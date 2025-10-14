町田康の超絶面白い「口訳」で生まれ変わった『太平記』に学ぶ…戦乱の時代の「根本原因」

町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が発売されました。

南北朝の動乱を描いた壮大な歴史文学『太平記』を、町田さんが今の話し言葉＝「口訳」で圧倒的に面白く生まれ変わらせた本書。

そこには今も昔も変わらない「戦乱の原因」と「人間の本質」が描かれています。

「物事には原因がある。だけど原因はひとつではない。いろんな原因と結果が絡み合って、今の状態が出来上がる。」――本書の冒頭場面をお届けします。

物事には原因がある

俺は今、木製の机の前に座ってこれ書いてる。外はまだ薄暗い。というか。このところは日中もずっと薄暗く、そして物の焦げるような臭いが立ちこめている。時々、おめき声が聞こえ、だけど外には絶対に出られないから中腰になって板戸の割れから外の様子を窺うと、渺々たる荒れ野に風が吹くなか、暗くてよくはわからないが、世界が全体的に焼けたようになっていて、その焼けたような世界のところどころに棒杭と板を組み合わせて急造したような小屋が建っている。人通りは絶えてないのだけれども、ぼこっと藁か土を丸く積み上げた物があって、その脇の穴ぼこで前は高貴だった男女が絶えず交接している。このところ世の中はずっとこんな感じである。昔は迚もよかったのだけれども今は凋落している。なんでこんな事になってしまったのか。先程より俺はその事について考えている。

物事には原因がある。だけど原因はひとつではない。いろんな原因と結果が絡み合って、今の状態が出来上がる。それはいろんな結果の集まりで、その結果と結果が衝突して厭な響きとなり、人々は耳を押さえて「やめてけれー」と言い、これをなんとかしようとする。具体的には厭な結果を潰して、良い結果だけを残そうとする。

これでは何を言ってるのかわからない。俺は今、深く考えないまま「厭な響き」と言った。それを良いことに音に擬えて言うと、何人も人間がなにも考えずに、てんでに好き勝手な音を垂れ流している。ひとりびとりはそれなりに秩序だった節を奏でているのかもしれないが、何百何千何万という人間が同時に、違う節を、違う調子、違う拍子、違う速度で音を出すから、もはやそれは曲でもなんでもなく、極度にうたてい騒音・雑音そのものである。

それが世の現状だとすれば、その原因は全員が得手勝手に音を出して已まないから、と云う事になる。それは元来、どうしようもない事なのだけれども、広い世間にはこれをなんとかしようとして頑張る人が出てくる。どうするかと言うと、横で（自分にとって）喧しい音を出している奴をどつき回してやめさせる。どつき回してもやめない場合は殺す。そうすると、少し静かになる。これを繰り返すことによって自分が鳴らしている音と諧和する音だけが残り、最終的には（自分にとって）美しい音楽となる。

だけどこれは土台、無理な話だ。なぜなら相手も音を鳴らしていて、その相手からしたら自分の音はやはり厭な音で、向こうは向こうで殺しにかかってくるからである。そしてそんな事があっちでもこっちでも行われているため、よほど強力な殺害力を持った奴が現れない限り、全体が美しいひとつの音楽になることはないのである。

それではあかんやんけじゃん。と思うがなんとかする方法がないわけではない。どういう風にするかと言うと、現状に生きてる人間が、現状の中で、現状をなんとかしようとすれば、そりゃそういう風になるに決まっている。だからそうではなくて、今よりは音が少なかった筈の過去に耳を澄ませば、そんな中でも、大筋の音、って言うのかな、本来の音、って言うのかな、そもそもの初めの音と、それに調和していた音、次第に調子外れになっていった音、初手から出鱈目な音、が在った事が訣るようになる。

それらの音は今はもう鳴っていない。だが、今、鳴っている音は、次の瞬間には過去になる。つまり、今、鳴っている多くの喧しい音は遠いか近いかの差は有れど、どれも過去に連なっている。そんなら。

今、鳴っている音がそれぞれどの過去に繫がっているのかを明らかにできれば、どの音を鳴らしている奴を殺せばよいかが明確になるし、殺される側も全力で抵抗しながら、「ああ、俺は調子外れだから殺されるのだなあ」と少しだけ弱気になるから、殺しやすくなり、そしてまた、それまで得手勝手に音を出していた奴らも、「調子外したら殺されるかも」と思うから、どれが本筋の音かを気にしながら音を出すようになり、少しずつではあるが全体がまとまっていって、いつかは美しい音楽になる、という期待を抱くことができるようになるのである。

というのはしかしでも、どこまで行っても理論上の話である。なぜかと言うと、そこに、「一体だれが、これは初めに連なる大筋の音で、これは調子外れな滅ぼされるべき音、なんて判断をするのか」という問題が生じるからで、どんな人間も今を生きて、音を鳴らしている以上、その判断を公平に行うことなどできる訳がない。げさげさに頭の良い奴が、どれほど綿密な調査を行い、どれほど精緻な理論を組み立てたところで、それに調和しない音を出している側にも同じくらい頭の良い奴が居り、同じくらい精緻な理論を構築し、三分の二が、「ほんほんほん」と納得するなどということはない。というかその理論が精緻になれば、ひたすら音を鳴らしている現場の奴らには難しくてなんのことやら判らなくなり、それによってそれまであった素朴な理窟もどっかへ行って、ひたすら感情的に対立するようになり、どつき合い・殺し合いが激化するのである。とは言うものの。

今、俺は、今鳴っている音や人から聞いた話、誰かが考えた、これが大筋の音だよ、という音の連なり等に耳を澄まし、目を凝らして、轟音の中から美しく調和する音だけを択び取って貧しい和音を頭の中に鳴らそうと思う。

と、俺が木製の机の前でそう言うたら或る人が言うた。

「なんでそんな事すんだよ。無駄じゃん。意味ないじゃん」

俺はそいつに答えた。

「わかってるけど、やんないと遣りきれないじゃん」

