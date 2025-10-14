今週の主な予定 パウエルFRB議長が金融政策について講演 タカ派の田村日銀委員 豪雇用統計 IMF世界経済見通し
※米労働統計局（BLS）9月の米消費者物価指数を24日21:30に発表へ（当初予定日は15日だった）
・パウエルFRB議長 全米企業エコノミスト協会で経済見通しおよび金融政策について講演
・日銀「タカ派」田村委員の講演、9月会合では0.75%への利上げを提案した
・内田日銀副総裁の講演、短観について「全体として良好な水準」と発言
・豪中銀議事録と雇用統計 中銀総裁「豪州の経済状況はかなり良好な状態」発言
・CPIや雇用統計ないままFRBはブラックアウト（金融政策に関する発言自粛）入りか
13日（月）
中国貿易収支（9月）
グリーン英中銀委員、英経済学者協会年次会議出席
マン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会出席
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会出席（質疑応答あり）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会（フィラデルフィア、14日まで）
世界金属業界年次集会「LME Week 2025」（ロンドン、17日まで）
OPEC月報
スポーツの日祝日で東京市場は休場
コロンブスデー祝日で米債券市場は休場（株式市場は通常取引）
14日（火）
豪中銀議事録（9月30日開催分）
英雇用統計・週平均賃金（8月）
ドイツZEW景況感指数（10月）
IMF世界経済見通し
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、IMF世銀大西洋評議会出席
コッハー・オーストリア中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
テイラー英中銀委員、討論会出席
パウエルFRB議長、全米企業エコノミスト協会年次総会で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
ウォラーFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）サミット（ロンドン、15日まで）
15日（水）
日本20年利付国債入札（8000億円程度）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（9月）
米NY連銀製造業景気指数（10月）
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米財務省半期為替報告書の議会提出期限
ブロック豪中銀総裁、野村リサーチ主催イベント出席
ケント豪中銀総裁補佐、オーストラリア投資会議出席
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、金融政策について講演
デギンドスECB副総裁、単一破綻処理メカニズム（SRM）年次会議開会挨拶
ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
ラムスデン英中銀副総裁、単一破綻処理メカニズム（SRM）年次会議出席
ミランFRB理事、野村リサーチ主催イベント出席
ウォラーFRB理事、AI関連イベント出席（質疑応答あり）
G20財務相中央銀行総裁会議（ワシントン、16日まで）
EU外相理事会（防衛）
16日（木）
日銀「市場調節に関する意見交換会」開催
豪雇用統計（9月）
米小売売上高（9月）
米生産者物価指数（9月）
