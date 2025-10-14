”もの配りおばさん”になった妻・バービーの姿を1歳娘と見に行って「大切にしたい」と思ったこと

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」（毎月14日公開予定）。今回は、自身のYouTubeや各メディアで生理や妊活など女性特有の健康課題に向き合う情報を発信しているバービーさんが、“もの配りおばさん”としてフェムケア商品を無料配布するイベントを開催し、それを観覧したつーたんさんが感じたことを率直に綴っていただきました。

妻の「やりたい」がようやく形になった

日曜日の午後、新百合ヶ丘駅へ向かう小田急線の車内で、向かいの席に家族が座っていた。両親と姉弟の仲睦まじい4人家族。たくさんの買い物袋をベビーカーに引っ掛けている。お父さんは半分うとうとしていて、お母さんは膝の上の子の頭をやさしくトントンしていた。

あたたかな日差しが差し込む車内の空気は少しぬるくて、お出かけの疲労感と満足感が混ざった帰り道特有の雰囲気が漂っていた。特別な光景じゃないけれど、なぜかその家族のやわらかい空気が、心に残った。

僕は、1歳の娘を連れていた。最近は事あるごとにベビーカーを嫌がるようになってきて、この日も途中から抱っこ。乗らないベビーカーほど、持て余すものはない。片手で空っぽのベビーカーを転がし、もう片方の腕で娘を抱く。ここ数ヵ月、やんわりと腰が痛い。

けれど、腕の中で繰り返される小さな呼吸を感じると、それだけで報われる気がするのだ。ほどなくして、新百合ヶ丘駅に到着。前に座っていた家族も同じ駅で降りた。

この日は、妻の「やりたい」がようやく形になるフェムテックのイベントが行われる日。娘が生まれたばかりの頃だっただろうか、「フェムテックをみんなに身近に感じてもらえるような、エンタメ性のあるイベントをやりたいんだよね」と言っていた妻の言葉を思い出す。

その時はまだ、どこか遠い夢のような話だった。育児と仕事を両立する忙しい毎日の中で、「いつかできたらいいね」くらいの距離感で耳にした言葉。それが現実となる日を迎えた。

素晴らしいアイテムや想いのある企業と、悩みを抱えている人を繋ぎたい。橋渡しをしたいのだと妻は話していた。イベントでは、さまざまな企業がブースを出展し、サンプルの配布や実物の展示を通じてフェムテックやヘルスケアアイテムに触れることができるそうだ。

僕は、そんな妻の想いがぎゅっと詰まった空間を自分の目で見たかったし、なんとしても娘を連れて行きたかったのだ。

電車で一緒だった家族もイベントに!?

改札を出て、早足でイベントが行われている商業施設に入ると、目の前に大きな吹き抜けが飛び込んでくる。その吹き抜けを囲むように大勢のお客さんが、下階で行われているイベント会場をのぞき込んでいた。

僕も後方から背伸びしてのぞき込むと、来場者と笑顔で写真を撮る妻の姿が見えた。来場者でにぎわうイベント会場と妻の笑顔を見て、嬉しかった。

不意に隣に目をやると、偶然にも先ほどまで電車で一緒だった家族が、僕らの脇で同じようにイベントをのぞいていた。

「バービーじゃん！下に降りてみようよ！」

ベビーカーを押したお母さんは嬉しそうに、イベント会場を指さしている。妻の名前を呼ぶ声が弾んでいたことに僕はより嬉しくなった。少し経って、会場に入るとその家族も出展されたブースに立ち止まりスタッフの方から商品の説明を受けていた。

妻の「やりたい」の想いが形になったその空間に、たまたま同じ電車に居合わせた家族が滞在して、笑顔になっている。その景色に、勝手ながら感動を覚え、胸が熱くなった。会場から放たれるやさしい熱量は、イベントが成功したことを僕に想像させた。そして、妻の「やりたい」が、目の前の誰かの暮らしと交わった、その光景を目撃したことが、何より感慨深かった。

娘は、居心地が良いのか珍しくすんなりとベビーカーに乗っていた。会場に置かれた大きな妻のアクリルスタンドに向かって「ママ！ママぁ！」と吸い寄せられるように指をさす。その姿に、またもや僕の目頭は熱くなった。

僕は波風を立てたくない派だけれど…

イベントを終えた妻と合流し、家族３人で帰路についた。妻は、来場者の皆さんとの思い出に浸り、娘は僕の腕の中で静かに眠っていた。

「お客さんが来てくれて安心したなぁ」

普段ネガティブな言葉は口にしないタイプの妻も、不安だったんだ。外の景色を眺めながら呟く妻を見て、ぼんやりと考えた。僕は、波風を立てない生き方を望んできた。なるべく平坦に。なるべく穏やかに。忙しさを避けたい。誰も敵に回したくない。トラブルを起こしたくないし、巻き込まれたくない。

守りたいものが増えてからはなおさらだ。目の前の子育てと仕事を両立するだけで精一杯。これ以上手を広げては危ないとさえ感じていた。

しかし、念願だったイベントを実現した妻の姿を見て気づいた。本当に大事なのは、「波風を避けること」ではなく、「波風にどう乗るか」を考えること。そしてその先に、誰かの笑顔や希望があるなら、多少の揺れがあってこそなのかもしれない。

妻は、このイベントをひとりで作り上げたわけではないだろう。事務所のスタッフさんや協賛企業、商業施設の方々など、いろんな人たちの手と知恵が重なって、開催することができたはずだ。「できない」と決める前に、「どうすればできるか」を考えて「やりたい」気持ちを周囲に伝え、追及し続けた結果が、あの光景につながっていたのだ。

下着のプロデュースや古民家再生など、妻が有言実行する姿は結婚する前からいくつも見てきた。それにまっすぐ向き合う行動力や、いい意味で他人を巻き込むパワーは本当にすごい。今回も彼女の底知れぬ力を目の当たりにし、僕も少なからず刺激を受けた。

「やりたい」が何かを変えるきっかけに

行きの電車で見かけた家族のように、それぞれの暮らしを抱えた人たちが、たまたま通りかかった会場で足を止め、話を聞き、笑顔で帰っていく。もしかしたら、翌日の学校や職場で「聞いて聞いて！昨日ね〜」なんて話題につながっているかもしれない。

0から1を生み出すということは、何かを劇的に変えることにはならないかもしれないが、誰かの「やってみたい」につながったり、別の誰かの「安心」や「笑顔」に変わるかもしれない。そんな一歩が、社会や世界を少し明るくするのではないかと思った。

そんなことを考えながら、決まったルーティンをこなしてばかりいる自分の生活を思い返す。そんな日々の中で、もう少しだけ無邪気に、自分の中にある「やりたい」に耳を傾けてみようと思った。

それがどんなに小さくてもいい。たとえば、その日に感じたことをきちんと言葉にすること。それによって誰かの気持ちや行動がほんの少しでも変わったりすることがあれば、それもひとつの0→1と思っても良いのかもしれない。

家に到着するやいなや、妻は空腹で仕方がないとうなだれていた。会場での数時間が、きっと濃密だったのだろう。お腹も空くわけだ。イベント会場の隣にあった弁当屋で購入しておいた、うな重弁当を手渡すと、「ありがとう」と小さくつぶやき、一生懸命に頬張っていた。その姿はなんだか愛おしく、とても頼もしかった。

自分を信じること、まわりを信じることの可能性を間近で見させてもらった。そして、誰かの「やりたい」が、また誰かの「やりたい」を灯していく。その連鎖のきっかけは自分自身の心に耳を傾けることなのかもしれない。

