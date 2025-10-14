¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È3¡ÙÁá¤¯¤â´ë²è¿Ê¹ÔÃæ ¨¡ ¡Ø2¡Ù¤Ï2026Ç¯5·îUS¸ø³«¡¢¥ïー¥Êー¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ
¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥à¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ºî¤¬Áá¤¯¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Ë¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Àï»Î¤¿¤Á¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë³ÊÆ®¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡È¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡É¤òÉÁ¤¯¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Âè1ºî¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢·à¾ì¡¦ÇÛ¿®¤ÎÆ±»þÅ¸³«¤Ê¤¬¤é¶þ»Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¡£¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤ÏÂè2ºî¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¸ø³«Æü¤ò2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢¥µ¥Þー¥·ー¥º¥ó¤Î½øÈ×¤Ë¤¢¤¿¤ë2026Ç¯5·î15Æü¤Ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Âè3ºî¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤äÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢µÓËÜ²È¤Ë¤Ï¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿ー¤¬Éüµ¢¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤â¥·¥êー¥º²áµîºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Êー¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¡£
¥³¥ß¥³¥ó¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥ì¥¤¥¿ー¤Ï¡ÖNew Line Cinema¤È¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¡ÊÂè2ºî¡Ë¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëµðÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¼¡²óºî¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë±Ç²è¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¡Ë´ÑµÒ¤ÎÂ¸ºß¤òÈà¤é¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ù¤ËÂ³Åê¤·¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥³¥¤¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸ø³«±ä´ü¤ò¡ÖÀ®¸ù¤Îµ¾À·¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¡ÊÂè2ºî¤ò¡Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤ËÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï²Æ¤ÎÄ¶Âçºî¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ù¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤¬ÍèÇ¯»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢²æ¡¹Á´°÷¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ø³«»þ¤Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Þ¥Ã¥³¥¤¥É´ÆÆÄ¤¬Âè3ºî¤Ë¤âÂ³Åê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Âè2ºî¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥±¥¤¥¸Ìò¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¡Ê2019-¡Ë¥«ー¥ë¡¦¥¢ー¥Ð¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥¿¥ÊÌò¤Ç¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡§¥Àー¥¯¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¡Ê2018¡¾2020¡Ë¤Î¥¢¥Ç¥é¥¤¥ó¡¦¥ë¥É¥ë¥Õ¡¢¥·¥ó¥Ç¥ëÌò¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥¢¥Ê¡¦¥È¥¥¡¦¥°¥¨¥ó¡¢¥¥ó¥°¡¦¥¸¥§¥í¥Ã¥ÉÌò¤Ç¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡×¡Ê2021¡¾¡Ë¤Î¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥¢¥à¤é¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Á°ºî¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥³ー¥ë¡¦¥ä¥ó¥°Ìò¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¿¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥óÌò¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¡¢¥é¥¤¥Ç¥óÌò¤ÎÀõÌîÃé¿®¡¢¥ê¥å¥¦¡¦¥«¥óÌò¤Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥ê¥ó¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹Ìò¤Î¥á¥«¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡¢¥½¥Ë¥¢¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ÉÌò¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥ßー¤é¤¬Â·¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥âー¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯5·î15Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
Source: , ,