

男性と女性では快適温度が平均して約1℃異なるという（写真：Fast&Slow／PIXTA）

記録的な猛暑に見舞われた夏が過ぎ、ようやくぐっすり眠れる季節になりましたが、東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身氏によれば、睡眠の質を上げるためには、ちょっとした工夫が必要だといいます。

梶本氏がおすすめする睡眠法とはいったいどんなものなのでしょうか。同氏の監修書『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

身体にとっての快適さより「脳ファースト」の環境を

熟睡するためには、室温を脳にとっての快適な温度に設定することが重要です。

脳の快適温度は、万人共通で22〜24℃であることが示されています。しかし、この室温は平均的な日本人にとっては「かなり肌寒い」と感じるでしょう。

これは、日本人が欧米人などと比べて筋肉量が平均的に少ないことに起因します。日本人は、この筋肉量が少ないことで、「脳にとっての快適温度」と、「身体にとっての快適温度」に大きな乖離が起こるのです。

脳にとっての快適温度は世界共通で22〜24℃ですが、身体にとっての快適温度はその人の筋肉量によって変わり、筋肉量が少ない人ほど快適温度は高くなります。つまり、筋肉量が少ない人にとっては、脳の快適温度に合わせると、身体が寒く感じてしまうのです。

特に日本人女性は筋肉量が少ないために寒さを感じやすく、ほとんどの人が就寝時に26〜28℃の室温を好みます。しかし、この快適温度は、脳にとっては高すぎます。

これでは睡眠中に脳がクールダウンできず、疲れがなかなか回復しないので、夏バテの原因になります。実際、25℃以上の寝室温度では、中途覚醒が増えることがわかっています。そこで、就寝中は、夏の場合、室温は25℃以下に保ち、身体が寒くないよう冬用布団を掛けて厚着のパジャマを着用するのが理想的です。

そこで私がおすすめしているのがリカバリーウェアです。

リカバリーウェアは、遠赤外線などの保温効果のあるウェアで、睡眠中の身体を温めることで血行をよくし、睡眠の質を高める効果が期待できます。25℃以下の脳の快適室温をキープした部屋でも寒さを感じにくくなり、脳にとっての快適温度と身体にとっての快適温度の乖離を最小限にして脳の疲労回復を促します。

身体を締めつけないゆとりがあるデザインで、発汗による体温調節もしやすい工夫がされているリカバリーウェアは、冷え性でエアコンが苦手な人には、冬だけでなく夏の寝間着としてもおすすめです。

夏に、冬の間に着ていた使い古しの伸びきった吸湿発熱素材のインナーシャツ（たとえばヒートテック）があれば、引っ張り出してきて寝間着にするのも一案です。

就寝中は「頭寒足熱」という言葉の通り、頭部は涼しく、身体、特に下半身を温めることがポイントです。熟睡するためには脳を冷やす必要があるので、室温25℃でも寒くない寝間着と掛け布団を使いましょう。

パートナーとはベッドを別にするほうが快眠できる

男性と女性では快適温度が平均して約1℃異なるため、男女が同じ部屋で眠ると男性には暑くて熟睡が難しくなります。このため、睡眠の質を重視するなら、夫婦は別々の寝室で寝るのが理想的です。

難しい場合は、寝室をカーテンなどで仕切って、男性はエアコンの近く、女性はエアコンの風が当たらないほうで寝るなどして、お互いの快適温度で眠れるように工夫してみるといいでしょう。

一方で、男性は1人で寝るほうが熟睡でき、女性はパートナーと一緒に寝るほうが熟睡できるという研究結果もあります。

オーストリア・ウィーン大学の調査によると、男性は、妻と同じベッドで眠ると翌日の脳の働きが低下するということが判明し、女性はパートナーと一緒に寝ると、1人で寝るときよりも深く眠れるという結果になりました。

理由ははっきりとは解明されていませんが、女性は男性に守られている安心感で深く眠り、男性は本能的に女性を守るための警戒心から熟睡できないのではないかと推察されています。

また、就寝時にヒーリング音楽を聴くと心地よく眠れるような気がするものですが、場合によっては睡眠の妨げになることもあります。アメリカのベイラー大学の実験では、音楽を聴きながら眠りについた人は、就寝中は音楽をオフにしていたにもかかわらず睡眠の質が54％も低下していたことを報告しています。

とはいえ、どの音楽も入眠にまったく効果がないわけではなく、自分が慣れ親しんだ曲をかけて安心した環境でリラックスできれば少なくとも眠くなる効果は得られます。ベッドに入ってからは入眠及び深睡眠を妨げる可能性が高いのですが、ベッドでなく入浴後のリラックスタイムに音楽を聴くことはリラックスできて入眠を助けてくれます。

ただし、睡眠カウンセラーなど民間資格を名乗る療法家が「睡眠のためのα波音楽」というものをすすめているのを散見しますが、α波自体に睡眠を誘発する作用もなければ、脳波上のα波が睡眠へ導くものでもないので、むしろ自分が聴きなれた曲がベストです。

さらに、人の身体には朝日で目覚めて日中に行動し、日が沈んだ後は休んで、真っ暗な夜に寝るという本能が組み込まれています。電気が発明されるまでの長い間、人はほぼ真っ暗な中で寝ていたのです。

現代は夜になっても照明やテレビ、スマホなどの光にさらされていますが、熟睡するためには、寝る前は光を浴びないようにしましょう。特に、蛍光灯の白色の光は自律神経の緊張を高めるので、夜の寝つきが悪くなります。

海外の研究では、豆電球程度のわずかな明るさでもメラトニンの分泌に影響を与えて、睡眠の質を低下させるという報告もあります。

睡眠中は、目を閉じていても、まぶたを通して光を感知しているので、常夜灯や光を発する電化製品などは消したほうがぐっすり眠れます。真っ暗だと緊張して眠れない場合は、人影がわかる程度の明るさのフットライトをつけるといいでしょう。

快眠姿勢は「仰向け寝」より「右横向き寝」がおすすめ

女性も更年期を過ぎると女性ホルモンが減少することで舌や喉周りの筋肉が弛緩し、睡眠時に舌が気道をふさぐことでいびきが出やすくなります。特に仰向きの姿勢では舌が気道に落ち込みやすいため、睡眠中に気道を確保するうえで、横向きの姿勢がおすすめです。

大阪市立大学医学研究科疲労医学教室の研究によると、普段仰向けで寝ている人のうち、8割以上の人が横向きに変えただけでいびきが半減しました。

いびきは睡眠の質を低下させる最大の原因であるため、「いびきをかかない姿勢」で寝ることは、疲労回復につながります。仰向けで寝ている人は、横向きで寝る工夫をしてみましょう。

なお、同じ横向きでも、左向きより右向きがよいのは、心臓が左側にあって圧迫されにくいことが理由のひとつ。もうひとつは、胃の出口は身体の右側にあるため、胃の残差物の消化が助けられて自律神経の負担を減らすことができるから、と推察されています。

横向き寝のための睡眠グッズを活用する





いびきがまったくない人は、仰向きが寝やすいなら無理に横向き姿勢を維持する必要はありません。ただ、いびきをかきやすい人において仰向き寝が習慣になっている人は、横向きで寝るのに適した枕を使いましょう。

最もよいのは、自分の体型に合った枕で、仰向きでなく横向きにフィットする枕を選ぶようにしましょう。

横向き枕は、仰向きより肩幅の分だけカサが高いのが特徴です。寝相が悪いために、横向きで寝てもいつの間にか仰向け寝になっているという人は、抱き枕を足に挟んで眠ると、寝る姿勢が安定しやすくなります。

また、バスタオルを詰めたリュックサックを背負って寝る方法や背中側にウエストポーチがくるように巻いて眠る方法があります。

物理的に仰向けに寝ることが不可能になるので、仰向け防止には確かに効果的ですが、肩や腰の締めつけが気になる人もいるので、万人受けする方法ではないようです。

（梶本 修身 ： 東京疲労・睡眠クリニック 院長）