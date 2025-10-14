¥Óー¥È¥ë¥ºÅÁµ±Ç²è4Éôºî¡¢¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤Ë¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤¬µ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À
ÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤òÉÁ¤¯ÅÁµ±Ç²è4Éôºî¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎºÊ¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤È¤·¤Æ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê2024-¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤¬½Ð±é¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤Ë¥µ¥ï¥¤¡¢¤½¤·¤Æ1966Ç¯¤Ë¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ï¥ê¥¹¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Ü¥¤¥ÉÌò¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹ / ½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¥¨¥¤¥ßー¡¦¥ëー¡¦¥¦¥Ã¥É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï2¿Í¤È¤â·ÀÌó¤ÏÄù·ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤ÏÀµ¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¡¢¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿ー¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ï¥ê¥¹¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Óー¥È¥ë¥º¤ÎÎò»Ë¤ò4Éôºî¤ÇÉÁ¤¯¹½ÁÛ¡£¥¸¥ç¥óÌò¤ò¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¡¢¥Ýー¥ëÌò¤ò¥Ýー¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¡¢¥ê¥ó¥´Ìò¤ò¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡¢¥¸¥çー¥¸Ìò¤ò¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¤¬±é¤¸¡¢´ÆÆÄ¤ò¡Ø007 ¥¹¥«¥¤¥Õ¥©ー¥ë¡Ù¡Ê2012¡Ë¡Ø1917 Ì¿¤ò¤«¤±¤¿ÅÁÎá¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥µ¥à¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥ª¥Î¡¦¥èー¥³¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢Á°±Ò·Ý½Ñ²È¡¢Ê¿ÏÂ³èÆ°²È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£1969Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡ÖImagine¡×¡ÖGive Peace A Chance¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¶¦ºî¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¤·¤¿¡£1980Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ó¤¬½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¸å¤â¡¢º£Æü¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç¸ÍÅÄµÇ»Ò¤ò±é¤¸¡¢¥¨¥ßー¾Þ¤ä¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥ïー¥É¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥µ¥ï¥¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë°ìÈÖÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¿ÍÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡£¥èー¥³¤Î»ý¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥Ü¥¤¥É¤â¡¢¥Óー¥È¥ë¥º¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Óー¥È¥ë¥º¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¥ä¥¡!¥ä¥¡!¥ä¥¡!¡Ù¡Ê1964¡Ë¤Ç¡È¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¥°¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ü¥¤¥É¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¤ÎºÇ½é¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¼Ì¿¿²È¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥ËーÌò¤Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡Ù¡Ê2015¡Ë¡Ø¥¹¥Èー¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ/¤ï¤¿¤·¤Î¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¤Î¥·¥¢ー¥·¥ã¡¦¥íー¥Ê¥ó¡¢¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿ー¤ÎºÇ½é¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥âー¥ê¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹Ìò¤ò¡ØHOW TO HAVE SEX¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥ß¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Ê¡¦¥Ö¥ëー¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Óー¥È¥ë¥º¡×ÅÁµ±Ç²è4Éôºî¡ÊThe Beatles - A Four-Film Cinematic Event¡Ë¤Ï2028Ç¯4·î¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥ºÇÛµë¤Ç¸ø³«Í½Äê¡£
