「イタリアン」大調査！人気のメニューや食べる頻度は？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第320回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中。今回は、みんなでワイワイ食べたい【イタリアン】に関するアンケート結果をまとめてみました。好きなメニューや食べる頻度など、イタリアンにまつわるリアルな声はいかに？
■今回は、「イタリアン」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: イタリアン、好きなのどれ？
・「イタリアン、好きなのどれ？」の結果は…
・1位 パスタ 57%
・2位 ピザ 33%
・3位 カルパッチョ 5%
・4位 リゾット 4%
※小数点以下四捨五入
回答総数39,417票
・2位 ピザ 33%
・3位 カルパッチョ 5%
・4位 リゾット 4%
回答総数39,417票
1位は「パスタ」！トマトやクリームなどバリエーションが豊富で、気分に合わせて楽しめるのが人気です。 続く2位は「ピザ」。焼きたての香ばしいチーズが食欲をそそります。家族や友人とシェアできる“ワイワイ感”も魅力です。 3位は「カルパッチョ」。見た目が華やかで前菜にぴったり。おうちでちょっと特別感を出したいときにおすすめです。 そして4位は「リゾット」でした。やさしい味わいとお米のとろっとした食感が人気です。イタリアンはどれも家庭で取り入れやすいですね。
■Q2: イタリアン、食べる頻度は？
・「イタリアン、食べる頻度は？」の結果は…
・1位 月に数回 53%
・2位 年に数回 19%
・3位 あまり食べない 16%
・4位 週に数回 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数35,405票
・2位 年に数回 19%
・3位 あまり食べない 16%
・4位 週に数回 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数35,405票
第1位は「月に数回」。パスタやピザなど、メニューの豊富さや、チェーン店をはじめ、気軽に立ち寄れるイタリアンレストランが多いことも、支持を集めたポイントでしょう。また、第4位の「週に数回」と合わせると、“よく食べる派”は全体の65％。半数以上の人が、イタリアンを日常の食卓にうまく取り入れていることがわかります。
一方で、2位の「年に数回」や3位の「あまり食べない」という“特別な日に味わう派”は35％。外食や記念日など、ちょっとぜいたくをしたいときに楽しむ方も多いようです。
■Q3: イタリアンで食べたい肉料理は？
・「イタリアンで食べたい肉料理は？」の結果は…
・1位 カツレツ 54%
・2位 タリアータ 18%
・3位 ポルケッタ 17%
・4位 トリッパ煮込み 11%
※小数点以下四捨五入
回答総数20,674票
1位は、薄く伸ばしたお肉をサクッと揚げた「カツレツ」。王道のイタリアン肉料理ですね。家庭でも作りやすく、満足感たっぷりな点が人気です。
2位は、レアに焼いた牛肉を、薄くスライスした「タリアータ」。レストラン気分を味わえるおしゃれさが魅力です。
3位にランクインした「ポルケッタ」は、ハーブをたっぷり巻き込んでじっくりローストした豚肉料理。外はパリッと、中はジューシー。香草の香りでワインが進む一品です。
そして4位は、牛の胃袋、ハチノスを煮込んだ「トリッパ煮込み」。イタリアの伝統的な味わいで、食べるほど口いっぱいにうまみが広がります。イタリアンの肉料理はどれもワインに合うものばかりですね！
■Q4: イタリアンで食べたい魚料理は？
・「イタリアンで食べたい魚料理は？」の結果は…
・1位 カルパッチョ 51%
・2位 アクアパッツァ 25%
・3位 香草焼き 14%
・4位 フリット 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数19,049票
1位は華やかな見た目の「カルパッチョ」。おしゃれな前菜として不動の人気です。カルパッチョは、すしや刺身など、生魚を食べる習慣がある日本人だからこそ人気があるのかもしれませんね。 2位は「アクアパッツァ」。魚介のうまみが溶け出したスープは絶品です。パンを添えたりパスタを入れたり、最後まで楽めます。 3位は「香草焼き」がランクイン。ハーブやオリーブオイルの香りが、魚のうまみを引き出します。そして4位は「フリット」。レモンをキュッと絞って食べると、とっても軽やか！シンプルながらもクセになる人気メニューです。
手軽なパスタから本格的な肉・魚料理まで、イタリアンの魅力は実に多彩です。おうちでもレストランでも食べる頻度が高いのもうなずける結果に。今回のアンケートから、イタリアンがどれだけ多くの人に愛されているかが伝わってきましたね。
次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)