近年、深刻になっている熊の被害。



【動画】話題の熊よけホーン。猟銃バージョンもあります。

そんな中、SNS上では熊よけ携帯発音器「熊よけホーン」が大きな注目を集めている。



きっかけになったのは「熊よけホーンを買った。まあ、音がデカいのはよいとして、猟銃の音が機関銃なんですが、、、。」とその使用風景を紹介した絵本作家で科学者の山猫だぶさん（@fluor_doublet）の投稿。



株式会社コンパル（新潟県三条市）から発売されている熊よけホーン。商品の紹介ページによると「熊よけ携帯・発音器（LEDライト付）！危険なクマを最大110㏈の『音』で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の『音』でクマを回避します。万一の緊急時にSOS『音』で知らせます。」ということだが、山猫だぶさんの投稿した動画を見ると、たしかに戦場映画のような「バババババ！バキューン」というマシンガン音が鳴っていてクスっとしてしまう。



山猫だぶさんにお話を聞いた。



ーー購入した経緯は？



山猫だぶ：北海道での新鉱物調査で山に入るために、クマよけグッズを購入したものです。スプレーや鈴はもちろん携行していますが、より効き目がありそうなものを探していました



ーーこの音を聞いて。



山猫だぶ：小さいサイズからは想像できない大きな音が鳴ります。値段も手ごろで満足です。ただ、猟銃の音が機関銃なのは気になります。単発銃であってほしかったというのは本音です。



ーー投稿に大きな反響がありました。



山猫だぶ：通常、クマは人間の雰囲気を察知すると逃げる動物なので、こちらの存在を知らせることで事故を減らすことができます。いろいろな方法をみんなで模索していかねばなぁと思います



◇ ◇



SNSユーザー達から



「やっぱそんぐらい必要なんやね〜 ブローニングM2重機関銃の銃座を架装した装甲車くらい必要かな…？」

「森の中で機関銃… プレデターの『いたぞ！いたぞーー！！』ごっこが出来る」

「こんな人工的な機械よりも、やはり秋田犬に限ります。確実な安全のためにも、秋田犬の飼育と帯同をおすすめします。何よりかわいいですからね。最高のくまよけです。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。熊よけホーンは各種通販サイトで2000円から3000円程度で販売されている。ご興味ある方はぜひお買い求めいただきたい。



なお今回の話題を低居うしてくれた山猫だぶさんは、炭素を含み、紫外線を当てると鮮やかな黄色や黄緑色に輝く新鉱物「北海道石」を発見。そのあらましを子供向け絵本『光る石 北海道石 Hokkaidoiteはっけん記』（月刊絵本「たくさんのふしぎ」2024年8月号※田中陵二名義）で紹介している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）