3割超え8回…「来た球を打つ」高木豊氏究極の打撃論 “スーパーカートリオ”それぞれの盗塁術とは？
プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！
俊足・巧打・堅守で8シーズンで打率3割超え。横浜大洋「スーパーカートリオ」の1番バッターとして活躍、アテネ五輪で守備・走塁コーチを務め、現在は解説者として活躍する“レジェンド”高木豊氏に徳光和夫が切り込んだ。
高木・加藤・屋鋪「スーパーカートリオ」伝説
徳光：
1984年、これはもう忘れもしませんけど、盗塁王。
あのころは積極的に走ってましたけど、ご自身の考えで走ってたんですか？
高木：
走らなかったら怒られましたね。
徳光：
走らないと。
高木：
走らなかったら怒られたという。場面関係なく行けと。行って覚えろと。
徳光：
「アウトになってもいいから」ってことですか。
高木：
はい。
徳光：
関根監督から。
高木：
とにかく行けって。
徳光：
福本さんとはどうですか？福本さんの盗塁、参考にしたことなんかあるんですか？
高木：
ありますよ。オールスターで聞きに行って、「福さんちょっと盗塁のコツ教えてください」って言ったら、「あんなもん、おまえ、目見てたら分かるやろ」みたいな。
徳光：
目？
高木：
だからそういうリアクションなんですよ。目？みたいな。
そういうリアクションだったんですよ、僕も。
目ってどういうことですか。「いや（ピッチャーの）目ん玉動くだろう、見て」。
いや俺、背中越しから見てんだけどみたいな。
いや、だけどこうやって見たときに目が動くだろうって。
んで、ホームいくときは必ずキャッチャー見るから、その時いくんだよ、みたいな。
見えなかったです、目ん玉なんか。
徳光：
すごいな福本さん。
高木：
福本さんがよっぽど目がいいんだなみたいな。
徳光：
で、監督は近藤（貞雄）さんになります。ここからはどうなんですかね。
高木：
ここから「スーパーカートリオ」っていうね。
徳光：
まさにそうなんですね。
高木：
そうですね。それも（最初は）長嶋さんが「スポーツカートリオ」って言ったんですよ。
で、スポーツカートリオっていうのはちょっと古臭いんじゃないかっていうんで、近藤さんが「スーパーカートリオ」に直したんです。ものすごく失礼なことしてるんですよ、長嶋さんに。
近藤貞雄は長嶋茂雄の11歳年上で巨人でも「先輩」にあたる。
徳光：
でもスーパーカートリオの方が逆にしっくりくる感じがしますね。
高木：
で、3人ひと組にされたんです。
徳光：
されちゃったって感じなんですか？
高木：
されちゃったっていう感じですね。
3人トリオよりも、1人で立ってる方がかっこよくないですか。
なんか3人トリオかよ、みたいな。そういうのは思ってました。
徳光：
トリオじゃなくてソロで行きたいと。
高木：
ソロで行きたいですよね。
徳光：
でもその時は、1番豊さんが42盗塁。2番の加藤博一さんが48盗塁、3番の屋鋪要さんが58盗塁。3人で148盗塁と。
これは相手ピッチャーというか、相手バッテリー嫌ですよね。
高木：
もうね、走れなかったら近藤さんに呼ばれて。もう忘れもしないですけど、「お前たち、きょう走れなかったら 全員あしたから外す」と。「お前らの武器は何なんだ」と。「出ても走らないんだったらもう使わないから」みたいに言われて。
僕が出て盗塁失敗ですよ。加藤さんがフォアボールで出て失敗して。屋鋪がヒットで出て走って失敗ですよ。
3人黙ってたら満塁になってんのに。そういうこともたくさんありましたね。もうむちゃくちゃですよ。
徳光：
でも走らないと怒られちゃう。
高木：
それが大洋時代の強みだったんで。だからそれは失敗してもいいと。
徳光：
3人それぞれ、やっぱり盗塁の仕方は違ったんですかね？そういうのってありますか。
高木：
それはやっぱり全然違いますね。
徳光：
盗塁の特徴のようなものは。
高木：
加藤さんがよく言ってたんですけど、「豊は都会的な走り方するよね」。
徳光：
シティーボーイ。
高木：
なんかね。
徳光：
都会っぽいってどういうこと？
高木：
まあ洗練されているというかスマートだというね。
で、屋鋪は野性味あふれるというか、強引だなという。
これでスタート切ってセーフになるんだっていうぐらい、スタートが悪くてもセーフになってましたとか。
加藤さんはその中間かなというような。
徳光：
よく今、足の速い選手っていいますと、50メートル5秒8あるいは8切るみたいなことを言いますが、高木さんもそのくらい？
高木：
5秒8ぐらいだったですね。
徳光：
そんなやっぱり速かったんですか。
高木：
6秒は切ってたですね。
徳光：
一番速かったのは屋鋪さんですか？
高木：
屋鋪はめちゃくちゃ速いですね。キャンプの時に、ちょっと追い風だったんですけど、100メートル10秒台で走りました。
徳光：
そうですか。そんな選手がいたんですよ。
今、周東（佑京）選手とか速いじゃないですか。どうなんですか、屋鋪さんが今現役でいても一番速い？
高木：
可能性はある。でも五十幡（亮汰）が速いです。
徳光：
ああ、これは速いですね。
高木：
速いですよ。あの回転はね。
徳光：
すごいですね。
高木：
五十幡は僕速いと思います。
大の苦手は広島・白武 わかっていても打てないスライダー伝説
徳光：
ピッチャーで得意だった人はいますか？
高木：
西本（聖）さんが好きだったですね。
こういう打ち方したらヒットになるという打ち方を覚えたので。真ん中から来たシュートというのは、ほとんど外いっぱいぐらいに決まるんですよ。だから真ん中待ってて、そこから離れていって、そこにバットをポンと落とすと、サードの頭の上を越えていってくれる。
この打ち方を覚えてからすごく楽になった。
徳光：
そうですか。実際数字としましては、3割4分5厘打ってらっしゃるわけですよ。
高木：
よく調べてますね。
徳光：
逆に苦手だったピッチャーっているんですか？
高木：
白武（佳久）だな。
徳光：
白武？広島の。久しぶりに聞いた名前ですね、白武さん。
高木：
スライダーが消えるんですよ。
徳光：
本当だ。1割7分5厘。
高木：
ヒット7本も打ってるんですね。
僕の記憶では、止めたバットに当たって三遊間抜けたのと、ホームラン1本は覚えてるんですよ。あと覚えてないです。そのぐらい嫌いだったんです。
高木：
もう達川さんが教えてくれるんですよ。「スライダーいくけぇのう」。「いいんですか」って、「本当ですか」って言ったら、「お前打てんけぇ、スライダーいくわ」、言うて。スライダー来るんですけど、タイミングが分からないんですよ。どこで振っていいのか。
ほかは打つんですよ、ほかの選手は。まったく合わなかったです。
徳光：
そういうことってあるんですね。
苦手意識を持つと、より以上に深みにはまるんですか？
高木：
深みにはまりますね。だから達川さんが教えてくれるんです。「おまえ、見えてないけぇのう」。いやらしいこと言うなと思う。
守備率日本記録達成もゴールデングラブ賞は正田に？…伝説
徳光：
1987年の話になるんですけど。守備率がですね、9割9分7厘。当時のこれ日本記録ですよね。これ覚えていらっしゃいますか？
高木：
覚えています。
徳光：
ところがゴールデングラブ賞は高木さんではなかった。
高木：
そうですね。正田（耕三）だったですね。
徳光：
ですよね。
高木：
記録って何なのかなと思いますよね。
徳光：
受賞を確信しますよね、これはね。
高木：
（受賞者の）発表が3時ぐらいだったんですよね。
当時、横須賀の練習場で僕練習していて、帰り際に新聞記者の人に聞かれたんですよ。もう受賞間違いないからちょっとコメントくれと。
でもちょっと、一抹の不安があったんで、これ（選出方法が）記者投票なんで。
いやちょっと、もし取れなかったら、「もうこんな賞二度といらない」っていうのを出していいからみたいな。取れなくて、それが出ちゃったんですよ。あら、みたいな。
それから二度と取れなかったです。いや失敗したなと思って。
でも日本記録を作って取れないのって何なんだろうなとは思いますよね。
徳光：
ただあの時は、篠塚（和典）さんと正田さんが首位打者争いを。
徳光：
そうなんですよね。ベストナインは篠塚さんがその年取って。
高木：
ゴールデングラブと分け合ったという。
徳光：
なるほど。だから言ってみれば正田さんに同情票が集まったと言いましょうか。
高木：
かもわかんないですね。
「来た球を打つ」打撃 14年間で8度の「3割超え」伝説
徳光：
14年の現役生活の中で、3割を超えたのが8回あるという。これは大した記録ですね。
ちょっとバットがあるんですけど、高木さんのバットコントロールというのはどういうような形でやっていたか、見せていただけますか？
インコースとかアウトコースとか、あるいは変化球やなんか。
高木：
変化球？僕は変化球はあまり狙わないタイプなんで。
徳光：
そうなんですか。
高木：
来た球を打つタイプなんですよ。一番速い真っすぐ、ここを待ってるんですよね。
ここより上は打たないし、ここだったら打つという、振る、一番速いボール。
だんだん遅くなるわけじゃないですか。だからまずここを待っていて それより遅いボールは待って打つという。
これが変化球であっても、ここから前に出なかったら、ひざで“ため”を作って打つという、それだけなんです。
徳光：
“ためを作る”って言ったじゃないですか。そんな簡単にできるもんじゃないんでしょう、あれは。あの“ため”はどうやって作るんですか？
高木：
（ボールが）遅かったらたまりませんか？っていうような感覚なんですよ。やっぱりこれ、経験がなせる技だと思うんですよ。いろんな「どんな練習をしてきたか？」っていう。
高校の時から、変なろうそく立てたりだとか、いろいろしながら。
高木：
あとはやっぱりね、想像力で。例えば真っすぐで攻められている。でも抜かれたみたいな、ここで“ため”を作って振る練習をするわけです。そしたらそれが実写となってきた時に、カーブがパッと来たときにハマるっていうか。
そういう想像しながらの練習の積み重ねで、そこじゃないですかね。
そこが一番大事なところで。
徳光：
その今のバットコントロールの完成品っていうのは、いつごろ出来上がったんですか？
高木：
やっぱり32歳（プロ10年目）ぐらいの時ですかね。
やっぱりそこまでは試行錯誤しながら。
徳光：
3割打ってた時の、その20代の時のその3割打ってた時と、30代、10年目以降の3割って、自分の中で違うんですか？
高木：
やっぱり率が上がってますよね。
徳光：
「.333」とか「.323」、そうだ。
でもこうやって見ると、あらためてずっとコンスタントに。けがした時とかもないってことですか、大きなけが？
高木：
毛がなくなった年はずいぶんあるんですけど、けがした年はあまりないですね。
大洋から日ハムへ移籍…そのウラ側は
徳光：
1994年に日ハムに移籍するわけですが、これはちょっとね、われわれ本当に驚いたんですけど。
経緯はどういう経緯だったんですか？
高木：
経緯は、駒田（徳広）をFAで取りたいという、その資金調達ですよね。給料が高い人間から切っていったという。
徳光：
イチローはご覧になりました？その時。
高木：
イチローが200本打つ年ですね。
徳光：
あの年ですかね。
高木：
すごいなと思いましたね。
その当時、広瀬っていうショートが日本ハムで守ってたんですけど、とにかくセンター寄りに守ったら三遊間に打たれるし、三遊間寄りに守ったらセンターに打たれる。（守備の隙間を）狙って打ってんのかねみたいな。そのぐらいバットコントロールがすごかったです。
大洋38年ぶりの優勝の試合で解説…その時の思いは
徳光：
1994年のシーズンをもって、高木さんは現役を引退されるわけでございますけど、その後、フジテレビの解説者として、1998年、これは38年ぶりに優勝、日本一をご覧になるわけでありますけど、これはどんな気分で？
高木：
素直にうれしかったですけど、悔しかった一面もありますよね。自分もやっぱり優勝したかったという。
徳光：
そうでしょう。何かありましたか、佐々木（主浩）さんとかと。
高木：
だから祝勝会で合流して、もう宇宙人みたいに僕がなってましたね、酔っ払いすぎて。
こんな状態で写真写ってるのがありますけど、宇宙人かみたいな。
徳光：
本当に高木さんと一緒にやってきた選手が日本一になるわけですから、これはまたちょっと違う感覚ですよね。唯一あなたにしか味わえない、だったかもしれませんね。
去年（2024年）は三浦監督が率いますベイスターズの日本一とですね、やっぱりちょっと違う感覚が高木さんの中にはおありになったと思うんですけども。
高木：
そうですね。去年の優勝はDeNAが立ち上がった時に、中畑監督、僕がヘッドコーチで、（ソフトバンクとの）オープン戦の時にカブレラがいたんですよね。19本、1人で放り込んだんですよ、フリーバッティングで。
高木：
それが終わって、僕らの練習だったんです、DeNAが。
中畑監督が「豊、うちの全体のフリーバッティングで何本放り込んだと思う？」って。「カブレラより少ないんだぞ、おまえ」って。「こんなんで勝てるか」みたいな。
中畑さんが言ったのが、「ああいうチームを作ろうな、豊」って言われて、去年それ（カブレラのいたソフトバンクを）を破って日本一になったっていうのはうれしかったですね。
徳光：
なるほど。
高木：
中畑さんが実況してましたけど、解説してたけど、やっぱり声を詰まらせて。
徳光：
高木さんね、きょうは本当に魅力的なお話をずいぶん伺いまして、長時間ありがとうございました。
きょう伺った中で、あらためて野球を通しまして、独自の発想を持って、独自に取り組んできたっていう、そのクレバーさみたいなものが解説の中にも本当に生きてらっしゃるなということを実感させてもらったわけでありますけど、楽しい、あるいは美しい動画で野球界を楽しませていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
高木：
ありがとうございました。
（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年9月9日放送より）