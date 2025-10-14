グラマープリンセス♡美胸キーパーグランリフト新デザイン登場！

グラマープリンセスの人気商品「美胸キーパーグランリフト」が新デザインで登場♡これまでD100～J140だったサイズがD90～L140に拡大され、深ばきショーツは3L～10L、浅ばきショーツは5L～10Lまで対応。トープ・ブルーグレー・ブラックの3色展開で、ぽっちゃり女子の美胸メイクとおしゃれをさらにサポート♪予約販売は9月19日12時からスタートです。

新デザインで大人っぽく美胸メイク



トープ

ブルーグレー

ブラック

今回の新デザインは、従来のレースデザインとは異なり、シンプルで上品な印象♡トープは肌に映える柔らかカラー、ブルーグレーはクールで洗練されたニュアンスカラー、ブラックは万能で定番。

バストをグッと寄せ上げる美胸機能はそのままに、秋冬コーデにも合わせやすい落ち着いたカラーが揃いました。

サイズ展開拡大で選びやすさUP



ブラ

深ばきショーツ

浅ばきショーツ

ブラはD90～L140まで拡大し、深ばきショーツは3L～10L、浅ばきショーツは5L～10Lまで対応♡これまでサイズで諦めていた方も、自分にぴったりのフィット感で美胸メイクが楽しめます。

お揃いのショーツも選べるので、セットで着用すればより美しいシルエットに♪予約販売期間を活用して、お気に入りサイズを確実にゲットしましょう。

ぽっちゃり女子の美胸ライフを応援♡グラマープリンセス新作



「美胸キーパーグランリフト_90603」は、D90～L140までサイズ拡大、深ばき・浅ばきショーツも選べる新デザイン3色展開です♡予約販売は9月19日12時からスタート。

上品カラーと機能美で、日々の美胸メイクとおしゃれをさらに楽しんでください♪自分らしいシルエットで、自信あふれる毎日を叶えましょう。