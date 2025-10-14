60歳でADHDの診断を受けた女性が「わたしにとって最大のエンパワメントだった」という理由

女性の生き方についてエッセイや小説で発信を続ける、イギリス在住のブレイディみかこさん。新刊の『SISTER “FOOT” EMPATHY シスター フット エンバシー』（集英社）が、その熱量の高さで話題を呼んでいる。

タイトルの「SISTER “FOOT”」は、女性どうしのつながりを意味する「SISTERFOOD」と、足もと「FOOT」をかけたもの。これまでの著書の中で、「他者の靴を履く」、「地べた」と言い続けてきた著者ならではのこだわりが詰まっている。さらに、ブレイディさんがずっと訴えてきたのが、「EMPATHY エンパシー」である。

日本人にとって、シンパシー（共感）はわかるが、エンパシー（他者の考えや気持ちを想像する力）は、やや馴染みのない言葉。これこそが大事だとブレイディさんは強調する。

本書からの抜粋で、以下を紹介してきた。

第1回 ブレイディみかこが「国の女性の9割が集まった」『女性の休日』に感嘆した理由 では、アイスランドで1975年に行われた女性たちのストライキについて。

第2回 3年後の約束をして英国に渡った日本人女性が恋人に裏切られてからプリティウーマンになるまで では、ある高齢の日本女性のたくましい生き方について紹介した。

第3回は、みかこさんが出会った60歳の女性の実体験から、自分を応援することの大切さを感じた話。

＊以下、本書からの抜粋。

世代論では話がすまない

「フェミニストも世代交代」とか「新しい世代の女性たち」とかいう表現や見出しは、わりと頻繁にメディアなんかで使われるものだ。「世代」という言葉は、何か文化的なグループであるかのように使われがちな表現だが、それが年齢による括りである以上、平たく言ってしまえば、前述の言い回しは、「年齢が低いフェミニストが出てきた」「若い女性たち」と言っているに等しい。

世代論はエイジズムという偏見につながると言われて久しいが、偏見とは、一人ひとり違う存在である人間を同じ箱の中に押し込めて、「この人たちはこういう性質を持っている」「この人たちにはこういう特性がある」という大雑把な決めつけのラベルを貼ることである。

このラベルには、「科学的なエビデンスがあります」というアステリスク(星印、でもよい)がついて、そこに記された箱の中のものの性質や特性を裏付けする統計データの数字や、グラフが添付されていることが往々にしてある。むかしから、偏見や差別の問題を考えるときに、「厄介」と思われてきたのはこの科学的アステリスク問題だ。「あなたは偏見だとか差別だとか言われますが、実際に統計を取ってみると、76%がそうだったというエビデンスがあるのです」

とか言う人々が出てくるからだ。だからこそ、ここで議論が勃発する。

「でも、24%はそうじゃないのですよね。よしんば99%がそうだったとしても、1%そうじゃない人がいるとすれば、全員を箱の中に入れて『この人たちはこうです』と言うことはできないのではないですか」

「では、だいたいはこうだけど、一部そうでない人もいます、という但し書きをつけるのはどうでしょう」

「そんなことをしたら、そうではない一部の人々が箱の中で疎外感を味わって生きづらくなってしまうし、そもそも、大半がそうであるからといって、そうではない人たちも同じ箱に入れるなんて、そんなやり方は人権問題です」

というような論争が延々と続くことになるのだ。

「人間は一人ひとりバラバラでみんな違うから一概には言えない、というふうにしてしまうと、何一つ一概には言えなくなって、箱を使って整理できないから評論なんてものは成立しなくなるし、第一、面白くないじゃないですか」

「面白くないって、誰にとって面白くないんですか」

「話題をつくっているメディア関係者とか、キャッチーな説を唱えて注目されたい論者とか、さらにはそれを読んで話のネタにして楽しみたい一般の人々とか」

「でも、それは偏見や差別とバーターにできることなんですか?あなたはヒューマンライツを何だと思ってるんです?」

という両者の口論が決着を見ないので、いまのところ、偏見に結びつきかねない○○論の類いには、公な場に出してオッケーなものと、公な場では口にしないほうがいいものに分かれている。世代論はまだかろうじてオッケーだから、冒頭のような表現もまかり通るわけだが、このような世代論よりも遥かにピンポイントで、ある年齢の人間はこうなるという説が(また巨大な科学的アステリスクつきで)最近登場し、世界中で話題になっている。

年齢と幸福の関係とは

人間には、ガクッと急に年を取る年齢があるそうで、それは44歳前後と60歳前後なのだという。これは米国のスタンフォード大学の研究結果に基づいているそうで、カリフォルニア州在住の男女108人を対象とし、3〜6ヶ月ごとに血液や皮膚の細菌、腸内細菌などのサンプルを採取して老化について調査したところ、44歳と60歳で皮膚、筋肉の老化や内臓機能の低下などが急激に進むことが判明したそうだ。

このため身体の老化が進むピーク年齢が世界中で話題になったわけだが、そうこうしていると、今度は脳の老化のピーク年齢も発表された。それは57歳と70歳と78歳なのだという。科学者のチームが45歳から82歳までの人々、約1万1000人の脳のMRIスキャンを分析したところ、13のたんぱく質が脳の老化に関係していることがわかったそうで、それらに大きな変化が見られるのが前述の年齢なのだという。

アンチエイジングにしゃかりきな現代にあって、こうした年齢の数字は不吉なサインと捉えられがちだ。しかし、他方では、年を取ったほうが人間は幸福になるという説もあり、こちらは50代が重要らしい。人間の幸福感というのは、40代を底にする形でどんどん減少していくが、50代になるとそれが反転し、幸福感が増していくというのだ。これもまた科学的アステリスクに支えられたセオリーで、年齢が上がるとともに下降する一方の幸福感が50代になると反転し、上昇を始めるというU字型曲線は「ハピネス・カーブ」と名付けられている。

こんなにいろんな数字を挙げられると、まさに「年齢は単なる数字」と呟きたくなる。だって、誰もがそうだとは言えないだろう。統計には必ず当てはまらないケースも存在するし、かように「これは〇歳で起こる」「〇歳になるとこうなる」というセオリーばかり飛び交うと、なんかもう数字だらけで正直どうでもよくなってくるが、最近、まったく違う観点から、年齢について話していた人がいた。

それは、学者やジャーナリストではない。わたしのごく近くに存在する、市井の人である。

その人とは、いわゆる市民プールでたまに一緒になる。わたしはスポーツはそれほど好きなほうではないが、泳ぐのは子どもの頃から好きなので、体にいいとか悪いとか、そういうこととは関係なく、自分のストレス解消のためにプールに行く。で、そこでいつも延々と平泳ぎを続けている女性がいて、マイペースでメートルの往復を続ける彼女の脇を、「くっそー、ふざけんなよ、いまに見てろよ」などと自分の怒りを発散するためにしゃあしゃあクロールで泳ぎ、追い抜いていくのがわたしなのだが、そのうち更衣室で一緒になったりして、帰りにコーヒーを飲むようになった。

いつも熱心に泳ぐのはエクササイズのためなのかと尋ねられたので、そうではないと答えると、彼女も体の管理のために泳いでいるわけではないらしい。

「泳いでいると頭の中のもやもやが晴れる」

と彼女が言ったので、わたしも水泳はよいストレス発散になっていると答え、「だよねー」と共感し合ったつもりだった。

が、ごく最近になって、彼女のほうにはそれ以上の意味があったのだと知った。

「 ADHDの診断は、わたしにとって最大のエンパワメントだった」

彼女は、60歳になってすぐにADHDの診断を受けたという。そして、ADHDの子どもたちに向いている習い事は水泳だとどこかで聞き、自分もやってみたらとても快適に過ごせるようになったという。

一般的に、何かの診断を受けたとか聞くと、わたしたちは「大変でしたね」とか「何かできることがあれば」とか言って、同情したり助けの手を差し伸べたくなったりするものだ。が、わたしにADHDの話をしたときの彼女の表情は、ちょっと羨ましいぐらい清々しく、にこにこと輝いていた。

「 ADHDの診断は、わたしにとって最大のエンパワメントだった」

と彼女は言った。

「わたしはそんなにダメな人間じゃなかったんだって、自信をくれたから。60歳で人生が始まったって感じ」

彼女は子どもの頃から、どうして自分は人と比べて落ち着きがなく、いろんな物事を忘れ、ほかの人たちのように何かに集中して成し遂げることができないのだろうと思い、苦しんだ。学生の頃は、何か大切な試験とか、面接とか、そういうことをいとも簡単に忘れてしまって欠席したりするので、「まじめにやれ」と親や教員にいつも叱られたという。年齢を重ねるにつれ、「いい加減だ」とか「君は人生をバカにしている」とか言って離れて行く大切な人々も出てきた。

彼女はまじめに生きているつもりなのに、他人が絶対に忘れないことをぽろっと忘れてしまったり、友人たちが集中して最後までやり遂げることがなぜか途中でできなくなったりする。

わたしはダメな人間なのだ、と彼女はずっと思っていたという。自信を失い、自分自身が信用できなくなると、人は常に不安から逃れられない。「どうせまたうまくいかない」「わたしにはほかの人たちができることができない」と思うようになり、生きることがつらくなって鬱の症状が長く続いた。

「本当にいい加減な人間で、何も考えずに生きているのなら、苦しむことはなかったと思う。そうじゃなくて、本当にこちらは持てる力を振り絞って、ほかの人たちのようにできるよう、一生懸命に努力しているのに、どうしてもできない。こんな人間は社会の役に立たないし、幸福にもなれないから、死んだほうがいいと思ったこともあった」

そんな彼女は3人目の夫である現在のパートナーと知り合い、一緒に暮らし始めてしばらく経った頃、彼からある新聞の記事を読むように言われた。

「これ、君とまったく同じだよ」

とすすめられてそれを読んでみて、目から鱗が落ちたのだという。それはADHDの当事者である著名人のインタビューだった。すぐ医療機関に連絡を取って、数々の検査やカウンセリングを受け、診断を受けるに至ったそうだ。

診断を受けたことで、霧が晴れたように気持ちが楽になったと彼女は言った。「ニューロダイバーシティ」(人間の脳や神経にはさまざまな違いがあり、「ふつう・障害」「優劣」という考えから離れて人間の多様性として捉えようという概念)という言葉を使って医師は説明してくれたそうで、彼女の脳は、「ニューロマジョリティ」と呼ばれる大多数の人たちとは違う働きをするのだとわかった。

つまり、彼女は「ダメな人間」なのではなく、「ニューロマイノリティ」なのであり、多数派の人々とは違うから理解されなかったというわけだ。

この文脈で考えると、子どものときの自分や、若き日の自分が苦しんだことの原因もわかるようになり、その時代に戻って自分自身を抱きしめてやりたい気分になったと彼女は言った。これまでは、過去の失敗や苦しみは、自己嫌悪の原因にしかならないので思い出したくもなかったが、「ああ、よくがんばった」という気持ちで過去の自分を考えられるようになったというのだ。

足もとからつながろう

これは、50代からの「ハピネス・カーブ」とかいうのとはまったく違う、彼女自身の、きわめて個人的な経験である。そして彼女の場合はニューロマイノリティであることがわかったという、特殊な体験であるように聞こえるが、でもこういうことは、ここまでドラマティックではないにしろ、誰にでもあるのではないかと思う。

若い頃は自分がよくわからなかったり、これからまだ長い人生の道のりを自分がどうたどっていくのかがわからないゆえに不安になり、自己嫌悪に陥りがちだ。でも、ある程度の経験を重ねると自分の限界がわかるようになるし、「ああ、この道はいつか来た道。またたどるのはやめとこう」みたいな生きる知恵も身につき、この境地にいなかった頃の自分はつらかったよね、と過去の自分を慰め、応援したくなる。たぶん、ここで発動しているものも、エンパシーと呼んでいいと思う。過去の自分に対するエンパシーだ。

自分を愛せない人間は他人も愛せない、というのはドラマや本やネットなどでも、よく見聞きする言葉だ。これを言い換えれば、他者とのシスターフッドを築くには、自分とのシスターフッドも築く必要があるのだ。

自分とのシスターフッドは、過去の自分を抱きしめ、応援することだ。そして、ここまでサバイバルし、今日もそれなりにやりくりしてどうにかやっている自分に、「よくやってるぜ、シスター」と声をかけてあげること。これは、書くには易く、実践するのは遥かに困難だ。なぜなら、それは一人ひとりが個人的に行うことで、SNS で誰かの意見に「いいね」したり、批判のリツイートを飛ばすより、ずっと時間もかかるし、ノリや瞬発的な感情でできることではない。

生身のわたしたちが生きている日常、つまり、ネットや本の中にある先進的な話題ではなく、地べたで一人ひとりの女性たちが体験している事柄は、100年や200年ぐらいでガラッと変わるものではない。だからこそ、この本では、何度も100年前にあったこと(英国の女子サッカー界の歴史とか、「ポイズン・ペン・レター」とか)に触れてきた。

過去のシスターたち、そしてそれだけではなく、過去の自分たち(子どもの頃、ティーンの頃、30代の頃など、きっと何人もいる)とのつながりは、シスターフッドでもあるが、同時に個人的なものでもある。そしてそれは、最新のフェミニズムの知見とかとはあまり関係がない。わたしたち個人の日常的体験を基盤とするつながりだからだ。こちら側の、どこかに書かれたことではない、足もとでの体験に基づくつながりの感覚や実践は、シスターフッドより、シスター「フット」と呼ぶほうが相応しいのではないか。

その土くささとたくましさのある言葉は、人を年代や時代で括り、箱の中に入れて整理するための呼称より、ずっと広がりがあるものだと信じている。あれこれ分類して細分化するより、ごろっとした原初の怒りを共有しよう。できるはずだ。そういう祈りを込めて、シスター「フット」という言葉をわたしは唱えているのである。

