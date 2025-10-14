¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢½Ð¿È½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢ÈþµÓ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¸ø³«
¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢½Ð¿È¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¥à¡¦¥½¥ë¥Ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥½¥ë¥Ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñ´ú¤äÈô¹Ôµ¡¡¢Ãã¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖLAS¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¼¡À¤Âå¤Î Èþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼12Áª
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤ÎÄ¹Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÎÈà½÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¥´¥ë¥Õ¥«¡¼¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¼«»£¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î·ä´Ö¤«¤éÂç¤¤ÊÆ·¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿¤Ó¤ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
1995Ç¯4·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¥à¡¦¥½¥ë¥Ó¤Ï¸½ºß30ºÐ¡£2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Ä¥¢¡¼¡Ê3Éô¡Ë¤ä¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¡×¥½¥¦¥ëËÜÁª¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Æ¥¤¥Ê¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÃÎÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ë¤ÏSBS Golf¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÈÖÁÈ¡Ø¥·¡¼¤Ã¡ªÈëÌ©¤À¤è2¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤Îµ»½Ñ¤äÎý½¬Ë¡¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£