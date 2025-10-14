¤À¤«¤éÇä¾å¹âŽ¢150²¯±ß￫552²¯±ßŽ£¤Ë·ãÁý¡Ä¥×¥íÌîµå¤Ë¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¢ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥ê¡¼¥°Ž£¤Î»Â¿·¤ÊÀïÎ¬
¢£¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
16Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿B¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÀß·×¤òÂç¤¤¯Æ§½±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²áµîÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¾ÊÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¿ä¿Ê¤À¡£¥×¥íÌîµå¤äJ¥ê¡¼¥°IDÆ³ÆþÁ°¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï´ÑÀï¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ÄÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½¸Ìó´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»î¹ç´ÑÀï¤Ç¤É¤ÎÀÊ¤ò¹¥¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤Î¤«¡¢»î¹ç´ÑÀïÁ°¤Ë¤É¤ó¤Ê°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤òÇã¤¦¤Î¤«¤Ê¤É¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢B¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¥ê¡¼¥°Åý¹ç·¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëB¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç°ì¸µ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°ÊÌ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¸ÜµÒ¤ÎÆ°¤¤ò²Ä»ë²½Ê¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÀïÎ¬¡×¤òÅ¸³«
¤Þ¤¿¡¢B¥ê¡¼¥°ÀßÎ©¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢Â°À¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿½÷À¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ú¥ë¥½¥ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤Î´ÑÀï¤è¤ê½¸ÃÄ¤Ç¤Î´ÑÀï¤ò¹¥¤ß¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤â³°¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä»¨»ï¤Ç¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡×¡¢¡Ö¼«¤é¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¦¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ê¸ÜµÒ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿B¥ê¡¼¥°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1Âæ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢´ÑÀï¸å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÀïÎ¬¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄ¾Çä¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤òÆ³Æþ¡¢Web¥µ¥¤¥È¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ·èºÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æþ¾ì¤ÎºÝ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¾å¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡£»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃæ·Ñ¤¬Ãæ¿´¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÀïÎ¬
Â¾¤Ë¤â¡¢B¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏSNS¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³èÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀøºßÅª¤ÊÍè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«´ÑÀï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢B¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤òÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤âÆÀÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¥Ð¥¹¥±¤ÎÆÃÀ¤äDJ¤Ê¤É¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍøÍÑ¤·¡¢´ÑÀï¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¤¬B¥ê¡¼¥°¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£B¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¸ÜµÒ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÅý³ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¸ÜµÒ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¤Ï¶¨²ñ¡¢¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¡Ö¸¢±×¤ÎÅý¹ç¡×¤À¡£Êü±Ç¸¢¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î¸¢±×¤ÎÅý¹ç¼«ÂÎ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÅý¹ç¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£B¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÎÊü±Ç¸¢¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î¸¢±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬´É³í¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ÎÊü±Ç¸¢¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î¸¢±×¤â´Þ¤á¤ÆÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¢ÍøÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¢Íø²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
Åý¹ç¤·¤¿¸¢±×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤áB¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê23Ç¯7·î¤è¤ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëµ¡Ç½Åý¹ç¡Ë¤È¤¤¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤Î¸¢Íø¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ò¾ÄÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¾¦ÉÊÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸¢Íø²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËB¥ê¡¼¥°¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ò¥ê¡¼¥°¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ê¡¼¥°¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï±ÇÁüÀ©ºî¤ò³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸¢Íø¤ò100¡óÊÝÍ¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¼«Í³ÅÙ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬Ìµ¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê»ñ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¤ëB¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢B¥ê¡¼¥°¼«¿È¤¬±ÇÁüÀ©ºî¤ä¤½¤Î¸¢Íø¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÇÁü¤ò»£¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¶¨²ñ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢Åý¹ç·¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£B¥ê¡¼¥°¤ÏFIBA¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤È¶¨²ñ¤ò°ì¿·¤·¡¢1¤«¤éÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤òÊÑ¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
B¥ê¡¼¥°³«Ëë°Ê¹ß¡¢½¸µÒ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢22¡¿23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÇ¯´ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬FIBA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¿ä¿Ê¤È¡Ö¸¢±×¤ÎÅý¹ç¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤¬¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
21Ç¯6·î¤ËB¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢26¡¿27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°¹½Â¤²þ³×¤È¤·¤Æ¡ÖB.²þ³×¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¾º¹ß³Ê¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥ó·¿¤Ø¤Î¥ê¡¼¥°ºÆÊÔ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢B¥ê¡¼¥°¥×¥ì¥ß¥¢¡¢B¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡¢B¥ê¡¼¥°¥Í¥¯¥¹¥È¤Î»°¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£Ã±Ç¯ÅÙÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ë¾º¹ß³Ê¤òÇÑ»ß¤·¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎºöÄê¤¹¤ë¿³ºº´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î»²Æþ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹½Â¤¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëB¥ê¡¼¥°¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¿³ºº´ð½à¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
1¡¥Ê¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô4000¿Í°Ê¾å
2¡¥Çä¾å¹â´ð½à12²¯±ß°Ê¾å
3¡¥5000ÀÊ°Ê¾å¤Î´ÑµÒÀÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê´ð½à¤Î½¼Â
¢£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¾º¹ß³Ê¤Ë¤è¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê¼ý±×
¿³ºº´ð½à¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡ÖB.²þ³×¡×¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¶ÈÎÏ¡¦·Ð±ÄÎÏ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎB¥ê¡¼¥°¤ÏB1¡¢B2¡¢B3¤Î»°¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¡¢Ã±Ç¯ÅÙÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¾º¹ß³Ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°¹½Â¤¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¾º¹ß³Ê¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅê»ñ¤¬¶¥µ»ÎÏ¤Î¶¯²½¤ØÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë²ó¤¹Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¼ý±×´ðÈ×¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÖB.²þ³×¡×¤Ë¤è¤ê¾º¹ß³Ê¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»ö¶ÈÎÏ¤Ë¤è¤ë¿³ºº´ð½à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»ÎÏ¶¯²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿Íºà¤ä¥¢¥ê¡¼¥Ê·×²è¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÌÌ¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
B¥ê¡¼¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄ¿µÆó»á¤ÏÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤·¡£¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÈË±É¤Ê¤·¡×¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¡Ë