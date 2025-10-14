可愛いフォルムと大容量！【アネロ グランデ】のA4対応リュックで毎日の持ち物をすっきり整理 Amazonで販売中！
軽量×撥水でデイリー使いに最適！【アネロ グランデ】の多収納リュックが便利すぎる
可愛らしいフォルムと優しいカラーで、あらゆるシーンで使えるベーシックなアイテムです。驚くほどの軽さで、強撥水のため雨の日でも安心。ポケット数も豊富なA4サイズ、背面にはセキュリティーポケット付きで安心。リュックのショルダーベルトが垂れない仕様になっているので、トートで持つときにショルダー紐が地面につかない。
わずか410gと驚きの軽さを実現しながら、A4サイズに対応する収納力を備えた万能リュックとなっている。
表面は撥水加工付きポリエステル素材で仕上げられ、急な雨の日でも安心して持ち歩ける仕様となっている。
10個のポケットを搭載し、小物から書類まで整理しやすく、背面のセキュリティポケットで貴重品も守れる設計だ。
ショルダーベルトが垂れない工夫により、トート持ちの際も快適で、普段使いから通勤通学まで幅広く対応できる。
