妻を笑顔にした「夫作のお弁当」に8.2万いいね「間違いない」「僕もやる」【ママリ】

夫作のお弁当に「吹き出した」笑顔があふれた妻

フルタイムで働いている方にとって、ランチタイムは大切な息抜き時間。お金をかけずに好きなものを食べられるよう、お弁当を持参している方もいるかと思います。





投稿者・うまる ☺︎ 2yさんは 共働き 夫婦。最近、夫がうまるさんの お弁当 も作ってくれるそうなのですが、 お弁当 を開けてみるとそこに衝撃の光景が。一体どんな お弁当 だったのでしょうか。

@umaruun21

旦那がここ最近いつもお弁当作ってくれてるんだけど今日弁当開けたらこれで吹いたwwwwww

野菜とメインがバランス良く詰められたおかずと白いご飯の上には「夫マジいい男」という海苔アート。まさかの海苔を使った自画自賛に、うまるさんは思わず笑ってしまったといいます。



この投稿には「間違いないです」「最高のご主人ですね。僕もやろう」などのリプライがついていました。お弁当を作ってくれただけでもすばらしいのに、職場にいる妻を笑顔にするところまで考えられていたなんて。元気になれるお弁当、とても素敵です。すばらしい夫婦関係に、温かい気持ちになる投稿でしたね。





「しごできすぎる」夫の離乳食ストック、妻思いのひと手間に3千いいね

みみ☺︎@6m🦖5/31(@aw1140681)さんの投稿です。離乳食作りは材料の裏ごしをしたり、すり潰したりと手間がかかりますね。離乳食ストックがあると時短になる上に、料理のレパートリーが増えるなど、さまざまなメリットがあります。ただ、ストックを作ること自体が面倒なときもあるでしょう。



みみ☺︎@6m🦖5/31さんの夫は、時間を見つけて離乳食を作っておいてくれるそう。その仕上がりが「しごでき(仕事ができる)」だとXで話題になりました。

©aw1140681

夫、離乳食ストック作っておいてくれるだけじゃなくて私が分かるようにマステで書いておいてくれるのさすがにしごできすぎるな🤔🤔？？！！

これだけの種類を作られるとは驚き。しかもさらに驚くべきことは、種類がわかりやすいように、食材の名前をマステに書いて貼っているところ。使う人のことまで考えた、完璧な離乳食ストックではないでしょうか。すばらしい思いやりですよね。



この投稿には「素敵すぎます」「ご主人何者ですか？」「うちの1歳娘の分も作ってください！」などのリプライが寄せられていました。みみさんの夫は、手先がとても器用なのだそう。パパとママが自分の得意分野を活かしながら、協力して育児をする様子が伝わりますね。



妻を思う夫の気持ち、そして夫の行動を素直に喜ぶ妻の気持ち、双方にほっこりするすてきな投稿でした。

夫から「5分間リビングから出て」と言われ戻ったら…愛に10万いいね「す、すごい！」「すてきな夫婦」

誕生日は誰にとっても特別な日。大好きな人からの温かいお祝いの気持ちを受け取ると幸せですよね。



投稿者のチベスナ・夫の限界オタクさんは、30歳の誕生日に、夫から想像以上のプレゼントをもらったようです。





©futon_is_my_bf

30歳に誕生日にあわせて、なんと30個のプレゼント。これはとてもうれしいですよね。中身はリプライ欄に載せてくれていますが、一つ一つにチベスナ・夫の限界オタクさんを思う夫の気持ちが込められていることが伝わります。



この投稿には「素晴らしい夫ですね」「これは真似したくなります」「センス良すぎ！」などのリプライが寄せられました。30個も相手が喜ぶものが思いつくなんて、夫は本当に妻への愛が深いのですね。温かい夫婦愛に、見ている方まで心が温まる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）