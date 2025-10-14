【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは１３日、原子力発電所１０基分に相当するデータセンターの整備に向け、米半導体大手ブロードコムと提携すると発表した。

今年に入り、オープンＡＩが整備する方針を表明したデータセンターの規模は単純合算で原発３０基超に上る。チャットＧＰＴの利用拡大を背景に、生成ＡＩのサービス基盤の拡充を進めている。

発表によれば、オープンＡＩが設計したＡＩ向け半導体やネットワーク機器を、２０２６年後半から２９年末にかけてブロードコムが開発する。契約は複数年で、具体的な金額は非公表。両社の提携を通じて整備されるデータセンターの消費電力は計１０００万キロ・ワットに上り、一般的な原発１０基分に相当する。

オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１３日、「ＡＩの潜在能力を解き放ち、人々と企業に真の利益をもたらすために必要なインフラを構築する上で重要な一歩となる」との声明を出した。

オープンＡＩは今年に入り、ソフトバンクグループや米クラウド大手オラクルと１０００万キロ・ワット規模、米半導体大手エヌビディアと１０００万キロ・ワット規模、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）と６００万キロ・ワット規模のデータセンターの整備に向けて提携すると発表している。

これらを単純合算すると、必要な電力は原発３６基分、投資額は１・８兆ドル（約２７０兆円）に達する見通しだ。

米メディアによれば、オープンＡＩのデータセンターは現在、原発２基分の規模にとどまるという。チャットＧＰＴの週間利用者は現在約８億人に上り、急増する利用者に対応するため、データセンターの拡充を急いでいる。