40歳を迎えた後藤真希「何度も辞めようと思った」それでもステージに立つ、その理由とは？

2025年9月に、デジタルシングル「What?」と「Which? Prod. Giga」を先行配信。10月15日には、最新アルバム「COLLECTION」をリリースする後藤真希さん。モーニング娘。の第3期メンバーとして13歳でデビューし、現在はソロアーティストとしてフェスなどにも出演するなど、精力的に活動を続けている。

アルバムについて、そしてデビュー当時について振り返ってもらったインタビュー前編に続き、後編では令和のアイドルについて思うこと、今日まで続けてこられた理由、話題を呼んだ写真集「flos」の制作秘話についても聞いた。

今と昔、アイドルとしての見せ方には違いがある

アイドル戦国時代と言われる令和。男性女性を問わず、数多くのアイドルグループがしのぎを削っている。モーニング娘。としてデビューした後藤さんの目に、群雄割拠とも言える現状はどのように見えているのだろう？

後藤真希さん（以下 後藤）「8月にTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL 2025）に参加させていただいた際、出演メンバーの一覧表を見て驚きました。本当に今は、ものすごい数のアイドルがいるんですね。

TIFに参加されている方々だけを見ても、妖精のようなアイドルもいれば、ちょっと男っぽい見せ方をしているアイドルもいて、グループごとに明確なテーマ性があることを感じました。

『私カワイイでしょ？』という、フリフリした衣装を着ているアイドルが多いのも印象的でした。パフォーマンス中も、『カワイイのは当たり前だから』『アイドルってカワイイよね』と笑顔を絶やさない。突き詰めていると言いますか、『アイドルとはこういうもの』という思いが伝わってくる気がしました。

私の時代はあまり笑わず、クールなイメージでやっていたので、よりそう感じたのかもしれません。私は特にそうでしたが、『LOVEマシーン』のジャケ写を見ても誰も笑っていないんですよね（笑）。同じアイドルでも、当時と今を比べると見せ方が全然違うなと思います。

衣装も同様で、今のアイドルは昔の松田聖子さんのような王道のデザインが多い。そんなところにも時代的な違いを感じています」

デビューして26年。良くも悪くもファンの存在が大きい。

この秋、デビュー26年目を迎えた。デビュー直後を含め、これまで辞めようと思ったことは何度もあったと言う後藤さん。それでも今日まで続けてこられた理由とは？

後藤 「ここまで続けてこられたのは、ひとえにファンの皆さんの、ときには『圧』と思えるくらいの（笑）、応援のおかげです。良くも悪くも、私にとってファンの存在ってそれくらい大きなもの。

『支えてもらっている』と思えるときと、『やっぱりやらなきゃダメだよね、私！』と奮起せざるを得ない圧を感じるときがあるのですが、いずれにせよファンの皆さんがいてくれたからこそ、ここまでやってこられたのだと思っています。

この世界に入って１ヵ月足らずで辞めたくなったのを皮切りに、その後も何度か『もう辞めようかな』と考えたことがありました。でも最初に辞めたいと思ったときもそうでしたが、ライブのステージに立つと『そういえば私は、このステージのためにやってたんだった。自分にとって大事なのはステージに立つことだった！』とハッとするんです。その気づきが、頑張ろうという気持ちに繋がるんですね。

『忙しいなあ』『ちょっとキツイなあ』と思っても、ステージに立ってファンの皆さんの顔を見るとなんだかんだでやれてしまう。本当にファンの方の存在ってすごいです。

どんな仕事もそうだと思いますが、同じことを何年、何十年と続けるのは並大抵のことではありません。でも長く続けていると、『やっていて良かった』と感じることが何度もある。私の場合、新しい曲を作れるのもそのひとつ。今は音楽活動を続けていて良かったと、心から思っています」

爆発的ヒットの一因となった写真集『flos』秘話

昨年11月に出版された写真集「flos」。同書の電子版、は電子写真集として日本歴代一位の売上を記録し、作品としての美しさや見応えからレビューでも高い評価を得ている。なかでもファンの間で話題を呼んだのが夜のプールのシーン。

写真集のなかでも印象的なこのカットは、当初編集担当が不採用を決めていたものだった。ところが「載せましょう！ すごくいい写真だと思うから」という後藤さんの一言で掲載が決定。爆発的ヒットの一因となった。

後藤 「夜のプールのシーンは、ずっと天気が悪いなか、雨がやんだ一瞬に撮ったものです。翌日の夜はもう撮影ができないため、『撮ろうよ！ 衣装も今あるでしょ？』とその場の勢いで撮りました。

一日中撮影してお腹もペコペコで限界だったのですが、雨雲レーダーとにらめっこしながら『今だ！』と。夜のプールにライトがキラキラと反射して、とてもキレイでした。

スタッフさんたちと『せっかく写真集を出すのだから、たくさんの人に見ていただけたら嬉しいよね！』というテンションで撮ったものなので、そのノリのいい空気感が写真にも表れていたように思います。前作の『ramus』ともまた違って、全体的に表情が柔らかくなっているのも気に入っています。

『flos』が発売されてしばらくして、スタッフさんが『ちょっとランキングを調べてみるね』と言って確かめたら、まさかの歴代一位ということでビックリ！ 一位に恥じないよう、これからもしっかり体づくりをしていかなくちゃと意識を新たにしました」

プールのシーンはボディラインを見せるために撮影したというよりも、そこでいい撮影をしたいと力をつくした結果残ったものだ。後藤さんは写真の中で思い切り笑顔で、そしてなにより堂々としている。そこには媚びのないエロティシズムがある。

「ゴマキ、全然イメージと違った！」と言ってもらえたら

この9月に40歳の誕生日を迎えた後藤さん。40代を、どのような10年にしたいと考えているのか。

後藤 「以前誰かが『40歳はダブル成人式』と言っていたのを聞いて、それっていいなと思いました。私は20歳のときに成人式をやっていないので、今年はダブル成人式の年だと勝手に思っています（笑）。

つい先日も、中森明菜さんが還暦を迎えてステージに立っていらっしゃいましたが、明菜さんのファンが変わらずに見守ってくれている、その状況を作れるってすごいこと。もっと先輩で言うと、小林幸子さんは歌手生活60周年。私の25周年なんて全然足りないことを痛感しています。

小林幸子さんはファンの皆さんに喜んでもらうために、いろいろなジャンルの楽曲を歌われていますよね。名のある紅白出場歌手で、モーニング娘。でいうところの『LOVEマシーン』的な雰囲気の曲を歌い、ラップにまで挑戦されている。

常に新しいことにチャレンジする、その精神が本当に素敵ですし、私も40代を迎えてより一層前向きに、自分のやりたいことを追いかけていきたいと思っています。

今回リリースした『COLLECTION』は、コレクションというタイトルしか思いつかなかったくらい、いろいろな私を詰め込んだアルバムになりました。『後藤真希ってモーニング娘。のゴマキでしょ？』と思っている人にも聴いていただき、『全然イメージと違った！』と言ってもらえたら嬉しいです」

後藤 真希（ごとう・まき）

1985年9月23日生まれ。東京都出身。O型。1999年、「モーニング娘。」3期メンバーとしてデビュー。その年、ミリオンヒットを果たした「LOVEマシーン」は社会現象に。そして、2年後の2001年には、「愛のバカやろう」でソロデビュー。2020年4月よりゲーム実況と、ライフスタイルや美容情報を発信するYouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」を開設。2024年にデビュー25周年を迎え、2025年10月15日には記念アルバム『COLLECTION』をリリース。アーティストとしての存在感をさらに高めている。2024年11月には写真集「flos」を発売、記録的大ヒットとなった。

