葉で気づかされた研究者の宿命

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

対談での桃井かおりのある発言

数学はいいですよ。お勉強を重ねて、積み重なって、高くなっていくものでしょ。でも、私の仕事は積み重なっていくものがない。熟すと腐るという感じ 桃井かおり（女優）

今から三十数年前、女優の桃井かおりさんと対談した時に（1992年夏）、上のようなことを言われた。

当時、桃井さんは映画でもTVドラマでも印象深い素晴らしい役を立て続けに演じ、私の周りでも男女問わず、憧れの存在だと言う人が多かった。

だから、桃井さんから、こんな言葉が出てきたのは意外だった。

そして、対談の中で彼女は、「今までやってきたのと同じことをやっていっても腐るだけだから、新しい自分を生み出していきたい。その方向性が見え始めたところなの」ということを話してくれた。

今までの自分と本当の自分を俯瞰できるようになってきたのだと。「自分を変えていくために、新しいことにどんどん挑戦している」ということも話していた。

まさに、そういう時だったからこそ、当時“レゲエ数学者”などと言われていた得体の知れない私との対談を物珍しく思い、登場してくれたのかもしれない。

その後、桃井さんは、この時の言葉を体現するかの如く、ハリウッド映画のオーディションを受けたり、自分でメガホンを取って映画を撮ったり、それまでとは違う活躍をされていった。

研究者と俳優の類似点

ハッとさせられるような言葉が桃井さんの口から次々と飛び出した対談だったが、冒頭であげた言葉について、読者に注釈を加えておかなければいけない。

確かに数学者たちの研究がもたらす新たな発見に伴って、数学という学問自体は高く積み重ねられ、より深く豊かな理論体系になっていく。

しかし、新しいことを見つけた研究者自身は、研究者を続けるのであれば、一つの研究を終えて、また新しい研究と格闘しなければならない。

その点では俳優業と同じだ。新たな発見が積み重なっていって数学者は以前より悠々としていられるようになるのかというと、そんなことはないのだ。

