なんと、わずか1グラムで、サッカー場一面分に匹敵する表面積…じつに、究極の多孔質「ウルトラファインスポンジ」MOFが、ノーベル賞選考委員の心を刺したワケ

2025年のノーベル化学賞が、北川進・京都大学特別教授ら3名に授与されることが、発表されました。受賞の理由は、「多孔性配位高分子」（PCP）の開発で、微細な孔を持つ新しい多孔性材料を創出したこと。これにより二酸化炭素の吸着や安全なガスの保管が可能となり、環境問題解決に寄与する技術として評価されたものです。

化学の象徴とも言われる六角形の芳香環。その魅力にとりつかれた化学者たちのエピソードや、おどろくべき性質、日本人化学者たちが挑む有機化学合成の最前線を紹介した講談社・ブルーバックス『すごい分子 世界は六角形でできている』の著者である佐藤健太郎氏に、「多孔性配位高分子」（PCP）と、北川教授らの研究内容について解説してもらいました。

分子吸着の部屋が背善と並んだビルディング

2025年のノーベル化学賞が、北川進・京都大学特別教授、カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー教授、メルボルン大学のリチャード・ロブソン教授の3氏に贈られることになった。対象となった業績は、金属有機構造体の開発。極めて微細な孔を持つ、今までにない物質群を創り出した功績を讃えられたのだ。

なおこの材料に、北川教授は「多孔性配位高分子」（PCP）、ヤギー教授らは「金属有機構造体」（MOF）という名を与え、両者が並行して用いられてきた。ここでは両者に敬意を表し、「PCP/MOF」という表記を使わせていただく。

たくさんの孔が空いた多孔性材料は、その孔に物質を吸着することができる。活性炭はその代表で、悪臭の元となる物質を孔に閉じ込めるため、脱臭剤として利用される。

PCP/MOFとは、これを極限まで微細化・高性能化した「ウルトラファインスポンジ」と思っていただければよい。活性炭が不規則な岩を積み上げた岩山とするなら、PCP/MOFは精密加工された部品を正確に組み合わせた、多数の部屋を持つビルディングに例えられるだろう。

環境問題の解決にもつながりうる「気体の分離・保存」

多孔質材料のつくりがどのくらい微細であるかは、比表面積という数値で表される。一般的な活性炭は、1グラムあたりでテニスコート一面分もの表面積があり、この広い表面に多くの分子を吸着できる。しかし1グラムのPCP/MOFの表面積は、サッカー場一面分に匹敵する。文字通り桁違いの微細さであり、これが高い性能を支えている。

PCP/MOFは、極小の物質である気体分子をより分けるという離れ業を演じることができる。たとえばある種のPCP/MOFは、窒素と二酸化炭素が混じった気体から、二酸化炭素だけを吸着することができる。排気ガスなどから、温室効果ガスである二酸化炭素だけを吸い取り、きれいな空気にしてしまうことができるわけだ。またこの後で熱を加えれば、純粋な二酸化炭素だけを回収することも可能だ。

また、爆発などの危険があるアセチレンを、安全に保管できるPCP/MOFもある。格子のすきまに隔離した形で、各アセチレン分子が格納されるため、爆発を起こさないのだ。こうしたことは今までの材料では非常に難しいことだったが、北川教授らはさまざまな機能を持たせたPCP/MOFを合理的に設計し、実際に作り出すことに成功した。

こうした学問的な側面に加え、気体の分離・保存は環境問題の解決にもつながりうる技術であり、このあたりがノーベル賞委員会に評価されたポイントかもしれない。

自ら組み上がるジャングルジム

さて、そうしたPCP/MOFをいったいどうやって作ったのだろうか。実は原理は意外に単純だ。パチンコ玉と棒磁石で、さまざまな形を作れるおもちゃがあるが、これと全く同じことなのだ。

窒素や酸素を持った分子には、金属原子と結びついて「錯体」と呼ばれる化合物を作るものがある。これを「配位子」という。2つ以上の金属に配位できる、変形しにくい配位子を用いると、金属原子と結合して規則正しい繰り返し構造が出来上がるのだ。上図の写真でいえば、配位子が棒磁石、金属イオンがパチンコ玉に相当する。このすきまに、気体分子が取り込まれて閉じ込められるわけだ。

この配位子をうまく工夫してやることで、さらに多くの機能を持たせることも可能だ。

たとえば、吸着した二酸化炭素を金属イオンと反応させ、メタノールなどの分子に変換する研究も進められている。

また、体内で壊れやすい医薬品の分子を取り込み、患部まで無事に送り届けるような研究も進行中だ。

すでに10万種ものPCP/MOFが合成されているが、まだまだ可能性は無限ともいえる。

ゴッホの「星月夜」を彩る、元祖PCP/MOF

PCP/MOFは1980年代に初めて創り出されたが、それ以前にも類似の物質は存在していた。そのルーツをさかのぼると、1704年のベルリンに行き着く。

この年、染料業者ヨハン・ディースバッハが、偶然に青色顔料の合成に成功したのだ。極めて深い色合いを示すこの顔料はベルリン藍あるいはプルシアンブルーと呼ばれ、画家たちを魅了することになった。たとえば、有名なゴッホの「星月夜」の夜空も、このプルシアンブルーで彩られている。

この鮮やかな青色顔料は、当時鎖国していたはずの日本にも入ってきており、浮世絵画家たちによって利用されている。葛飾北斎の「富嶽三十六景」の青も、このプルシアンブルーだ。革新的な色材の登場は、美術史に大きな影響を与えたのだ。

このプルシアンブルーがどのような構造であるかは、長らく謎であった。20世紀になってようやく解明されたその構造は、鉄イオンをシアン化物イオンが橋かけしてつなぎ、ジャングルジムのような規則正しい空間を成したものであった。

放射性セシウムの吸着剤としても活用された、吸着構造

プルシアンブルーは色材として重要なだけでなく、先端材料としても精力的に研究が進められている。PCP/MOFと同様、内部空間に他の物質を吸着することも可能だ。たとえばセシウムイオンを内部に閉じ込めることができるため、福島第一原発事故の際には放射性セシウムの吸着剤として活用された。

PCP/MOF研究のパイオニアの一人である藤田誠・東京大学卓越教授は、プルシアンブルーの整然とした構造に魅せられ、人工的にこうした構造を作ってみようと発想したのだという。そうした意味では、PCP/MOFはプルシアンブルーが現代的にバージョンアップしたものと位置づけることもできるだろう。

なお、藤田教授は、自己組織化という分野で独創的な研究を展開している他、PCP/MOFの重要な応用である結晶スポンジ法も開発している。このため発表前には、藤田教授もノーベル賞受賞を有力視されていた。今回は枠組みの関係で選に漏れたが、近い将来受賞する可能性も十分あると筆者は考えている。

先の二酸化炭素を吸着するPCP/MOFは、年産数百トン規模で大量生産され、実用化されようとしている。大気中の水分の吸収や、毒ガスのろ過などが行えるPCP/MOFの実用化も検討されており、その市場は2035年までに9億3000万ドルにまで成長する可能性があるという。

近年ではAIによる分子設計なども取り入れられており、まだまだ斬新なPCP/MOFが出現してくるだろう。今回のノーベル賞はこの分野の到達点ではなく、新たな旅への一里塚だ。

北川進・京都大学特別教授による「多孔性配位高分子（PCP）」については、『すごい分子 世界は六角形でできている』で詳しく紹介している。関心のある方はぜひご一読いただきたい。

すごい分子 世界は六角形でできている

化学の象徴とも言われる六角形の芳香環。大手製薬メーカーで創薬開発者だった著者が、六角形の物質の魅力にとりこになった化学者たちのエピソードを踏まえながら、芳香環のおどろくべき性質を紹介する。有機化学合成の最前線が楽しくわかる画期的入門書。

【プルシアンブルーの取り組みなら、こちらも】じつは、PM2.5の「半分はアンモニア」…除去の切り札は「顔料にあいた穴」という、「誰も気が付かなかった」日本の「あっぱれ新発見」