旧統一教会の「教団本部」は岸信介の自宅に隣接した土地に建設…歴史の綾が織りなした「悲劇の起点」

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈岸信介の安保強行に揺れた日本…西部邁が語った、反対デモの真実〉に引き続き、安倍晋三に刻まれた60年安保の記憶についてみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する保守』より抜粋・編集したものです。

安倍に刻まれた60年安保の記憶

この60年安保の記憶は、当時5歳だった安倍晋三の記憶に鮮明に残った。前述のとおり岸の安保改定に反対するデモ隊は、東京は渋谷区南平台にあった岸の自宅にまで押し寄せた。渋谷駅の西側にある道玄坂を上り、坂上の信号から路地を左に入った住宅街の一角だった。

ただし、国会周辺で暴徒化したデモ隊とはちがって、南平台を訪れたデモ隊はおとなしかった。警察に先導され、隊列をなし、「アンポ！ハンタイ！」と声をそろえ、規則的に足踏みしながら近づいてきたという。デモは午後5時頃から、夜の8時過ぎまで続いた。岸の自宅前の道路は、デモ隊に毎日踏みつけられたせいで、いつしか波打つように凹凸になってしまったという。

岸の娘であり、安倍の母親である洋子は、著書『わたしの安倍晋太郎』で、警官隊ともみ合いになった際に、岸邸の正面の門が壊れてしまったことや、塀を越して石や板きれが投げ込まれ、緊迫した日々だったとふり返っている。

「わたくしたち家族にとっても一刻も心の休まる間がなく、緊張の連続でございました。わたくしも代沢の家から二日とあけず南平台を訪ね、そのまま数日泊まり込むこともしばしばでした。（中略）ところが、当の本人はとくに憔悴したようすもなく、つねに余裕を持って事に臨んでいたようでした。／わたくしが子どもたちを連れて訪れますと、さっそく父は孫たちと鬼ごっこに興じるのです」（『わたしの安倍晋太郎──岸信介の娘として』85〜86頁）

この頃、岸の家で「アンポ！ハンタイ！アンポ！ハンタイ！」とデモを真似て足踏みし、洋子から「アンポ！サンセイ！と言いなさい」と諭されたことや、そのやり取りを岸が笑いながら見ていたという思い出を、安倍はよく語っていた。

安倍が「左翼」を徹底的に嫌ったのも、敬愛する祖父を誹謗中傷するデモ隊の姿や、報道や学校教育の現場で自民党批判を繰り返されたことが原体験にあるといわれる。安倍は、こうした批判にどう抗弁するのか自問自答しながら幼年時代を送ったという。

一方、この南平台の地では、後に安倍の人生を決定づける関係が生まれていた。60年安保闘争から4年半が経過した64年11月1日に、日本の旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）の教団本部が岸の自宅に隣接した土地に建設されたのだ。

旧統一教会初代会長の久保木修己は著書で、岸が協会本部にしばしば足を運んだとして、「隣同士のよしみということもあったのかもしれません。しかし、それはあくまできっかけに過ぎません。日本の現状を憂うる気持ちと日本の将来に対する夢において、先生と私たちには共有できる精神的連帯感がありました」（『愛天 愛国 愛人──母性国家 日本のゆくえ』110頁）と回想している。

また岸は73年4月8日、当時の統一教会の集会でこんなメッセージを発したと記されている。

「ここへは今回で3度目だと思います。（中略）聖日の礼拝の後に参りまして、お話したことがありました。人数もせいぜい二、三十人ではなかったかと思います。久保木君のお説教は…極めて情熱のこもったお話を聞きまして、非常に頼もしく私は考えたのです」（『日本統一運動史──文鮮明先生御夫妻と日本の統一教会および統一運動の歩み』335頁）

こう絶賛していた岸の貢献について、久保木は次のように書き残している。

「岸先生に懇意にしていただいたことが、勝共運動を飛躍させる大きなきっかけになったことは間違いありません。国内においても国外においてもそれは言えることです」（『愛天 愛国 愛人』111〜112頁）

岸も、まさか自分が懇意にした新興宗教団体が原因で、愛する孫が後に凶弾に斃れるとは思いもよらなかったであろう。歴史の綾が織りなした悲劇の起点がこの地にあった。

＊

さらに〈安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂〉では、「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」などの点について詳しくみていきます。

