日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回も前回に引き続き故・野村克也氏について綴られた、元ヤクルト・ギャオス内藤氏による「ギャーギャー言わせていただきます」（第3回=2011年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■ギャオス内藤氏による「ギャーギャー言わせていただきます」（第3回=2011年）

連載の1回目に、90年4月7日の巨人との開幕戦で篠塚さん（和典=評論家）に「疑惑のホームラン」を浴びたお話をしました。開幕投手という大役を務めたわけですが、ボク自身、本当に開幕投手なのか当日になるまで半信半疑でした。

「ジャイアンツには左投手が有効や」

ヤクルトの新監督となった野村さん（克也=評論家）は開幕直前、報道陣に開幕投手のことを聞かれると、必ずといっていいほどこう話していました。

「オレじゃないの？」

実は、開幕する1週間前くらいに、投手コーチから「開幕はオマエでいきたいと言っている」と伝えられていました。前年、チームトップの12勝（5敗8セーブ）をマークしていたので、どう考えてもオレやろう、と思っていました。

しかし、テレビや新聞で野村さんの話を聞くと、「左投手、左投手」と言うばかり。その前年のオフ、ヤクルトは現役メジャーリーガーだった左腕のバニスターを獲得しました。決して野村さんは「バニスター」とは言いませんでしたが、報道陣も完全にこの助っ人左腕が開幕投手だと思い込んでいたのでしょう。ボクの周りには誰一人として取材に来てくれません。

でも、開幕投手はボクでした。巨人は一杯食わされたと思います。新聞で近藤さん（昭仁=当時巨人ヘッドコーチ。元横浜監督など）が「やられた」と言っていましたからね。

その日、巨人は左投手対策として1番に川相さん（昌弘=巨人二軍監督）、2番に篠塚さんを置きました。開幕投手はボクだと踏んでいれば、1、2番の打順は逆だったでしょう。野村さんは強い巨人を倒すため、十八番の「奇襲作戦」を仕掛けたのです。

その野村さんから、まさか、ボクも“奇襲”されるなんて……。

「おい、強打者を迎えたら、オマエは最初に何を投げる？」

ある日、クラブハウスですれ違いざまに野村さんが質問を投げかけてきました。

「様子を見てアウトローですかねぇ」

そう答えたボクに野村さん、

「オマエはアホか！ 強打者なんだから、最初から勝負球やろ！」

コッテリ絞られました……。

野村さん率いるヤクルトは日本一3回、優勝4回を達成し、黄金時代を築きました。ボクらの対戦相手としてライバルとして、落合さん（博満=中日監督）は最も手ごわい打者のひとりでした。（つづく）

◇ ◇ ◇

