½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Îµ¤¼Á¡Ä¡Ö¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÀ¤³¦¤òÁÀ¤¦¡×Þ¶¹¾¾¦¿Í¡¢¸ÅÂå¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡Ö¹¾ÁÉ¤ÈÞ¶¹¾¡×

Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒËÌµþ¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤Î²ô¡¢²ÏÆî¿Í¤Ï¸ýÈ¬Ãú¼êÈ¬Ãú¡Ä½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É°ã¤¦¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÁÇ´é¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆîÊý½Ð¿È¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÀ¼Á¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¶áÆ£Âç²ð¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð¿ÈÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿Í¤âÊÑ¤ï¤ë¡ÊÆîÊýÊÔ¡Ë
¡¦¾å³¤»Ô¡Ä¡ÄËÌµþ¿Í¤Î±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¾å³¤¿Í¤À¡£¾å³¤¸ì¤È¤¤¤¦É¸½àÃæ¹ñ¸ì¤È¤Ï¡ÖÊÌ¼ï¤Î¸À¸ì¡×¡ÊÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤¯¤é¤¤°Û¤Ê¤ë¡Ë¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦Åìµþ¤ÈÂçºå°Ê¾å¤Ë¿å¤ÈÌý¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¾å³¤¿Í¤ÏÍø¤ËÉÒ¤¯¡Ö·ÐºÑ¤ÎÅÔ¿Í¡×¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Î³ô²Á¤È°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡×¤ò¤Ä¤Í¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢±ºÅì¿·¶è¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÊÂ¤ß¤ÎËàÅ·Ï°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£
¤½¤Î¤¿¤á¾å³¤¿Í¤Ï¡¢ËÌµþ½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÅÄ¼Ë¤ØÍè¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¡£µÕ¤ËËÌµþ¿Í¤Ï¡¢¾å³¤¿Í¤ò¡Ö¥±¥Á¤Ç¥»¥³¤¤¾®»ÔÌ±¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤â¡Ö¾å³¤¤Ï¹¥¤¤À¤¬¡¢¾å³¤¿Í¤Ï¥¹¥Î¥Ã¥Ö¡Êµ¤¼è¤ê²°¡Ë¤Ç¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¾å³¤¿Í¤ÏÊª¤òÃÍÀÚ¤ëÌ¾¿Í¤Ç¡¢»ä¤âËÌµþÂç³ØÎ±³Ø»þÂå¡¢»Ô¾ì¤ØÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¡¢¤è¤¯¾å³¤¿Í³ØÀ¸¤ËÆ±¹Ô¤òÍê¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£
¾å³¤¿Í¤ÎÃÍÀÚ¤êÊý¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Áê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤Î®¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤À¤±¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£
¢¤³¤Á¤é¤¬ÃËÀ¤Ê¤é½÷ÀÅ¹°÷¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£°ÛÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤Ïº¬Éé¤±¤·¤ä¤¹¤¤¡£
£µç¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¹ç¤ï¤»µ»¡×¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¡¢¡ÖÆ¨¤²µ»¡×¡ÊÇã¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡Ë¡¢¡Öµã¤µ»¡×¡ÊÉÏË³³ØÀ¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¡£
¤¾¦ÉÊ¤Ë¾®¤µ¤Ê½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁê¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¼å¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶¤á¤ë¡£
¥¤É¤ó¤Ê¤Ë·ã¤·¤¯¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¡¢¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤·¤¿¤é¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÊÌ¤ì¤ë¡£
¾å³¤¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯²È»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÉ×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¾å³¤¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ËÌµþ¿Í¤Ï¡Ö¾å³¤¿Í½÷À¤Î°¦¤Ï¥«¥Í¼¡Âè¡×¤ÈÓâ¤¯¡£
¾å³¤¤Ï¡Ö³¤¤Î¾å¡×¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢1840Ç¯¤Î¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¡ÖÁÅ³¦¡×¡Ê¿¢Ì±ÃÏ¡Ë¤È¤·¤Æ³«Âó¤·¤¿Ä®¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¤Û¤«¤ÎÅÔ»Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÍªµ×¤ÎÎò»Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡ÖÉ´Ç¯¤ÎÁÅ³¦À¸³è¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö²¤ÊÆ¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦Â¸Ç½ÎÏ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁ°¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥â¥À¥ó¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¡ÖËâÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¾å³¤¤ÏÆüËÜ¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½Å»ë¤«¤Ä¥¥Á¥¥Á¤·¤¿»ÔÌ±À¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ç»Ý¤¤ÆüËÜÎÁÍý¤Ï¾å³¤¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¿ô¤âÃæ¹ñ¤ÇºÇÂ¿¤ÎÌó3Ëü4681¿Í¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¡¦¹Åì¾Ê¡Ä¡Ä¾å³¤¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÌ¾¡×¡ÊÌ¾ÍÀ¡Ë¤è¤ê¡Ö¼Â¡×¡ÊÍø±×¡Ë¤ò½Å»ë¤·¡¢¾¦ºÍ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾å³¤¿Í¤¬¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¶âÍß¡×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹Åì¿Í¤Ï¡ÖÊªÍß¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¤âGDP¤¬¹â¤¤¾Ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¡£¥È¥è¥¿¡¦Æü»º¡¦¥Û¥ó¥À¤ÎÆüËÜ»°Âç¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹©¾ì¤â¡¢¾ÊÅÔ¡¦¹½£¤Ë¤¢¤ë¡£¹½£¤Ç¤Ï¡¢1957Ç¯¤«¤éËèÇ¯½Õ¤È½©¤Ë¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¹½£¸ò°×²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯½Õ¤ÎÂè137²ó¤ÏÌó3Ëü1000¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤êÉ¸½àÃæ¹ñ¸ì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¹Åì¸ì¤òÏÃ¤·¡¢ËÌµþ¤è¤ê¤âÆ±¤¸¹Åì¸ì·÷¤Î¹á¹Á¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤ª¾å¡×¡Ê¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¡Ë¤Ë¤ÏÌÌ½¾Ê¢ÇØ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1978Ç¯¤Ëûç¾®Ê¿Éû¼óÁê¤¬²þ³×³«ÊüÀ¯ºö¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹Åì¾Ê¤«¤éÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢½¬Ãç·®¸µÉû¼óÁê¡Ê½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÉã¿Æ¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¡ÊÅÞ°ÑÂè°ì½ñµ¡Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
1980Ç¯¤Ëûç»á¤¬¹á¹Á¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¿Í¸ý3Ëü¿Í¤ÎµùÂ¼¡¦¿¼圳¤ò·ÐºÑÆÃ¶è¤Ë¤·¤Æ¡ÖÂèÆó¤Î¹á¹Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â¼º¾Ð¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¿¼圳Â®ÅÙ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Ã°Û¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸«¤»¡¢2018Ç¯¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¹á¹Á¤ÎGDP¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹á¹Á¤Î2¡¦4ÇÜ¤Î¿Í¸ý1800Ëü¿Í¤ÎµðÂçÅÔ»Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿¼圳¤Ï¹Åì¾Ê¤Ç¤ÏÎã³°Åª¤ËÉ¸½àÃæ¹ñ¸ì·÷¤À¡£
¹Åì¿Í¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢ÂÎ³Ê¤¬¾®ÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£Ëã¿ý¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖËö¹¤¬¤ê¡×¤òÉ½¤¹¡Ö8¡×¤Î¿ô»ú¤ò¹¥¤à¡£
¡Ö¿©ºß¹½£¡Ê¥·¡¼¥¶¥¤¥°¥¢¥ó¥¸¥ç¥¦¡Ë¡×¡Ê¿©¤Ï¹½£¤Ë¤¢¤ê¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿©¤¤Æ»³Ú¤¬Â¿¤¯¡¢Ãã¤Ë¤â¤¦¤ë¤µ¤¤¡£»ä¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë½é¤á¤Æ¹½£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÄ®¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤ÈëÃ¤·¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¼Â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢µÒ¤¬ÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤éÏ©¾å¤Ê¤É¤ÇÅË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Þ¤É¤¤Î¹Åì¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¼÷»Ê¤¬Âç¹¥Êª¡£²£ÉÍ¤ÎÃæ²Ú³¹¤â¡¢À¶Ä«Êø²õ¤Ë¤è¤ëº®Íð´ü¤ËÍèÆü¤·¤¿¹Åì¿Í¤¬È¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¦Þ¶¹¾¾Ê¡Ä¡Ä¡Ö¹Ô¾¦¤ÎËÜµòÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¸¼´Ø¸ý¤Î¹º½£é«»³¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤È¤·¤¿¡Ö¾¦¿Í¤ÎÌÜ¤Ä¤¡×¤ò¤·¤¿¿Í¡¹¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£
Þ¶¹¾¾¦¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¤ÌÙ¤±ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»³¤ò±Û¤¨¡¢³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤¯¡£ËÌµþÃóºß°÷»þÂå¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶á¤¯¤Î²í½¨¡Ê¥ä¡¼¥·¥¦¡ËÉþÁõ»Ô¾ì¤Ç¡¢µ¶¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¾®Êª¤òÇä¤ëÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÞ¶¹¾¾Ê¡Ë²¹½£¾¦¿Í¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£
Èà½÷¤Ï16ºÐ¤ÇËÌµþ¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Á¡¢Åö»þ19ºÐ¤ÇÅ¹¤ò³ÈÂçÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þÊ¬¤«¤éÃÏ¸µ¤Î²°Âæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µÒ¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤Æ¡ÖÇã¤¦µÒ¡×¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤µÒ¡×¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÇã¤¦µÒ¡×¤Ë¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤µÒ¡×¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦º²¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¤·¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¸½Âå¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÞ¶¹¾¾¦¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ê°¤Î¤ÇÃÇÃ¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÇÏ±À¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼¡Ë»á¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡Ö¥ß¥ËÇÏ±À¡×¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¡£À¯³¦¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤¬Åµ·¿Åª¤ÊÞ¶¹¾¿Í¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÞ¶¹¾¾ÊÅÞ°Ñ½ñµ¡Ê¾Ê¥È¥Ã¥×¡Ë¤òÌ³¤á¤¿½¬¶áÊ¿»á¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¹¾ÁÉ¾Ê¡Ä¡Ä¹¾ÁÉ¾Ê¤ÈÞ¶¹¾¾Ê¤Ï¡¢¾å³¤¤ò¶´¤ó¤Ç¸ÅÂå¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢¡Ö¸â±ÛÆ±½®¡×¤Î¸Î»ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Âç¤Þ¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸â¤¬¹¾ÁÉ¾Ê¡¢±Û¤¬Þ¶¹¾¾Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¾å³¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¹¾ÁÉ¾ÊvsÞ¶¹¾¾Ê¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾ÁÉ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÁÉËÌ¤ÈÁÉÆî¤Ç¼ã´³°ã¤¦¤¬¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ç·ø¼Â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£Åµ·¿Åª¤Ê¿ÍÊª¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ï´Á²¦Ä«¤Î¹âÁÄ¡Ê½éÂå¹ÄÄë¡ËÎË®¡£ºÇ¶á¤Ê¤é¡¢2022Ç¯¤Ë96ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¹¾ÂôÌ±¸µ¼çÀÊ¤À¡£»ä¤Ï¹¾¸µ¼çÀÊ¤ÎÍÈ½£¤Î¼Â²È¤ÎÂçÅ¡Âð¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÈ½£¿Í¤Ï¤¸¤Ä¤Ë¥¥Á¥¥Á¤·¤¿¿Í¡¹¤À¡£
¡¦¸ÐÆî¾Ê¡Ä¡Ä¸ÐÆî¿Í¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»ä¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤¬¸Å¤¯¤Æ¶²½Ì¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Øµð¿Í¤ÎÀ±¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÀ±°ìÅ°¡Ê¼ç¿Í¸ø¡¦À±ÈôÍºÇÏ¤ÎÉã¿Æ¡Ë¡£¤¢¤Î¤·¤ã¤«¤ê¤¤Î´è¸Ç°ìÅ°¤µ¤¬¡¢¸ÐÆî¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Î¡Ö·ú¹ñ¤ÎÉã¡×ÌÓÂôÅì¼çÀÊ¤¬Åµ·¿Åª¤Ê¸ÐÆî¿Í¤Ç¡¢1949Ç¯¤Î·ú¹ñ»þ¤Î¡Ö10Âç¾·³¡×¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬¸ÐÆî¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¸ÐÆî¿Í¤È²ñ¤¦»þ¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤ËÁê¼ê¤Î´è¸Ç¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÙÎÌ¤¬É¬Í×¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸ÐÆî¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È²ñ¿©¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤é¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÅ¹°÷¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¶Ø±ì¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÈà¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î²Ð¤òÙæ¤ß¾Ã¤·¤¿¡£¤À¤¬Å¹°÷¤¬µî¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤ÆµÛ¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£²¿ÅÙ¤«Æ±¤¸¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Å¹°÷¤â¤¢¤¤ì¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦»ÍÀî¾Ê¡Ä¡ÄÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤À¤ó¥Ô¥ê¿É¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÍÀî¿Í¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»³Ü¥¤Ï¾®Î³¤Ç¤â¥Ô¥ê¥ê¤È¿É¤¤¡×¡Ê²ÖÜ¥Î³虽¾®¡¢íåÌ£²Ä×ÌÑÕ¡Ë¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¿Í¡¹¤À¡£¾®ÊÁ¤ÇÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¤ÆÁïÌÀ¡£¤½¤ÎÅµ·¿¤Ï¡¢¡Ö²þ³×³«Êü¤ÎÁíÀß·×»Õ¡×¤³¤Èûç¾®Ê¿Ãæ±û·³»ö°Ñ¼çÀÊ¤À¡£
½÷À¤Ï¡ÖíåËå»Ò¡Ê¥é¡¼¥á¥¤¥º¡Ë¡×¡Ê·ã¿É¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£»ä¤Ï¤¢¤ë»þ¡¢À®ÅÔÁÐÎ®¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î¡ÖíåËå»Ò¡×¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤ËÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤«¤ò½ä¤Ã¤Æ¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ÎÂç¥²¥ó¥«¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ã¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¦Ê¡·ú¾Ê¡Ä¡ÄÀ¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë²Ú¶£¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤³¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤³¤È¤ËÊ¡·ú¿Í¤Ï¡Ö³¤¤ÎÌ±¡×¤Ç¤¢¤ë¡£³¤¶®¤ò³Ö¤Æ¤¿ÂæÏÑ¿Í¤¬ÏÃ¤¹ÂæÏÑ¸ì¤â閩Æî¸ì¡Ê¥¢¥â¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê¡·ú¾ÊÆîÉô¤Î¸ÀÍÕ¡Ë¤À¡£17À¤µª¤ËÂæÏÑ¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿Å¢À®¸ù¤âÊ¡·ú¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤¿¤À¤·Êì¿Æ¤ÏÊ¿¸Í½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Î¸Î¶¿¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¡·ú¿Í¤Ï¡¢¹Åì¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃã¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¡£»ä¤ÎÊ¡·ú¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â¸Î¶¿¤ÎÃãÍÕ¤ò»ý»²¤·¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÃã¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´±Î½¤¬¤¤¤ë¡£20g400Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¡¢¡ÖÃã¤Î¥í¥Þ¥Í¥³¥ó¥Æ¥£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç¹ÈêÜ¡×¤â¡¢Ê¡·ú¾ÊÉð°Ð»³¤¬»ºÃÏ¤À¡£
