お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（53）13日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後6・30）に出演。月に4、5回も宮城・仙台に行っていることを告白した。

恒例企画「秘境で飲食店探しの旅」で塚地がゲスト出演。訪れたのは「トトロ」の舞台と言われる埼玉・東京の県境にある狭山丘陵の大自然で、爆笑＆爆食のド根性歩き旅を行った。

1軒目のお店に到着し、食事中に休日の過ごし方について話題となった。サンドウィッチマン・伊達みきおが「塚地さんはね、『いぎなり東北産』を追っかけてるから」と、ご当地アイドルの追っかけをしていることを暴露した。

これに塚地は「はい。そうなんです。推し活で大体…」と照れくさそうに笑った。休日は推し活に勤しんでいるとした塚地に、富澤たけしが「結構仙台に来てますもんね?」と尋ねた。

推し活で頻繁に仙台に行っているようで「サンドウィッチマンよりも行ってるかもしれない」とし「月4回5回とか行ったりするんですよ。遠征とかで」と明かした。デパートの屋上で行われるイベントに「一般のお客さんに混じって」見に行っていると振り返った。