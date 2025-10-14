スウェーデンを再び撃破したコソボ代表。(C)Getty Images

写真拡大

　北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月13日にグループA、B、D、Jの計８試合が開催された。

　グループAでは、北アイルランドに１−０と競り勝ったドイツが今予選３連勝で首位をキープ。同日にルクセンブルクを２−０と下したスロバキアと同勝点（９）ながらも、本大会出場に向けて一歩前進した。

　混戦のグループJは、カザフスタンと引き分けた北マケドニアが２位転落の展開に。代わりにトップに立ったのはベルギーだ。ウェールズに先制されながらもデ・ブライネの２ゴールなどで逆転し、最終的に４−２と勝利。これで北マケドニアに勝点１差をつけた。北マケドニアの試合がない次節（11月15日）、ベルギーはカザフスタンを下せば本大会出場が決まる。

　意外だったのは、グループDのフランスの躓き。FIFAランク74位と格下のアイスランドに一時は２−１と逆転しながらも最終的に２−２に追いつかれ、勝点１を得るに止まった。ウクライナがアゼルバイジャンを２−１と破った結果、首位のフランスと２位のウクライナの勝点差は３に縮まった。

　そしてグループBでは、FIFAランク91位のコソボが再びW杯出場12回の伝統国スウェーデンを撃破（９月８日にはホームで２−０と勝利）。32分に決めたアスラニのゴールが決勝点となり、アウェーで１−０と勝利を収めて単独２位、しかも首位のスイスに勝点３差とトップ通過の可能性も膨らませ始めている。

　現在のコソボは守備組織が洗練されており、若手の台頭もあるだけに良いチームに仕上がっている。もはやこれは奇跡ではなく、必然の快進撃と言えるか。

　この日の結果とグループA、B、D、Jの順位表、次節の対戦カードは以下のとおりだ。
 
【グループA】
１位　ドイツ　　　　　勝点９／３勝０分１敗／８得点・３失点
２位　スロバキア　　　勝点９／３勝０分１敗／５得点・２失点
３位　北アイルランド　勝点６／２勝０分２敗／６得点・５失点
４位　ルクセンブルク　勝点０／０勝０分４敗／１得点・10失点

10月10日（左がホームチーム、以下同）
北アイルランド　２−０　スロバキア
ドイツ　４−０　ルクセンブルク
10月13日
北アイルランド　０−１　ドイツ
スロバキア　２−０　ルクセンブルク
11月14日
ルクセンブルク　−　ドイツ
スロバキア　−　北アイルランド

【グループB】
１位　スイス　　　　勝点10／３勝１分０敗／９得点・０失点
２位　コソボ　　　　勝点７／２勝１分１敗／３得点・４失点
３位　スロベニア　　勝点３／０勝３分１敗／２得点・５失点
４位　スウェーデン　勝点１／０勝１分３敗／２得点・７失点

10月10日
コソボ　０−０　スロベニア
スウェーデン　０−２　スイス
10月13日
スロベニア　０−０　スイス
スウェーデン　０−１　コソボ
11月15日
スロベニア　−　コソボ
スイス　−　スウェーデン

【グループD】
１位　フランス　　　　　勝点10／３勝１分０敗／９得点・３失点
２位　ウクライナ　　　　勝点７／２勝１分１敗／８得点・７失点
３位　アイスランド　　　勝点４／１勝１分２敗／11得点・９失点
４位　アゼルバイジャン　勝点１／０勝１分３敗／２得点・11失点

10月10日
アイスランド　３−５　ウクライナ
フランス　３−０　アゼルバイジャン
10月13日
アイスランド　２−２　フランス
ウクライナ　２−１　アゼルバイジャン
11月13日
アゼルバイジャン　−　アイスランド
フランス　−　ウクライナ

【グループJ】
１位　ベルギー　　　　　　勝点14／４勝２分０敗／21得点・６失点
２位　北マケドニア　　　　勝点13／３勝４分０敗／12得点・３失点
３位　ウェールズ　　　　　勝点10／３勝１分２敗／13得点・10失点
４位　カザフスタン　　　　勝点７／２勝１分４敗／８得点・12失点
５位　リヒテンシュタイン　勝点０／０勝０分６敗／０得点・23失点

10月10日
カザフスタン　４−０　リヒテンシュタイン
ベルギー　０−０　北マケドニア
10月13日
北マケドニア　１−１　カザフスタン
ウェールズ　２−４　ベルギー
11月15日
カザフスタン　−　ベルギー
リヒテンシュタイン　−　ウェールズ

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？