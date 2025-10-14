55年ぶりに大阪で開催された大規模な国際博覧会「大阪・関西万博」が13日、惜しまれつつ幕を閉じた。184日間にわたる開催期間中、世界各国や企業のパビリオン、来場者数、トラブルなど悲喜こもごも、さまざまなニュースが列島の話題をさらった。前回70年の大阪だけでなく海外開催にも詳しい“万博のプロ”のシンガー・ソングライター、嘉門タツオ（66）に振り返ってもらった。

70年大阪万博当時、まだ小学生だった嘉門は「茨木市の実家から自転車で約10分の会場に21回も足を運んだ」。その後、2010年上海以降、前回21年ドバイまで現地招待され、替え歌で日本館PR役を務めるなど万博に深く関わってきた。

今回も最終日を含め会期中に27回来場、記念バッジ400個を手に入れた。代表曲「鼻から牛乳」の歌詞のように強烈な印象を受けたのは？という質問に「パビリオンでは前評判通りイタリア館。最初の映像からダヴィンチの手稿まで凄かった。グルメはUAEのラクダのミルクなど中近東のもの。都会でもなかなかお目にかかれないからね。お土産は『らぽっぽミャクミャク焼き』。誰に買っていっても和むんだよ〜」とほほ笑んだ。

55年前と違う点については、来場者の傾向を指摘。「前は全国から、今回は大阪など関西圏の人が中心だった印象。その分、みんな親切。迷っている人にもおせっかい焼いたり、見ず知らず同士で情報交換し合っていた」と関西人ならではの習性がうまく機能していたように映ったという。

また、「今回の万博の一番の成功の要因」と力を込める“ギネス建築物”大屋根リングの行方も気になるよう。当初は閉幕後に解体・撤去予定も、現在は一部保存方針となっている。デザインした建築家・藤本壮介氏の個展に以前足を運び「多様でありながら、ひとつ」という理念に感銘を受けたこともあり、「もしあそこで全部残すのが無理なら、前の万博会場に移転させて『太陽の塔』の周りを囲んでくれないかな」と新旧大阪万博モニュメントの“合体”という壮大なプランをぶち上げた。