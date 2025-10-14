◇キリンチャレンジカップ2025 日本-ブラジル(14日、味の素スタジアム)

サッカー日本代表は14日、強豪ブラジルとの親善試合を行います。

FIFAランキング19位の日本にとって、同6位と格上のブラジルを迎える今回の試合。ブラジルはFIFAワールドカップ南米予選では10チーム中5位と苦戦しましたが、5月に就任した世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督のもとで強化を進めており、10日に行われた韓国との試合では5-0と大勝して日本に乗り込んできました。

一方の日本代表は直近3試合勝利なし。9月のアメリカ遠征は2試合ノーゴールで1敗1分けと苦戦し、10日のパラグアイ戦は後半アディショナルタイムに上田綺世選手のゴールで引き分けに持ち込みました。9月から始まったアジア勢以外との試合は未勝利と、今後へ不安が残る結果となっています。

ブラジルとの通算対戦成績は0勝11敗2分けと、過去に勝利したことのない日本代表。サッカー王国相手に金星をつかみ来年のワールドカップへ向け弾みをつけられるか、注目の集まる一戦は14日夜7時30分キックオフです。

▽日本代表 9月以降の親善試合戦績

9月7日 △ 0-0 メキシコ9月10日 ● 0-2 アメリカ10月10日 △ 2-2 パラグアイ