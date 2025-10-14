「抗ヒスタミン剤ばかり」に要注意…謎のかゆみを治すための「大鉄則」

前編記事『「かゆすぎて皮膚をナイフでこそぐ」…内臓由来のヤバすぎる「かゆみ」を専門医が解説』より続く。

糖尿病で手足がかゆくなることも

すねや手足が特にカサついてかゆくなり、クスリを塗っても湿疹や皮膚炎を繰り返すようであれば、糖尿病の疑いがある。

血糖値が高くなると、全身の血管がボロボロになり、手足などの末梢神経に栄養が行き届かなくなる。そうなると汗腺が機能不全を起こしてしまい、乾燥しやすくなった肌がかゆくなるのだ。

内臓疾患によるかゆみには、黄疸や発疹といった目に見えてわかるような症状が出ることが多い。しかし、こうした症状が見られないのに激しいかゆみがある場合も、内臓疾患が隠れている可能性があるので注意してほしい。

「発疹がなく、かゆみ止めを使ってもなかなか治らないかゆみがあります。私は難治性のかゆみと呼んでおり、その代表格が皮膚掻痒症です。

最大の原因は肌の乾燥で、他にも服用中のクスリなど様々な原因がありますが、内臓疾患による皮膚掻痒症でも肌がひどく乾燥するのです」（前出・高森氏）

アレルギーの典型的な症状としても「かゆみ」は有名だが、かゆくなる原因は何か。高森氏はこう続ける。

「皮膚の細胞は、ストレスや温度変化など何らかの形で刺激されると神経伝達物質のひとつであるヒスタミンを分泌します。このヒスタミンが、かゆみを伝える神経の受容体とくっつくと、刺激が脳に伝わってかゆみを起こしてしまう。これがアレルギー反応です」

現在かゆみ止めとして使われているクスリは、このヒスタミンと受容体の結合を阻害する抗ヒスタミン薬だ。皮膚科で処方されたことのある人も少なくないだろう。

アレルギー性のかゆみの主な原因としては、食物アレルギーや虫刺され、洗剤や化粧品などによる接触皮膚炎（かぶれ）などが挙げられる。

抗ヒスタミン薬の注意点

では、どのようなかゆみであれば病院に行ったほうがいいのだろうか。その判断基準について、天下茶屋あみ皮フ科クリニック院長の山田貴博氏はこう語る。

「赤いブツブツが出ていたり、粉が吹いていたり、患部がガサガサしていたりする状態であれば病院に行ってください。かゆみ止めを1〜2週間塗っても治らないような長引くかゆみは皮膚科で診てもらうべきです。

もうひとつ、これまで経験したことのないような『異常なかゆさ』は重篤な疾患が潜んでいるおそれがあります。テレビを集中して見ることができない、眠りにつくことができないほどのかゆさであれば内臓の疾患が背景にある可能性も否めません。こちらも医療機関を受診してください」

前述したように、皮膚科では抗ヒスタミン薬を出されることが多い。ただし内臓由来のかゆみであれば、皮膚科が診断することは難しい。

「内臓由来のかゆみについて勉強をしていない医師は少なくありません。そんな医師は何でもかんでも抗ヒスタミン薬を処方します。ですが、この薬はアレルギー性のかゆみにしか効力を持ちません。

安心なのは、日本皮膚科学会が認定する資格を持つ『皮膚科専門医』が勤める病院です。皮膚科専門医は皮膚科学会のHPで名前が公表されているので、近場の病院に所属しているか調べてみると良いでしょう」（前出・高森氏）

かゆみとは、身体が発する危険信号だ。「ガマンすれば自然に治るはず」と放置せず、身体の変化に敏感になれば、命が助かるかもしれない。

「週刊現代」2025年10月13日号より

