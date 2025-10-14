【阪神主力選手「虎の巻」】#1

佐藤輝明

1977年ドラフト5位で内野手として阪神入団、引退直後の82年から昨年まで43年間にわたり、スコアラーとしてチームを支えたのが飯田正男氏（66）だ。

プロ野球史上最速でリーグ優勝を果たした阪神の主力選手の思い出話を交えつつ、スコアラー目線で分析してもらった。1回目は、今季40本塁打、102打点で2冠を獲得、大きな飛躍を遂げた佐藤輝明（26）の巻──。

◇ ◇ ◇

──今季は本塁打、打点の2冠を獲得しました。

「何が良くなったのか、本当のところは本人に聞かないとわからないですけど、外から見ていて思うのは、今季は来た球を一発で仕留められているんじゃないかと思います」

──昨季は二軍落ちを経験するなど、スランプの期間が長かったですが、今季は安定して成績を残しています。

「輝の場合は、他の左打者とは相手バッテリーの配球が全く違いました。金本知憲元監督に近いかもしれません。現役時代はよく、『僕の時は相手の攻め方が違いますよね』と言っていた。輝の場合も、たとえば同じ左打者の中野や高寺とはたしかに攻め方が違う。長打があるので、インハイ真っすぐか、低めに変化球を落とすかという形で、極端な攻めになる。

たとえばAという投手がいる。そのA投手の左打者への攻め方というのは、当然、傾向、特徴があるわけですが、輝には全く攻め方が違いますので、参考にならないんです。スコアラーの立場としても、『どんな球種がありますか？』など、本人から聞いてくることには答えられても、言えることはどうしても限られる。相手の先発投手がフォークが得意なら、『フォーク中心で来る』『この投手は内角低めに落ちる球が来る』『緩い球を交ぜてくるかもしれない』というような感じでは伝えます」

「普通の球場だったら、50本の価値はある」

──佐藤輝は、かつてのレジェンドと同様に強打者特有の攻め方をされていると。

「昨季までの輝は、インハイの速球をファウル、空振りし、きちんと仕留めることができないケースがありました。そもそもインハイが得意な選手はなかなかいませんが、仕留め切れない分、インハイを続けられて、一気に打てなくなるというパターンはありました。今季の輝はテレビで映像を見る限りでは、インハイを狙って打ちにいったケースで、しっかりと仕留められているように見えます」

──そうなると相手投手もインハイを攻めづらくなりますね。

「10月2日のヤクルト戦も、青柳の初球ストレートを仕留め、右翼席に完璧な本塁打を放ちました。少し前で言えば、8月31日の巨人戦、左腕の中川のインハイの初球の速球を振り抜いた打球は右翼ポール際に。浜風でファウルゾーンからフェアゾーンに押し戻される形でエンタイトルツーベースになった。

ああいう形でインハイの速球をファウルではなくヒットにすると、投手としてはなかなか内へは投げづらくなるもの。甘く入れば、スタンドに持っていかれる危険もあるわけですから。結果、配球が外角中心になれば、打者としても有利になります」

──ボール球を振らなくなったという見方も多い。

「それが一番かもしれませんね。打席で余裕が出てくれば、ストライク、ボールを見極めやすくなる。あと、これは本人に聞いてみないとわかりませんが、打席ではフルスイングしているようには見えないですよね。本人がどういう意識でスイングしているかはともかく、あの打ち方で打球が飛ぶのですから、その方がいいのかもしれません。甲子園は浜風があって球場が広い。左打者にとって不利な中、40本塁打近く打っている。普通の球場だったら、50本の価値はあると思います」

──金本知憲さんも、きちんと1球で仕留めていたからこそ、あれだけの成績を残した。

「内角の落ち切らない変化球、失投気味の球はきちんと仕留めていました。四球が多かったのもしかり、相手もなかなかまともに攻めてこない中で、甲子園で40本塁打をマークした。やはり別格でした。輝に関しても、昨年は岡田彰布監督（当時）が『佐藤が一番可能性あるよ』と言っていました。主砲としてチームの顔として、これからもタイガースを引っ張っていってほしいと思います」（次回は近本、森下らについて）

（飯田正男／阪神元スコアラー）