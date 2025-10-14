国民スポーツ大会陸上

滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間、行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。女子100メートル障害で世界陸上に出場した中島ひとみ（兵庫・長谷川体育施設）は専門外の成年女子100メートルで準優勝を果たし、非凡なスピードを見せつけた。30歳を迎えた今季は初めて日の丸を背負い、飛躍のシーズンに。ただ、代表を目指す日々は想像以上に過酷で、心身に異変も……。「でも、また走りたくなるんですよね」と見せた笑顔には“アスリート魂”が宿っていた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

長い、長い1年間が終わった。

お世話になった地元の人たちに恩返しを――。中島は精神的に負担の少ない専門外の100メートルに出場し、決勝は11秒66（追い風0.4メートル）で堂々の準優勝。7点を獲得し、兵庫の男女総合、女子総合優勝に貢献した。「シーズンが終わってめっちゃうれしい。1年間、世界陸上に向けてやってきて一気に疲れがきました」。最終戦を終え、笑顔が弾けた。

飛躍のシーズンとなった今季。怒涛の日々を過ごしてきた。

荒牧中（兵庫）3年で全中優勝、夙川学院高（兵庫）2年で国体を制し、将来を有望視されたハードラー。しかし、3年時にはインターハイ出場を逃すと、園田学園大時代もタイトルからは遠ざかり低迷期に。卒業後に入社した長谷川体育施設では、日本選手権に出場するも準決勝敗退が続く。代表戦線には加われなかった。

ところが昨年9月に12秒99を記録し、20代ラストイヤーで復活の気配。一躍注目を集めると、今季は自国開催の世界陸上を目指して駆け抜けてきた。

当初は大会の成績で加算されるポイントでの出場を視野に入れていた。各試合で記録、順位の目標を明確に設定。「1試合も取りこぼせない」。その反動で、自らに過度なプレッシャーをかけていたことも事実だった。「決勝のコール前は緊張しすぎて吐き気がしたり、お腹をこわしたり」。体に起きた異変を明かす。

「また走りたくなるんですよね」 今季ラストラン終え、見せた“アスリート魂”

7月に日本歴代2位となる12秒71を記録し、参加標準記録（12秒73）を突破。15歳で世代日本一を経験した“天才少女”が長い回り道を経て、30歳にして初めて日の丸を背負った。その裏にあったのは想像以上に過酷な日々。それでも――。

「今まで味わったことのないシーズンだったので、総じて楽しかったけど、めっちゃしんどかった。でも、また走りたくなるんですよね、たぶん（笑）。『苦しいな……吐き気がするな……もう走りたくない……決勝なんて嫌だ……』と思うけど、また走りたくなるんです。またあの舞台に立ちたいと思うのが、おかしなアスリート魂です」

来季は五輪や世界陸上などの世界大会はない。9月に名古屋で開催されるアジア選手権が大きな目標。そして、福部真子が持つ12秒69の日本記録も視野に入れる。

「まずは日本選手権優勝を狙っていく。順位も必要だけど、12秒6台、そして12秒5台を目指していきたい」

シーズンを終え、やりたいことを問われると「濃い混ぜそばのカップラーメンと、チーズがいっぱい乗っているピザを1枚食べたい。本当に寝られない日々が続いていたので、試合のことを考えずに爆睡したい」とにっこり。

頑張った自分に少しだけご褒美を与え、また100メートル障害でこの場所に戻ってくる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）