¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡Û9¡¢10·îÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¡¡¡ÖÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¡×
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿LINEÅê¹Æ´ë²è¤ò¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤òËè·î¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¡£º£µ¨¤ÎÂè6²ó¤È¤Ê¤ë9¡¢10·îÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤ò½¸¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡¡À¾¥¹¥Ý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼èºàÈÉ¤¬¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
·ª¸¶ÎÍÌð¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤¹¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯9¤Ç·Þ¤¨¤¿2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Éé¤±¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢7²ó¤Þ¤Ç1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ê¥¤¥ó°ì´Ý¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇ¤ÎÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò2¤Ä¸º¤é¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÂç¤¤¯¼ê·«¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ËÇ®¤¤À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦love16¤µ¤ó¤è¤ê 8²óÎ¢¤ÎµÕÅ¾·à¤¬¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡£
Ãæ¤Ç¤â·ª¸¶¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
¥±¥¬¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¤ë¤«¤µ¤ó¤è¤ê ÀîÀ¥¤Î²¡¤·½Ð¤·¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¼¹Ç°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖYAHYAHYAH¡×¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤¤°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤½¤Î·ë²Ì²¡¤·½Ð¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬9·î¤Ç1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¥Ñ¥ä¥Ñ¥ä¤µ¤ó¤è¤ê ¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢8²óÎ¢¤Î·ª¸¶¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê²¡¤·½Ð¤·¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç´¿´îÍðÉñ¤·¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¤µ¤ê¤µ¤ó¤è¤ê ¸½ÃÏ´ÑÀï¡£Æü¥Ï¥à¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇ´¤ê·Ò¤²¤¿²¡¤·½Ð¤·¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¡£
Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÀîÀ¥Áª¼ê¤ÎYAH¡¡YAH¡¡YAH¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¥ß¥é¥¯¥ë¤µ¤ó¤è¤ê ¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤Ç¤·¤¿¡£8²óÎ¢¤Î·ª¸¶Áª¼ê¤Îµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¥À¥á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢·ª¸¶Áª¼ê¤¬ÂÇ¤Ä¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¥É¥ê¡¼¤µ¤ó¤è¤ê ¸½ÃÏ´ÑÀï¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï·ã¤·¤¤¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¤¤Ã¤È²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÃæÅÐ¾ì¤·¤¿ÀîÀ¥Áª¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÎÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤YAH¡¡YAH¡¡YAH¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢ÀîÀ¥Áª¼ê¤Î¸«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÀîÀ¥Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÅÁÀâ¤òº£¤«¤éºî¤ëÃË¤µ¤ó¤è¤êÂÐÆü¥Ï¥à4Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¼ó°Ì¹¶ËÉ¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£
ÀèÈ¯¤ÎÂç´Ø¤¬¶ì¤·¤ß¡¢·ÑÅê¤¹¤ë¤â¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«Áê¼ê¤Î¹¶·â¤òÎ¿¤°¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¤ËµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¡£
8²óÎ¢¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¡¢½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ò1È¯¤ÇÊÑ¤¨¤¿µ¯»à²óÀ¸¤Î·ª¸¶Áª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
TV¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬Ä»È©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅöºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦Âë¿ä¤·Ãæ³ØÀ¸¤µ¤ó¤è¤ê DAZN¤Ç»î¹ç¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
7²ó¤Þ¤Ç1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ª¸¶Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÀîÀ¥Áª¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Î»þ¤Ï²æ¤òËº¤ì¤ÆÂç´î¤Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤°¤Ë¡¢Âë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤âLINE¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬³Î¿®¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÀîÀ¥Áª¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Î»þ¤ÎYAH¡¡YAH¡¡YAH¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼þÅìÍ¤µþ¤Î¡ÖÂç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×
¡¡¤³¤Î·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤âÇ®¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¤ß¤Õ¤ß¤Õ¤µ¤ó¤è¤ê 9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Î¼þÅìÁª¼ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¡£
¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¤¢¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï½ÓÂ¤«¤ÄÂÇµå¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬ÁÇÁá¤¯Íî²¼ÅÀ¤ËÄ¾¿Ê¤Ç¤¤ë¼þÅìÁª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡£
ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤ï¤ºÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¥Á¥Ã¥×¥ê¤µ¤ó¤è¤ê ¸½ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª
9²óÎ¢¤Î¼þÅì¤Î¼éÈ÷¤Ç¤¹¡ª¡ªÍî¤Á¤Æ¤¿¤éÆ±ÅÀ¡Ä¡Ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÕÅ¾¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦Ä¶¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤»¤ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¤Þ¤ë¤µ¤ó¤è¤ê 9²óÉ½2¥¢¥¦¥È°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÈ´¤±¤ì¤ÐµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÇÀ¾ÌîÁª¼ê¤Î±¦Ãæ´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¼þÅìÁª¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¾ìÌÌ¡£
¼ó°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤¢¤Î¥×¥ì¥¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¥¥ã¥Ã¥Á¤È¤Ê¤êÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¤æ¡¼¤ß¤ó¤µ¤ó¤è¤ê ¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¹¸·¯¤¬ÂåÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤·¡¢¤¤¤Þ¤ß¡¼¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ªÆó¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿
¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦diana¤µ¤ó¤è¤ê ¼þÅì¤ÎÂç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡£¤«¤Ä¤ÆÆü¥Ï¥à¤ÎÍÛÂÒ¹Ý¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç³¤ÌîÊá¼ê¤òÊú¤Ã¤³¡ª¡ª¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿ù»³Åê¼ê¤¬³¤ÌîÊá¼ê¤ËÍè¤¤Íè¤¤¤Ã¤Æ¼ê¾·¤¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÎË¹»Ò¤Î¥Ä¥Ð¤ò¸å¤í¤Ë¸þ¤±¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç³¤ÌîÊá¼ê¤òÊú¤Ã¤³¡ª¡ª ¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ê¤·¡¼¤¯¤ó¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¿ù»³Åê¼ê¤¬Éë¤¯¤È¡¢À¾ÉðÂ¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¥á¥É¥ì¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µå¾ì¤¬¤Þ¤ë¤ÇºÇ½ª·èÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿ù»³Åê¼ê¤Îµ¤Ç÷¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¶¥Ã¥¥ó¡Ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬Íê¤â¤·¤¤¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
