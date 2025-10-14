2025年、NPB史上最速のリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガースの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIALMOVIE 2025 ―栄光の虎道―』が、11月14日に全国公開されることが決定した。

本作は、2リーグ制となった1950年以降、最速でリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガースの軌跡を、試合中継映像のみならず、その舞台裏の映像も交えながら描き出したドキュメンタリー。藤川球児監督、そして選手たちの戦いの記録と彼らがその時、何を想い、どう動いたのか、監督・選手のインタビューとともに迫っていく。

前任の岡田彰布監督が、2023年にリーグ優勝、そして日本一を達成してから、2年。球団創設90周年というメモリアルイヤーに後任監督として選ばれたのは、現役時代「火の玉ストレート」と呼ばれた剛速球を武器に、阪神タイガースや大リーグで日米通算811試合に登板、245セーブを記録した藤川球児。

最多勝・勝率・奪三振の投手三冠を手にした先発の村上頌樹投手をはじめとした強力な投手陣を巧みに操りながら、攻撃面では1985年の掛布雅之以来、生え抜き選手としては40年ぶりの40本塁打と100打点を達成し、本塁打・打点の二冠に輝いた佐藤輝明選手を中心に、上位打線の1番から5番打者をほぼ固定しつつ、ほかは若手を積極的に起用することで、高い攻撃力を発揮した。そして、投打ともに隙のない戦いで、9月7日にチームとしては2年ぶり7回目となるリーグ優勝をNPB史上最速で達成。就任1年目でのリーグ優勝は90年の球団史上初の快挙となった。

公開されたポスタービジュアルでは、藤川監督の胴上げ写真をメインに、投手陣は三冠の村上投手、最優秀防御率のタイトルを獲得した才木浩人投手、50試合連続無失点という日本記録を更新した石井大智投手、野手陣は、本塁打と打点の二冠王となった佐藤選手、盗塁王の近本光司選手、選手会長としてチームを引っ張った中野拓夢選手の写真が掲載され、まさに今年の阪神タイガースを象徴するものとなっている。

あわせて公開された特報映像は、藤川監督のインタビューを軸にしており、「凡事徹底と姿勢、ここから物事は動き出す」「選手を守る、攻撃させやすい環境を作る」といった監督が今年の戦いで大事にしてきた言葉がちりばめられている。最後は「ドラマは……作られますね」と不敵に笑う監督のカットで締めくくられている。（文＝リアルサウンド編集部）