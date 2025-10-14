キタキタキターーーッッ♡【セブン-イレブン】マニアがチェックした「季節のスイーツ」に注目

食欲の秋！ おいしいものがたくさん登場する季節です。【セブン-イレブン】では、さつま芋・栗・かぼちゃを使った「秋スイーツ」が販売中。スイーツ好きが絶賛する商品を集めたので、お買い物の参考にしてみて。

豪華なビジュアルのさつま芋パフェ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「秋の食材が詰まった贅沢感！」と推すこちらは「2種の芋づくしパフェ」。芋ようかん・ミルクムース・紅芋ムースの上に、2色の芋あんと胡麻団子・りんごをトッピングした秋満載のスイーツです。@sujiemonさんいわく「上品な甘さとお芋の甘味が心地よい」とのこと。お芋好きは見逃せません。値段は\429（税込）です。

とろける食感！ カラメル × スイートポテト

さつま芋を使ったスイーツの定番といえばスイートポテト。「香ばしカラメルのなめらかスイートポテト」は、普通のスイートポテトよりもちょっぴり贅沢感を楽しめそう。スイートポテトの上に、ほろ苦いカラメルソースとカリッとしたカラメルチップを合わせています。@sujiemonさんも「新食感のスイートポテト」とお気に入りのよう。値段は\237（税込）です。

秋にぴったりなほっくりかぼちゃスイーツ

「かぼちゃの濃厚プリン」は、鮮やかな黄色が目をひく秋スイーツ。@oimo.jpさんによると「かぼちゃの煮物を食べているかのようなこっくりした濃厚な甘さとコク」なのだとか。\291（税込）で買えるので試してみて。

秋の韓国スイーツ！ さつま芋のホットク

@yuumogu22さんが「芋ホットク美味しいぞ」と絶賛のこちらは、韓国の定番スイーツホットクとさつま芋を掛け合わせた「もっちりホットク さつまいも」です。もちもちの生地の中になめらかな芋あんがたっぷりと入っていて、温めると生地がよりもっちりするそう。小腹が空いたときに、軽食感覚で食べるのもいいかも。値段は\257（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oimo.jp様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A