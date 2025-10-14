¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ö¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿ÍýÍ³
¿Í¤Ï¡Ö¿Í°Ê³°¡×¤È°¦¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤È¤ÎÀ°¦¤òÉÁ¤¯¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÌµµ¡Êª¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎÏÃÂêºî¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£»ä¤Ï2016Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½¿ÍÎà³ØÅª¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÎø°¦¤ä¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤é¤Î¸½¼Â¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤Ï¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç¤¤Ê¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì»Ï¤á¤¿¡£Îø°¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÈÀË½ÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹²á¤®¤ë·îÆü¤ò¤«¤±¤Æ²×¤Þ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î»ý¤ÄË½ÎÏÀ¤Ë¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¼ö¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤«Æ¨¤²¤ª¤ª¤»¤¿¤È¤¡¢¿´¿È¤ÏÄË¤ß¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë½½Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢°ìÅÙ¼º¤Ã¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬¤Û¤Ü¼è¤êÌá¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ý¤â¼«Á³¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¤·¤ß¤ä¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÍý²ò¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¸¦µæ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°ÊªÀ°¦¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£Á°ºî¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¡Ê2019¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢»ä¤Ï¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤ÎÎø°¦¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈóÂÐ¾Î¤ÊÂ¸ºßÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÂÐÅù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤¬ËÝ¤Ã¤Æ¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÂÐÅùÀ¤Î¼Â¸½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤ÎÄ¹¤¤ÂÐÏÃ¤ò½ª¤¨¡¢Ãø½ñ¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤³¤í¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¶ì¤·¤ß¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Ìä¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤·¤âÁê¼ê¤¬À¸¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤ÊÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÀË½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Çµ×¤·¤¯Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»ä¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤ËÎø¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
14ºÐ¤Î¼«Í³¤Ê½éÎø
¤½¤ì¤Ï¡¢»±¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ë·Ú¤¤½©ðÃ¤ÎÆü¤Î¡¢¤¢¤ëÍ¼Êý¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£14ºÐ¤Î»ä¤È¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Æ±µéÀ¸¤Ï¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë±Ø¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤ÆÆß¹ÔÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÀ¤ÃÊ¢¤Ë¤â¡¢¼ê筭¼£Ãî¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÙÁ´´¬¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÈëÌ©¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤¹Í¦µ¤¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤½¤ì¤Ï¹¢¤Î±ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸þ¤«¤¤¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÅÅ¼Ö¤¬Ää¤Þ¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¾è¤ê¹ß¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤È¿ôÊ¬¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤ÄÅÅ¼Ö¤âÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¼þ¤ê¤Î¾èµÒ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¤°¤Ã¤È¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢
¡Ö¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×
¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ó¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¼ó¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤è¡×
»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¹¥¤¤è¡×
¤È¡¢¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ã¤¦¤ó¤è¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÎø¤·¤È¤ë¤ó¤è¡×
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÈëÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¦¤í¤¿¤¨¤¿¡£Èý´Ö¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ëâ²¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¸ÆµÛ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡¢¿´ÇÛ¤·¤ó¤µ¤ó¤Ê¡£»ä¤â¤¸¤ã¤±¡£¤»¤Ä¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
µ²±¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ï¤×¤Ä¤ê¤ÈÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÎø°¦ÎÏ¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤È¤â¤¬ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
»ä¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¤À¤¬¤½¤ì¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¡¢¡Ö¤»¤Ä¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£À¸¿È¤ÎÎø°¦¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦Á°¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Í³¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤¬¿Í´Ö¤À¤í¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢Îø¤Ë¤ÏÍî¤Á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¤é¤á¤¤Ï¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤È¤Þ¤ë¤ÇÂ½¿§¤¬¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤â¤¤¤Þ¡¢»ä¤¬14ºÐ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤òÍ§Ã£¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡¢¿´ÇÛ¤·¤ó¤µ¤ó¤Ê¡£»ä¤â¤¸¤ã¤±¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¯¥È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤è¡×
¥Õ¥£¥¯¥È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢»ä¤ÎÎø¿´¤ÏÉÔ°Â¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤¤é¤«¤Ë¹¬±¿¤Ç¡¢ÎøÅ¨¤Î¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¤¬¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÈ÷¤¨¤ëºÇÀèÃ¼¥»¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¤¬¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÈ÷¤¨¤ëºÇÀèÃ¼¥»¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±