「うちの父親は口うるさい」友人は、自分の親の悪口ばかり。でも、私が父を尊敬できる“確かな理由”

友人同士の会話では父親の悪口が話題になりますが、私にとって父親は尊敬の対象。その理由は、父親の寡黙な働きぶりだけでなく、実は意外な人物の存在にあって……。友人が、体験談を語ってくれました。

友人の愚痴に感じる違和感

友人たちと話していると、しばしば父親の悪口が話題になります。

「うちの父親は口うるさい」

「全然頼りにならない」

もちろん、親子関係は様々で、それぞれの家庭にはそれぞれの事情や苦労があると思います。

そんな愚痴を聞くたび、私は不思議な気持ちになります。

なぜなら、私にとって父は尊敬の対象だから。

無口な父の背中が語る事

父は口数の多い人ではありません。

けれど、朝から晩まで黙々と働き、家族の生活を支えてくれていました。

その背中を見て、私は自然と「有難い」と思っていました。

特別に父から直接何かを言われたわけでも、褒めてもらったわけでもありません。

ただ、存在そのものが私に安心を与えてくれていたのです。

父を尊敬できたのは、実は「母の教え」だった

改めて考えてみると、その大きな理由は母にあります。

母は決して父の悪口を言いませんでした。むしろ、事あるごとに「お父さんのおかげだ」と話してくれました。

ごはんを食べるときも、旅行に行くときも、進学を考えるときも。

母は当たり前のように、父の努力や存在を尊重していました。

母がそうして父を尊重する姿を見ていたから、私は父を尊敬するようになったのだと思います。

父が無口でも、その価値を母が言葉にして伝えてくれた事で、子どもの私にまでしっかりと伝わっていました。

背中で示す父と、言葉でつなぐ母

今思えば、それが「親の教え」。

父は背中で働く姿を示し、母はその姿を言葉でつなぐ。

2人の在り方が、私の価値観を形作ったのだと思います。

そんな母の事も、私は尊敬しています。

そして、もし将来子どもを持つ事ができたら、母のように伴侶を尊重し、父のように背中で語れる親になりたいと思っています。

