必然の快進撃か、FIFAランク91位がW杯出場12回の伝統国を再び撃破。フランスはFIFAランク74位を相手にまさかのドロー【W杯欧州予選】
北中米ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月13日にグループA、B、D、Jの計８試合が開催された。
グループAでは、北アイルランドに１−０と競り勝ったドイツが今予選３連勝で首位をキープ。同日にルクセンブルクを２−０と下したスロバキアと同勝点（９）ながらも、本大会出場に向けて一歩前進した。
混戦のグループJは、カザフスタンと引き分けた北マケドニアが２位転落の展開に。代わりにトップに立ったのはベルギーだ。ウェールズに先制されながらもデ・ブライネの２ゴールなどで逆転し、最終的に４−２と勝利。これで北マケドニアに勝点１差をつけた。北マケドニアの試合がない次節（11月15日）、ベルギーはカザフスタンを下せば本大会出場が決まる。
意外だったのは、グループDのフランスの躓き。FIFAランク74位と格下のアイスランドに一時は２−１と逆転しながらも最終的に２−２に追いつかれ、勝点１を得るに止まった。ウクライナがアゼルバイジャンを２−１と破った結果、首位のフランスと２位のウクライナの勝点差は３に縮まった。
そしてグループBでは、FIFAランク91位のコソボが再びW杯出場12回の伝統国スウェーデンを撃破（９月８日にはホームで２−０と勝利）。32分に決めたアスラニのゴールが決勝点となり、アウェーで１−０と勝利を収めて単独２位、しかも首位のスイスに勝点３差とトップ通過の可能性も膨らませ始めている。
現在のコソボは守備組織が洗練されており、若手の台頭もあるだけに良いチームに仕上がっている。もはやこれは奇跡ではなく、必然の快進撃と言えるか。
この日の結果とグループA、B、D、Jの順位表、次節の対戦カードは以下のとおりだ。
【グループA】
１位 ドイツ 勝点９／３勝０分１敗／８得点・３失点
２位 スロバキア 勝点９／３勝０分１敗／５得点・２失点
３位 北アイルランド 勝点６／２勝０分２敗／６得点・５失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分４敗／１得点・10失点
10月10日（左がホームチーム、以下同）
北アイルランド ２−０ スロバキア
ドイツ ４−０ ルクセンブルク
10月13日
北アイルランド ０−１ ドイツ
スロバキア ２−０ ルクセンブルク
11月14日
ルクセンブルク − ドイツ
スロバキア − 北アイルランド
【グループB】
１位 スイス 勝点10／３勝１分０敗／９得点・０失点
２位 コソボ 勝点７／２勝１分１敗／３得点・４失点
３位 スロベニア 勝点３／０勝３分１敗／２得点・５失点
４位 スウェーデン 勝点１／０勝１分３敗／２得点・７失点
10月10日
コソボ ０−０ スロベニア
スウェーデン ０−２ スイス
10月13日
スロベニア ０−０ スイス
スウェーデン ０−１ コソボ
11月15日
スロベニア − コソボ
スイス − スウェーデン
【グループD】
１位 フランス 勝点10／３勝１分０敗／９得点・３失点
２位 ウクライナ 勝点７／２勝１分１敗／８得点・７失点
３位 アイスランド 勝点４／１勝１分２敗／11得点・９失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分３敗／２得点・11失点
10月10日
アイスランド ３−５ ウクライナ
フランス ３−０ アゼルバイジャン
10月13日
アイスランド ２−２ フランス
ウクライナ ２−１ アゼルバイジャン
11月13日
アゼルバイジャン − アイスランド
フランス − ウクライナ
【グループJ】
１位 ベルギー 勝点14／４勝２分０敗／21得点・６失点
２位 北マケドニア 勝点13／３勝４分０敗／12得点・３失点
３位 ウェールズ 勝点10／３勝１分２敗／13得点・10失点
４位 カザフスタン 勝点７／２勝１分４敗／８得点・12失点
５位 リヒテンシュタイン 勝点０／０勝０分６敗／０得点・23失点
10月10日
カザフスタン ４−０ リヒテンシュタイン
ベルギー ０−０ 北マケドニア
10月13日
北マケドニア １−１ カザフスタン
ウェールズ ２−４ ベルギー
11月15日
カザフスタン − ベルギー
リヒテンシュタイン − ウェールズ
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？
グループAでは、北アイルランドに１−０と競り勝ったドイツが今予選３連勝で首位をキープ。同日にルクセンブルクを２−０と下したスロバキアと同勝点（９）ながらも、本大会出場に向けて一歩前進した。
混戦のグループJは、カザフスタンと引き分けた北マケドニアが２位転落の展開に。代わりにトップに立ったのはベルギーだ。ウェールズに先制されながらもデ・ブライネの２ゴールなどで逆転し、最終的に４−２と勝利。これで北マケドニアに勝点１差をつけた。北マケドニアの試合がない次節（11月15日）、ベルギーはカザフスタンを下せば本大会出場が決まる。
そしてグループBでは、FIFAランク91位のコソボが再びW杯出場12回の伝統国スウェーデンを撃破（９月８日にはホームで２−０と勝利）。32分に決めたアスラニのゴールが決勝点となり、アウェーで１−０と勝利を収めて単独２位、しかも首位のスイスに勝点３差とトップ通過の可能性も膨らませ始めている。
現在のコソボは守備組織が洗練されており、若手の台頭もあるだけに良いチームに仕上がっている。もはやこれは奇跡ではなく、必然の快進撃と言えるか。
この日の結果とグループA、B、D、Jの順位表、次節の対戦カードは以下のとおりだ。
【グループA】
１位 ドイツ 勝点９／３勝０分１敗／８得点・３失点
２位 スロバキア 勝点９／３勝０分１敗／５得点・２失点
３位 北アイルランド 勝点６／２勝０分２敗／６得点・５失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分４敗／１得点・10失点
10月10日（左がホームチーム、以下同）
北アイルランド ２−０ スロバキア
ドイツ ４−０ ルクセンブルク
10月13日
北アイルランド ０−１ ドイツ
スロバキア ２−０ ルクセンブルク
11月14日
ルクセンブルク − ドイツ
スロバキア − 北アイルランド
【グループB】
１位 スイス 勝点10／３勝１分０敗／９得点・０失点
２位 コソボ 勝点７／２勝１分１敗／３得点・４失点
３位 スロベニア 勝点３／０勝３分１敗／２得点・５失点
４位 スウェーデン 勝点１／０勝１分３敗／２得点・７失点
10月10日
コソボ ０−０ スロベニア
スウェーデン ０−２ スイス
10月13日
スロベニア ０−０ スイス
スウェーデン ０−１ コソボ
11月15日
スロベニア − コソボ
スイス − スウェーデン
【グループD】
１位 フランス 勝点10／３勝１分０敗／９得点・３失点
２位 ウクライナ 勝点７／２勝１分１敗／８得点・７失点
３位 アイスランド 勝点４／１勝１分２敗／11得点・９失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分３敗／２得点・11失点
10月10日
アイスランド ３−５ ウクライナ
フランス ３−０ アゼルバイジャン
10月13日
アイスランド ２−２ フランス
ウクライナ ２−１ アゼルバイジャン
11月13日
アゼルバイジャン − アイスランド
フランス − ウクライナ
【グループJ】
１位 ベルギー 勝点14／４勝２分０敗／21得点・６失点
２位 北マケドニア 勝点13／３勝４分０敗／12得点・３失点
３位 ウェールズ 勝点10／３勝１分２敗／13得点・10失点
４位 カザフスタン 勝点７／２勝１分４敗／８得点・12失点
５位 リヒテンシュタイン 勝点０／０勝０分６敗／０得点・23失点
10月10日
カザフスタン ４−０ リヒテンシュタイン
ベルギー ０−０ 北マケドニア
10月13日
北マケドニア １−１ カザフスタン
ウェールズ ２−４ ベルギー
11月15日
カザフスタン − ベルギー
リヒテンシュタイン − ウェールズ
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？