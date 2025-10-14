飲みすぎると胃がんになる「市販の胃薬」の名前

ついに、ドラッグストアに最強の胃薬「PPI」が並び始めた。これまでの市販薬の数倍の効果を持つが、重篤な副作用リスクもはらんでいる。

比較にならないほど強力なクスリ

つい最近、強力な胃薬が処方箋なしで、ドラッグストアで買えるようになった。それが、PPI（プロトンポンプ阻害薬）だ。

これまで市販されていた胃薬は、効果がそれほど強くなく、胃痛などで悩んでいる人は病院に行って、処方箋をもらうほかにはPPIを入手する手立てがなかった。

しかし、'24年12月の厚生労働省・薬事審議会でパリエットS、タケプロンs、オメプラールSの3製品を、処方箋なしで買えるクスリとして販売することが許可され、この8月から薬局に並び始めたのだ。薬剤師の長澤育弘氏が解説する。

「PPIは、これまで市販されていた胃薬とは比較にならないほど強い効果があります。

そもそも、胃の痛みの大半は、胃酸の出すぎによるものが原因です。これまでの胃薬は、胃酸そのものを中和して効果を弱めたり、胃酸の分泌量を少なくする仕組みでした。しかしPPIは、胃酸自体を発生させない作用があります。いわば、胃酸の蛇口を閉めてしまうようなものです。

その効果は絶大で、これまで市販されているなかでもっとも効果の強かった、ガスター10などのH2ブロッカーと呼ばれるクスリの2〜3倍の効果があります」

販売することを懸念する声も

病院へ行かなくてもPPIを買えるようになったのは、利便性や国の医療費という点ではよいことかもしれない。

いっぽうで、このように強力なクスリを簡単に手が届く市販薬として販売することを懸念する声もある。ナビタスクリニック川崎院長で、内科医の谷本哲也氏がいう。

「実は、PPIが市販薬として販売開始されるにあたり、厚生労働省から『使用期間を1〜2週間に限定し、改善しない場合には医療機関の受診を促すこと』といった旨の注意が出されています。

というのも、PPIは効果が強すぎるあまり、重篤な病気の発見が遅れる「症状のマスキング」と呼ばれる現象が起きるリスクがあるのです。

たとえば、胃潰瘍や胃がんなどの病気を持っている人の場合、初期症状に胃痛がみられるのですが、PPIを服用することで胃の痛みが隠れてしまい、病気を見落とすおそれがある。PPIを長期間飲んでいると、重篤な病気の発見がどんどん遅れてしまう可能性があるのです」

後編記事『PPIやH2ブロッカーなど……飲みすぎると胃がんになる「市販の胃薬」』へ続く。

「週刊現代」2025年10月13日号より

