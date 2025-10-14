タレントのぺえが14日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ番組で共演した「素敵な人」を実名告白した。

ぺえは11日放送の日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜」（土曜午後11時）に出演。Snow Man佐久間大介らと共演した。

12日、佐久間が自身のXを更新し「芸歴20年でこんだけ色んな人に会ってると、少し関わるだけでその人の本質の片鱗って物がなんとなく見えてくるんだけど、ぺえさんはマジで優しくて、人の機微にすぐ気づけて、寄り添えて、その人が1番傷つかない様に苦しまない様にそっと進路を変えてくれる人なんだなと思った!素敵な人」と投稿した。

すると、同日、ぺえは佐久間のこのポストを引用。「あたしにとってテレビは怖い場所だったけど 佐久間さんと初対面で目が合った瞬間にその恐怖心は無くなっていました こんな素敵な人に出会えたこと 人生捨てたもんじゃないなと思えました こんな私に光をくれてありがとう」と共演した佐久間への感謝をつづった。

ぺえは同番組で、活躍の場をテレビからYouTubeに移した理由について「やっぱり限界を感じて、こう見えて人の目を気にしちゃうんで」「自分を壊して頑張っちゃって体調を崩したり、ちょっと突発性難聴で耳が聞こえなくなったりいろいろなことが重なって、逃げた方がいいかなっていう」などと明かしていた。