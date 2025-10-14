自民党の高市早苗総裁（右）と会談し、連立政権からの離脱を伝えた公明党の斉藤鉄夫代表（写真：共同通信社）

自民党にどこまでもついていく「下駄の雪」と揶揄されてきた公明党が連立政権を離脱した。閣外協力もしない。今後は野党として、国会対策委員長会談などの代表者協議にも出席する方針だという。激震が走った公明の離脱の背景と今後の政界の行く末は──。「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。

覚悟を決めた公明党「連立離脱」の経緯

「今回は本気だ」

公明党・創価学会の内情に詳しい関係者からそんな連絡をもらったのは10月7日のことだった。

4日に投開票が行われた自民党総裁選で、高市早苗氏が小泉進次郎氏優勢の下馬評を覆して勝利し、公明党本部に就任挨拶に出向いたものの、祝福ムードにはほど遠く、その場で連立維持において「政治とカネの問題」「靖国参拝を巡る歴史認識」「外国人との共生」という3つの懸念を伝えられていた。

しかし、7日に発足した自民の新執行部には、高市総裁に思想信条が近いタカ派議員が顔を揃え、旧安倍派幹部の萩生田光一氏が幹事長代行に起用された。萩生田氏は裏金議員の筆頭格であり、裏金事件への関与で当時の政策秘書が略式起訴され、有罪になっている。

自民党の萩生田光一幹事長代行（奥は高市総裁、写真：共同通信社）

さらに公明党が絶対に許せない黒幕が表に出てきた。この人事を仕切った、高市氏当選の流れを作った立役者の麻生太郎氏だ。

本人は副総裁に就任し、麻生派が執行部に3人。実は麻生氏はかつて、安全保障政策を巡り「公明党がガンだ」と発言。以来公明党にとって「天敵」（前出関係者）なのだ。そんな人事を見て、公明が「懸念」を無視されたと受け止めたのは想像に難くない。冒頭の「本気だ」発言は、新執行部発表の直後だった。

2025年10月7日、自民党の新執行部が発足し、写真撮影を終えた高市総裁（手前）と麻生太郎副総裁（写真：共同通信社）

それでも、「まさか連立離脱まではないだろう」と思いながら関係各所に取材を進めたのだが、9日昼すぎに旧知の公明幹部を電話で捕まえることができた。話の中身は決定的だった。

「昨日電話をもらってたみたいで。昨日は出られずに申し訳ない。電話の理由は分かってたけど……」

私は聞いた。連立離脱は本当にあるのか。しばらく沈黙のあと……。

「3つ示した懸念は自民党へのブラフといったレベルではない。かなり覚悟をもって対峙している」

さらに続けた。

「『自公の関係は地に落ちた』など、これまでもギクシャクすることはあったが、その時は連立離脱までの話は出ていない」

「自民党はわれわれが折れるだろうと思っているが、どうして振り上げたこぶしを下ろせると思うのか不思議だ」

「早めに結論が出るかもしれない」

結局、その日の中央幹事会と全国県代表協議会を経て、翌10日、公明の斉藤鉄夫代表は「持ち帰って協議したい」と渋る高市総裁の慰留を振り切って決別を伝えた。

自民党の高市総裁との会談後、記者会見する公明党の斉藤代表（2025年10月10日、写真：共同通信社）

揺らぐ看板と創価学会員の不満で「党存亡の危機」に

このタイミングでの連立離脱は、萩生田氏の執行部入りに加え、高市総裁や麻生氏が公明党との連立合意前にもかかわらず、秋波を送る国民民主党の玉木雄一郎代表や榛葉賀津也幹事長とそれぞれ密会していたことが、公明党軽視と映ったなどと巷間、説明されている。

ただ、それは最後の引き金で、1999年から26年間、四半世紀にわたる自公連立の土台を崩す重大決断の背景は、党勢退潮の深刻な党内事情が色濃い。

「平和の党」「福祉の党」を掲げる公明だが、安保法制に賛成するなど長年の自民との連立で看板が揺らぎ、支持母体である創価学会の会員に不満が溜まっていた。

さらに、学会員は高齢化。2年前には政界進出を進めた池田大作名誉会長の死去が発表された。以来、選挙への熱が失われたのか、ピーク時に比例で800万超だった集票力は2022年の参院選では618万票まで減少。そこへ、自民党の派閥裏金事件である。

「自民党は『石破おろし』で、昨年の衆院選、今年の都議選と参院選での3連敗の責任を石破茂首相に迫った。いずれも裏金問題への不十分な対応に有権者が反発した結果ですが、連立を組み選挙協力するウチも選挙で裏金問題への説明をしなければならず、批判を受けた。選挙惨敗の苦しさはウチの方がむしろキツい」

参院選直後に公明党関係者と話すと、危機感は相当強かった。

公明党は昨年10月の衆院選で8議席減の大惨敗。世代交代を掲げ山口那津男氏から代表を引き継いだばかりの石井啓一氏までもが落選し、党首を斉藤氏に交代せざるを得なくなった経緯がある。

「全員当選」が必達と重要視する今年7月の東京都議選では、現職を1人降ろし、候補者を22人に絞って安全策をとったものの3人が落選。36年ぶりに落選者を出しただけでなく、落選の1人は創価学会の本拠地・新宿区の候補だった。

続く参院選でも改選14議席が過去最低の8議席へと激減。比例票は521万票へとさらに落ち込んだ。この結果を受け、公明は「党存亡の危機」と総括していた。

こうした公明の事情を自民党はどこまで理解していたのだろうか。公明サイドは参院選直後からいくつもの“メッセージ”を出していた。

自民が「企業・団体献金」の規制強化案に抵抗したワケ

自民党内で「石破おろし」が噴出する中、石破首相が続投方針を維持し続けると、斉藤代表は「首相が続ける以上、支える」と発言。穏健保守の石破氏と斉藤氏は馬が合ったようだ。

その後、石破首相が退陣に追い込まれ、総裁選の実施が決まると、斉藤代表は退陣表明の当日に、次期総裁について「保守中道路線の私たちの理念に合った方でなければ、連立政権を組むわけにいかない」と発言した。

自民党から「内政干渉」と反発があり、「あくまで一般論で申し上げたもの」とXで釈明したが、間違いなく確信を持った発言で、「高市ノー」の明確な意思表示だった。

前述したように、麻生副総裁の公明軽視にも伏線がある。岸田政権下の2022年〜23年にかけて、当時の麻生副総裁と茂木敏充幹事長が国民民主を連立政権に引き込もうと画策し、動いた。

当時は自公で衆参過半数を持っていたが、「自公国連立」になれば必要以上に公明に配慮しなくていい、という狙いがあった。公明にとって麻生氏が政権中枢に戻ってくることは、苦々しい事実に違いなかった。

「自公の関係は山あり谷ありでしたが、古くは、自民・大島理森幹事長─公明・漆原良夫幹事長が昵懇の仲だった。安保法制を進めた安倍晋三首相は公明・山口代表とはそりが合わなかったが、前代表だった太田昭宏氏が折に触れ、安倍氏を訪ね、意思疎通を密にしていた。

官房長官、首相だった菅義偉氏も学会幹部とつながっている。幹事長だった二階俊博氏もしかり、です。しかし今は、高市氏にも高市執行部にも公明とのパイプがない。自民党内は公明の深刻さが分かっていなかった」（自公の事情に詳しい政界関係者）

土壇場になって、高市総裁が菅氏の国会事務所を訪ね、公明との関係修復を懇願したのは象徴的だ。

今回の公明の連立離脱で政界の景色は激変するだろう。まずは、自民抜きでの法案成立も不可能ではなくなる。

公明が連立離脱の理由とした「企業・団体献金」の規制強化案。献金の受け皿を政党本部と都道府県単位の組織に制限する内容で、先の通常国会で国民民主とともにまとめた。

自民がこの案に抵抗するのは、約7800もある政党支部が組織ではなく、事実上、国会議員や地方議員個人の「もうひとつの財布」になっているからだが、規制強化で困るのは自民だけだ。

企業・団体献金について全面禁止の法案を出した立憲民主党も参院選後、野田佳彦代表が、規制強化で同調すると言い出した。同じく、全面禁止の日本維新の会も10日、吉村洋文代表がテレビ出演時に、「公明党と国民民主が本気なら協議していく」と規制強化案に歩み寄る姿勢を示した。

日本維新の会の吉村洋文代表（写真：共同通信社）

立憲、維新、国民民主、公明に他の野党も加われば、自民が反対しても「企業・団体献金」の規制強化案は実現する。さっそく12日、公明・斉藤代表は同案を「野党案」として取りまとめることに意欲を示し、「次の臨時国会で各党の合意が得られれば成立させるべきだ」と主張したという。

「野党一本化→政界再編」に立ちはだかる壁

次に景色の激変は、多党化の加速だ。公明の西田実仁幹事長は、連立離脱表明後の会見で「多党化時代に入った」と発言していた。

衆院の過半数233議席に対し、196議席しかもたない自民は単独では“超少数与党”となる。「自民党の終わりの始まり」──そんな言葉を口にする永田町関係者は少なくない。

「自民一強」時代は遥か遠ざかり、多党化の中で今後は、圧倒的な政権与党ではなく、いくつも併存する主要政党の1つに過ぎなくなる時代もやってくるのではないか。その時々の重要政策や懸案ごとに連携や連立の組み換えが行われる過渡期を経て、その先には政界再編があるのだろうか。

注目の首相指名選挙だが、公明の連立離脱で自民・高市総裁の首相就任が揺らぎ、混沌としている。今後のスケジュールとして、20日以降の臨時国会召集で首相指名選挙が行われ、新内閣が発足すると想定されているものの、依然、流動的だ。

首相指名選挙は1回目で誰も過半数に満たない場合、上位2人で決選投票となる。公明・斉藤代表は12日のテレビ出演で、1回目は斉藤代表、決選では、その時の政治状況を見て党内で話し合って決めるとしつつも、個人的見解として「今、野党の人に投票することはあり得ない」と話した。

「野党を書かない。つまり、『高市』と書く可能性もあるということ」（自民党関係者）と深読みする向きもあるが、2回目も「斉藤」と書いて無効票とするか、投票を棄権する可能性もある。

斉藤代表の発言ではむしろ「その時の政治状況を見て党内で話し合って決める」の方が現状に近く、直前までどうなるか分からない。実際、西田幹事長は13日のテレビ出演で「あらゆる可能性があり得る」と発言し、野党候補への投票を否定しなかった。

一方、別のシナリオとして持ち上がってきたのが、野党の一本化による政権交代だ。野党第一党の立憲が「野田代表に投票することにこだわらない」と各党に呼びかけ、公明の連立離脱で急速に注目を集め出した。ただでさえ党内対立が激化している自民である。下野することになれば、党分裂の可能性も出てくる。そうなった方が政界再編は早いかもしれない。

野党第一党、立憲民主党の野田佳彦代表はどう動くのか（写真：共同通信社）

奇策として、一部で当面の間の「総理・総裁分離論」も浮上しているようだ。意味するところは、石破氏が当面、首相職を続投し、高市氏は党総裁として連立相手探しを進める。首相は、今月下旬の外交日程をこなし、国会で物価高対策を野党と協議して補正予算案を急ぐ──などというもの。

冗談のような話で、いかにも永田町的な「何でもアリ」だが、だったら自民党はなぜ石破氏を総裁から引きずり降ろしたのか、という矛盾に対し、まともに説明できないだろう。

野党一本化については、「首相候補」の一番手である国民民主の玉木代表は立憲と安全保障やエネルギー政策で隔たりがあるとして、「基本政策が違う党とは組めない」と繰り返し、「違いばかりを主張するのではなく、一致点を見いだして政権をつくることを考えなければいけない」とする立憲・野田代表との応酬が続いている。

野党一本化なら首相もあり得る国民民主党の玉木雄一郎代表（写真：共同通信社）

しかし、基本政策が同じなら最初から1つの政党になればいいわけで、基本政策が異なるから別々の党として連立を組むわけだ。26年間の自公連立がいい例である。

ただ、今回のような緊急的な政権交代の場合、例えば「物価高対策」や「政治とカネ改革」を急ぎ解決すべきテーマとして時限的に連立を組むという判断は否定しないが、連立政権が恒常化している欧州の多党制では、例えばドイツでは月単位で政策協議にじっくり時間をかけて、党員や国民に説明したうえで、合意文書をまとめて連立政権を作り上げるという。

本来は、連立後の政権の形や国家像を提示して選挙を戦い、有権者の判断を仰ぐべきものではないか。当面、多党化が避けられないのなら、そうした議論も必要になってくる。

筆者：小塚 かおる