¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂÇÎ¨.056¤«¤é¤ÎÉüÄ´³Î¿®
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÉüÄ´¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLDS¡Ë¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¹¶¤á¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.056¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿®Íê¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¡£NLDSÂè4Àï¤«¤éÃæ3Æü¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î´Ö¤ÎÄ´À°¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÉâ¾å¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥¹¥Í¥ë¡¢Âè2Àï¤Ï»³ËÜ¤òÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÂè3Àï°Ê¹ß¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º1ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè3Àï¡¢Âè4Àï¤ÏÂçÃ«¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÅÐÈÄ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ÌÀ¸À¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£